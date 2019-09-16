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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriBurcu Saygan Karamürsel Dismenore Nedir?
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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Burcu Saygan Karamürsel>Dismenore Nedir?
Mahmure
16.09.2019 - 15:46, Son Güncelleme:

Dismenore Nedir?

Burcu Saygan Karamürsel
Burcu Saygan Karamürsel
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr.
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Burcu Saygan Karamürsel
Burcu Saygan Karamürsel
Dismenore Nedir?

"Adet döneminde yaşanan sancılara dismenore adı verilir. Adet gören kadınların yarısından fazlası bu sorunu ayın bir-iki günü yaşamaktadır."

Dismenore çeşitleri nelerdir?

Dismenore eğer ilk adetle beraber başladıysa primer dismenore olarak adlandırılır. Ancak hayatın daha ileri döneminde başlayan bir adet sancısı mevcutsa, sekonder dismenore olarak adlandırılır.

Primer dismenore sebebi nedir?

Rahim iç duvarından salgılanan prostaglandin isimli madde, rahim krampları ve sancıya yol açar.

Genellikle sancı, bu maddelerin miktarının rahim duvarında arttığı adet öncesi dönemde başlar. Adet kanamasıyla beraber rahim iç duvarı döküldüğü ve prostaglandin düzeyi düştüğü için, adetin ikinci gününden itibaren sancı azalır.

Primer dismenore hangi yaşta başlar?

Genellikle ilk adetle beraber başlar ve yıllar içerisinde azalır. Doğum sonrasında da adet sancılarında azalma görülebilir.

Sekonder dismenore nedir?

Genellikle bir sağlık problemine bağlı olarak gelişen ve daha ileri yaşlarda ortaya çıkan ağrı türüdür. Zaman içerisinde azalmadığı gibi, artma eğiliminde de olabilir.

Genellikle normal adet kramplarından daha uzun süren ağrı oluşur. Örneğin sancılar adetten birkaç gün önce başlayabilir, adet süresince artabilir ve adet sonrasında da devam edebilir.

Dismenore Nedir

Sekonder dismenore sebepleri neler olabilir?

*Endometriosis: Bu hastalıkta normalde rahim içinde bulunması gereken endometrium adı verilen doku, rahim dışında örneğin tüplerde ya da yumurtalıkta bulunabilir. Ayrıca rahim arkası ya da mesane üzerinde de bu doku bulunabilir. Aynı rahim içinde olduğu gibi, hormonlara bağlı olarak bu dokuda adet döneminde kanama meydana gelir. Bu kanama ağrıya yol açar. Uzun dönemde ise kanamalara bağlı olarak yapışıklıklar oluşabilir. Bu yapışıklıklar organlar arasında oluşursa ağrıya sebep olabilir.

*Adenomyosis: Normalde rahim içinde bulunması gereken dokunun, rahim duvarı içindeki kas tabakasında bulunması ile oluşan hastalıktır.

*Fibroid (Miyom): Rahim duvarındaki kas tabakasından oluşan bu kitleler de ağrıya sebep olabilir.

Dismenore için hangi testler yapılabilir:

Öncelikle bir jinekolojik muayene yapılır. Çoğunlukla ultrasonografi de bu muayenenin bir parçası olarak uygulanır. Ayrıca gerek görülürse laparoskopi önerilebilir. Bu işlemde batın içine kamera ile bakmak mümkündür.

Dismenore tedavisi nasıl yapılır?

Öncelikle ilaç tedavisi önerilir. Önerilen ilaçlar ağrı kesiciler ve hormonal doğum kontrol ilaçlarıdır. Ayrıca düzenli egzersiz, yeterli uyku ve gevşeme teknikleri de öneriler arasındadır.

Ağrı kesici olarak kullanılan Non-Steroid Anti-İnflamatuar grubu ilaçlar, kanda bulunan prostaglandin düzeyini azaltarak etki gösterirler. Bu şekilde adet kramplarının şiddeti azalır. Adetin ilk belirtisiyle beraber adet öncesi ilaca başlanırsa etkinliği daha iyi olur. Genellikle bir-iki gün almak yeterli olur. Kanama bozukluğu, astım, karaciğer sorunu, mide problemi, ülser gibi durumların varlığında bu ilaçların kullanılmaları önerilmez.

Eğer ilaç tedavisi işe yaramazsa, dismenore sebebini ortadan kaldırmak için cerrahi tedavi gerekebilir.

Dismenore tedavisinde kullanılan hormonal doğum kontrol yöntemleri nelerdir?

Doğum kontrol hapları, cilde yapıştırılan hormon ilaçları ya da vajinal halkalar bu amaçla kullanılabilir. Ayrıca cilt altı implant, enjeksiyon ya da hormonlu spiral de adet sancılarını tedavi edebilir.

Endometriosis hastalarında dismenore için hangi ilaçlar kullanılabilir?

Yukarıda belirtilen hormonal doğum kontrol yöntemlerinin tümü kullanılabilir.

Dismenore tedavisinde alternatif tedaviler nelerdir?

Vitamin B1, magnezyum takviyeleri ve akupunktur gibi alternatif tedaviler de kullanılmaktadır.

Miyomlarda ne tür tedaviler yapılır?

Eğer dismenore sebebi miyomsa, uterin arter embolizasyon yani rahim damarlarına girişimsel radyoloji bölümünde akımı tıkamaya yönelik parçacıklar verilmesi işlemi yapılabilir. Böylece miyomların büyümesi önlenebilir. Bu tedaviler işe yaramazsa miyomların cerrahi olarak alınması işlemi yapılabilir.

Endometriosis için ne tür tedaviler yapılır?

Endometriosis dokusu cerrahi olarak çıkarılabilir. Cerrahi sonrası tekrarı önlemek için doğum kontrol hapı önerilebilir.

Genellikle tüm alternatif tedavilere yanıt vermeyen hastalarda rahim alınması yani histerektomi ameliyatı düşünülebilir.

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Burcu Saygan Karamürsel
Burcu Saygan Karamürsel
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr.
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