Ailesinin Yanına Gidip Eşini Aramayan Kadının Boşanmada Kusurlu Sayılması

Evlilik ile birlikte kağıt üstünde yeni bir aile kurulmuş olsa da hayatın içerisinde bu durumun rahatlıkla sağlanabildiğini söyleyebilmek mümkün olmuyor.

Evlilik süresince kişiler zaman zaman anne babasının evine ziyaret amacıyla veya türlü anlaşmazlıklar sonucu gidebiliyor. Kadının anne babasının evine gitme sebebi veya orada kaldığı süreçte kocasıyla iletişime geçmemesi evliliklerde krizlere yol açmaktadır. Böyle durumlar eşler arasında kimi zaman tölere edilip normal karşılanabilir kimi zaman da bu durum eşleri mahkemeye kadar götürebilmektedir.

Hukukumuzda eşin ilgisizliği durumu kimi zaman boşanma sebebi olacak kadar ağır görülmese de eşin ilgisizliği hakkında aile mahkemelerinin ve Yargıtayın da çeşitli boşanma kararları yer alır. Mahkeme boşanma gerekçesini her evlilik için ayrı ayrı inceler ve buna göre karar verir. Eğer evliliğin sürdürülemeyeceğine dair bir kanaat oluşursa hakim burada kanunda yer alan tabiriyle ‘Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması’ nedeniyle boşanmaya karar verecektir. Ailesinin yanına gidip eşiyle iletişim kurmayan kadına boşanma davası açan eşle ilgili hakim, evliliğin sürdürülemeyeceğini tespit ederse burada boşanma kararına hükmedecektir.

Boşanmanın Genel sebeplerinden olan Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması dışında mahkeme, Boşanmanın Özel Sebeplerinden olan Terk dolayısıyla da boşanmaya karar verebilir. Terkin şartlarının sağlanması için haklı bir sebep olmaksızın eşin evden ayrılması, evlilikten doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi gerekir. Eşin en az 4 ay eve dönmemesi halinde diğer eş ihtar çekerek eşini eve davet etmek durumundadır. Evden ayrılan eş ihtar çekildikten sonra 2 ay içinde cevap veya eve dönüş gerçekleştirmezse Terk sebebiyle boşanmaya karar verilebilir. Ancak gündelik hayatta bu gibi durumlarda Terk sebebiyle boşanma değil Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması yoluna dayanılması daha sıkça karşılaşılan durumdur.

Aile Mahkemelerinde görülen bu davalarda mahkeme her olaya farklı şekilde yaklaşacağı için ‘Eşim evden gitti boşanabilirim’ diye düşünmek doğru değildir. Aile hukukunda hakimin takdir yetkisi diğer hukuk alanlarından çok daha geniştir. Bu bakımdan mahkeme eğer evliliğin sürdürülemeyeceği kanaatine varırsa boşanma bu şekilde gerçekleşmiş olabilecektir.

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