Gebelikte Yapılan Rutin Testler

Genellikle gebeliğin erken döneminde aşağıdaki testler rutin olarak yapılır:

Tam kan sayımı

Kan grubu ve Rh

Tam idrar tetkiki

İdrar kültürü

Kızamıkçık ( rubella) taraması

Hepatit B ve C taraması

HIV taraması

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon taraması

Tam kan sayımı testinde kanınızda bulunan farklı türdeki hücreler sayılır. Kırmızı kan hücrelerindeki azalma, anemi ( kansızlık ) olarak adlandırılır. Kanda bulunan beyaz küreler enfeksiyonlarla savaşmak,trombositler ise pıhtılaşmayı sağlamakla görevlidir.

Kan grubu değerlendirmesinde Rh pozitif ya da negatif olarak değerlendirme yapılır. Eğer anne Rh negatif ve bebek Rh pozitif ise, bu durum Rh uyuşmazlığı ya da kan uyuşmazlığı olarak adlandırılır.Gelecek gebeliklerde sorun yaşanmaması için, doğum sonrası anneye özel bir aşı yapılır.

Tam idrar tahlilinde idrarda kırmızı kan hücreleri (idrar yolu hastalığı olabilir), beyaz kan hücreleri (idrar yolu enfeksiyonu anlamına gelebilir), glukoz (şeker hastalığına işaret edebilir), protein varlığı (preeklampsi yani gebelik zehirlenmesi bulgusu olabilir) test edilir.

İdrar kültüründe idrar yollarında bakteri enfeksiyonu olup olmadığı kesin olarak tespit edilebilir ve gerekirse sonuca göre gebelikte kullanılmaya uygun antibiyotik reçete edilebilir.

Rubella (kızamıkçık) enfeksiyonu, gebelik sırasında geçirildiği takdirde bebekte organ problemlerine yol açabilmektedir. Kanda yapılan testlerle, bu virüse karşı bağışıklık olup olmadığı ya da yakın zamanda bu virüsle ilgili enfeksiyon geçirme durumu anlaşılabilir. Eğer bağışıklık yoksa, rubella enfeksiyonu geçirmekte olan kişilerden uzak durmak çok önemlidir. Bağışıklığı olmayan kadınların, mümkünse gebe kalmadan önce aşılanması çok önemlidir. Ancak aşı olmadıysa doğum sonrası emzirirken bile bu aşı yapılabilir. Ancak gebelikte bu aşı kesinlikle yapılmamalıdır.

Hepatit B ve C virüsleri, karaciğeri etkileyen virüslerdir. Aynı zamanda bu virüsü taşıyan kadınların, gebelik sırasında virüsü bebeğe geçirme riski de bulunur. Günümüzde rutin olarak tüm yenidoğanlara, hepatit B aşısı yapılmaktadır.

Cinsel yolla bulaşan hastalık taramasının rutinde yapılıp yapılmaması, hangi tür bir hasta popülasyonu ile ilgilendiğinize bağlı olarak değişir. Özellikle frengi (syphilis) ve chlamydia taraması yapılması önerilmektedir. Hem anne hem de bebekte sorunlara yol açabilen enfeksiyonlardır. Bu enfeksiyonlar varsa, gebelik sürecinde antibiyotik tedavisi verilmesi önerilir. Eğer hasta risk grubunda ise gonorrhea taraması yapılması da önerilir.

HIV virüsü gebelerde rutin taranmalıdır. Annede AIDS hastalığına yol açabilir ve gebelikte tedavi olması gerekebilir. Ayrıca bebeğe de geçme riski olduğu için, bu riski azaltmaya yönelik önlemler almak gerekebilir.

Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde ise:

Tam kan sayımı tekrarı

Şeker tarama testi

Tam idrar tetkiki yapmak gerekir.

Gebelik şekeri taraması genellikle 24-28.gebelik haftaları arasında yapılmaktadır. Ancak gebelik şekeri açısından ekstra risk faktörleri taşıyan ya da geçmiş gebelikte gebelik şekeri öyküsü bulunan hastaların gebeliğin erken döneminde taranması daha uygun olur.

Ayrıca bebekte oluşabilecek genetik hastalıkların taranması için yapılan bazı testler de mevcuttur. Bu testlerle ilgili yeni bilimsel gelişmeler mevcut olduğundan, bunlara daha sonraki bir makalemizde değinmeyi planlıyorum.