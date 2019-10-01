Ailesinin Yanına Gidip Eşini Aramayan Kadının Boşanmada Kusurlu Sayılması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriBurcu Saygan Karamürsel Ailesinin Yanına Gidip Eşini Aramayan Kadının Boşanmada Kusurlu Sayılması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler>Mahmure>Yazarlar>Burcu Saygan Karamürsel>Ailesinin Yanına Gidip Eşini Aramayan Kadının Boşanmada Kusurlu Sayılması
Mahmure
01.10.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

Ailesinin Yanına Gidip Eşini Aramayan Kadının Boşanmada Kusurlu Sayılması

Burcu Saygan Karamürsel
Burcu Saygan Karamürsel
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burcu Saygan Karamürsel
Burcu Saygan Karamürsel
Ailesinin Yanına Gidip Eşini Aramayan Kadının Boşanmada Kusurlu Sayılması

"Doğum anı ile birlikte herkes kendisini bir ailenin içerisinde bulur. Seçme hakkımız bulunmayan bu aileyle birlikte büyür, gelişir ve hayata atılırız. Ayaklarımızın üstünde durmaya başladıktan sonra kendimize artık yeni bir aile kurmamızın vakti de gelmiş olacaktır. Peki bu layıkıyla yerine getirilebiliyor mu?"

Evlilik ile birlikte kağıt üstünde yeni bir aile kurulmuş olsa da hayatın içerisinde bu durumun rahatlıkla sağlanabildiğini söyleyebilmek mümkün olmuyor.

Evlilik süresince kişiler zaman zaman anne babasının evine ziyaret amacıyla veya türlü anlaşmazlıklar sonucu gidebiliyor.  Kadının anne babasının evine gitme sebebi veya orada kaldığı süreçte kocasıyla iletişime geçmemesi evliliklerde krizlere yol açmaktadır. Böyle durumlar eşler arasında kimi zaman tölere edilip normal karşılanabilir kimi zaman da bu durum eşleri mahkemeye kadar götürebilmektedir.

Hukukumuzda eşin ilgisizliği durumu kimi zaman boşanma sebebi olacak kadar ağır görülmese de eşin ilgisizliği hakkında aile mahkemelerinin ve Yargıtayın da çeşitli boşanma kararları yer alır. Mahkeme boşanma gerekçesini her evlilik için ayrı ayrı inceler ve buna göre karar verir. Eğer evliliğin sürdürülemeyeceğine dair bir kanaat oluşursa hakim burada kanunda yer alan tabiriyle ‘Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması’ nedeniyle boşanmaya karar verecektir. Ailesinin yanına gidip eşiyle iletişim kurmayan kadına boşanma davası açan eşle ilgili hakim, evliliğin sürdürülemeyeceğini tespit ederse burada boşanma kararına hükmedecektir.

Boşanmanın Genel sebeplerinden olan Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması dışında mahkeme, Boşanmanın Özel Sebeplerinden olan Terk dolayısıyla da boşanmaya karar verebilir. Terkin şartlarının sağlanması için haklı bir sebep olmaksızın eşin evden ayrılması, evlilikten doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi gerekir. Eşin en az 4 ay eve dönmemesi halinde diğer eş ihtar çekerek eşini eve davet etmek durumundadır. Evden ayrılan eş ihtar çekildikten sonra 2 ay içinde cevap veya eve dönüş gerçekleştirmezse Terk sebebiyle boşanmaya karar verilebilir. Ancak gündelik hayatta bu gibi durumlarda Terk sebebiyle boşanma değil Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması yoluna dayanılması daha sıkça karşılaşılan durumdur.

Aile Mahkemelerinde görülen bu davalarda mahkeme her olaya farklı şekilde yaklaşacağı için ‘Eşim evden gitti boşanabilirim’ diye düşünmek doğru değildir. Aile hukukunda hakimin takdir yetkisi diğer hukuk alanlarından çok daha geniştir. Bu bakımdan mahkeme eğer evliliğin sürdürülemeyeceği kanaatine varırsa boşanma bu şekilde gerçekleşmiş olabilecektir.

INSTAGRAM

                                                                                                                

Burcu Saygan Karamürsel
Burcu Saygan Karamürsel
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Dünya Gülümseme Günü: Siz Günde Kaç Kere Gülümsüyorsunuz?
Ekim Falan da Gider Bu Gidişle
Bir Yarış Macerası: İkinci Egea Basın Kupası
Ay Yok Artık Türkçe mi Dinliyorsun?