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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriBurcu Saygan Karamürsel Anormal Vajinal Kanama Ne Demektir?
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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Burcu Saygan Karamürsel>Anormal Vajinal Kanama Ne Demektir?
Mahmure
01.10.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

Anormal Vajinal Kanama Ne Demektir?

Burcu Saygan Karamürsel
Burcu Saygan Karamürsel
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr.
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Burcu Saygan Karamürsel
Burcu Saygan Karamürsel
Anormal Vajinal Kanama Ne Demektir?

"Normal adet siklusu 24-38 gün arasında değişir. Normal kanama süresi ise yaklaşık 8 güne kadar olabilir."

Anormal vajinal kanama ne demektir?

Aşağıdaki durumlar ise anormal kanama olarak değerlendirilir:

*Adet dışında olan kanama ya da lekelenmeler
*Cinsel ilişki sonrası olan kanama ya da lekelenmeler
*Adet döneminde olan çok yoğun kanamalar
*Periyotların 24 günden kısa ya da 38 günden uzun sürmesi
*Periyotların aylar arasında 7 günden fazla değişkenlik göstermesi
*Menopoz sonrası olan her tür kanama ya da lekelenme

Anormal kanama hangi yaşlarda daha çok görülür?

Her yaşta görülebilmekle beraber, bazı yaş dönemlerinde düzensizlik daha çok görülür. Örneğin kız çocukların ilk adetinden sonraki dönemde adetlerinin düzensiz olması normaldir. Ayrıca perimenopoz, yani menopoz öncesi dönemde de periyotlar arası gün sayısı değişken olabilir. Bu dönemde bazı periyotlar atlanabilir, kanamalar daha az ya da daha çok olabilir.

Anormal kanama sebepleri nelerdir?

*Yumurtlama problemleri
*Miyom ya da polipler
*Adenomiyosis-yani rahim içinde bulunan endometrium dokusunun anormal bir şekilde rahim dış duvarında yer alması
*Kan pıhtılaşması ile ilgili bozukluklar
*Spiral ya da doğum kontrol hapları
*Düşük yapmak
*Dış gebelik
*Rahim kanseri
*Rahim duvarı kalınlaşması

Anormal kanamada tanı için neler yapılır?

Hastaların adet dönemlerini not etmeleri önemlidir. Burada tarihler, kanama süresi ve miktarı takvim üzerine not alınabilir. Akıllı telefonlarda şu an bazı uygulamalar bu amaçla kullanılabilmektedir. Doktorunuza bu notları göstermek ayırıcı tanıda yardımcı olur.

Jinekolojik muayene sonrası gerekirse bazı kan testleri yapılabilir. Bu testler içinde tam kan sayımı, kanda gebelik testi, hormonlar, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar için taramalar yer alır.

Tanı için yapılan daha ileri testler nelerdir?

*Ultrasonografi-Ses dalgaları yardımıyla pelvik organlar görüntülenir. Vajina içinden yapılabilir ya da bekar hastalarda, idrara sıkışık olarak karından da uygulanabilir.
*Histeroskopi-Rahim ağzından içeri gönderilen ışıklı bir kamera aracılığıyla rahim içi direkt görülebilir. Tedavi gerektiren rahim iç duvarı miyom ya da polipleri de aynı seansta çıkarılabilir.
*Endometrial biopsi-Rahim içinden küretajla alınan doku örneği patolojik olarak incelenir.
*Sonohisterografi-rahim ağzından içeri ince bir kanülle sıvı verilerek,ultrasonografik olarak rahim iç duvarı daha net görülebilir.
*MRI-Nadiren gereken ve manyetik alan kullanılan pelvik organ görüntüleme yöntemidir.
*Bilgisayarlı tomografi-Nadiren gereken ve iç organların kesitlerinin görüntülendiği radyasyon içeren bir yöntemdir.

Anormal kanamanın tedavisinde hangi ilaçlar kullanılır?

Cerrahi öncesi genellikle ilk seçenek ilaç tedavisidir. İlaçlar:

*Hormonal doğum kontrol yöntemleri (hap ya da vajinal halka): Adet kanamasını azaltır ve periyotları düzenler
*Hormonlu spiral-Adet kanamasını azaltır ya da tamamen baskılar
*Gn RH analogları: Geçici bir menopoz durumu yaratarak kanamayı durdurur ve miyomların boyutunu küçültür.
*Traneksamik asit: Yoğun kanamayı azaltır
*NSAID (ağrı kesiciler): Prostagandin miktarını azaltarak adet kanamasını ve krampları azaltırlar.
*Antibiyotik: Enfeksiyon varsa kullanılır
*Kanama bozukluğu varsa bunun için özel ilaçlar kullanılabilir.

Anormal kanama tedavisinde ne tür cerrahi yöntemler uygulanır?

İlaç tedavisinin yeterli olmadığı durumlarda, yaşa ve çocuk isteği olup olmadığına bağlı olarak cerrahi yöntemler uygulanabilir.

*Endometrial ablasyon: rahim iç duvarının elektrik enerjisiyle yok edilmesi, sonrası kanama azalır, çocuk olma ihtimali çok azalır. Eğer gebelik olursa, hayati kanama riski fazladır. Bu nedenle bu tedavi sonrası menopoza kadar gebeliğe karşı güvenilir yöntemle korunmak gerekir.
*Uterin arter embolizasyonu: Miyom tedavisi için kullanılır. Rahime giden damara, girişimsel radyoloji yöntemiyle damarı tıkayıcı ilaç verilerek, miyomun büyümesi için gereken kanlanmanın azalması hedeflenir.
*Miyomektomi: Açık ya da kapalı yöntemle miyomun alınması operasyonudur.
*Histerektomi: Genellikle kanama tedavisinde diğer yöntemler yeterli olmazsa son tercih edilen yöntemdir. Ayrıca rahim kanseri tedavisi için de kullanılır. Cerrahi sonrası adet görme ya da çocuk sahibi olma şansı yoktur.

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Burcu Saygan Karamürsel
Burcu Saygan Karamürsel
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr.
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