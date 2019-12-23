Yılbaşında Sevdiklerime Ne Hediye Alsam?

Ancak uzunca yıllar boyunca bu yılbaşı hediyesi mevzu "Ay şimdi ona aldık buna almazsak ayıp olur", "Müşterilere yılbaşı hediyesi göndermek lazım", "Ay ama böyle bir adama şu markadan hediye alınmaz, kesin şu bilinen yerden almalıyız", "Bizim çocuk ne zamandır bunu istiyor, borca girsek bile yılbaşında istediği bisikleti alacağız" gibi düşüncelerden dolayı amacını aşıp bugünkü noktalara geldiğinden ciddi şekilde sorun teşkil etmekle birlikte aynı zamanda da gereksiz bir harcama şekline dönüştü. Bir zorunluluk, statü göstergesi ya da gösteriş gibi farklı amaçlara hizmet etmeye başladığı için de ne samimiyeti ne de mutlu etme etkisi olmayan bir eylem haline dönüştü.

Başlıkta da açıkça belirttiğim gibi öncelikle yeni yıl heyecanını sevdiklerinizle paylaşmanız gerektiğini anımsayın ve sadece o özel kişilere, içinizden geldiği için hediye almakla işe başlayın. Ona ayıp olur, buna ayıp olur diye sevmediğiniz ve içinizden gelmeyen kimseye hediye almayın. Kendinize yalan söylemeye gerek yok. İnsanlara olduğunuzdan farklı görünmeye çalışmayın. Neden mi? Kendinize olan saygınız için.

Herkesin samimi bir şekilde sevdikleri ile geçirmek istediği özel bir gece yılbaşı gecesi. Yepyeni bir yılın başlangıcı. Zaten özel kişilerle paylaşılıyor olması bu geceyi anlamlı kılan tek nokta. İşte tam da bu yüzden yeni yıl dileklerinizi o gece yanınızda olamayacak olan ve sadece kalpten paylaşmak istediğiniz kişilere vaktiniz varsa telefon ederek iletin. Yok eğer vakit sorununuz varsa, yine biraz zaman ayırıp sevdiklerinize kendilerine özel ve kendi isimleri ile hitap eden iyi dilek mesajları yollayın.

Hediye konusuna biraz daha odaklanırsak;

*Alacağınız hediyenin kişisel bir eşya olduğuna emin olun. Annelere mutfak robotu almak gibi bir hataya düşmeyin.

*Hediye alacağınız kişinin ilgi alanlarını, kişisel özelliklerini, sevdiği renkleri ve kullandığı eşyaları düşünün ve gerçekten ilgilendiği bir alanla ilgili, ona özel bir hediye bulmaya odaklanın.

*Sizin kullanmayacağınız kalitede bir şeyi hiç kimseye hediye etmeyin. Böyle bir tercih yapacağınıza sadece tek bir balon alın ama kalitesiz bir hediye almayın.

*Hediyeyi karşınızdaki kişiyi mutlu etmek için alıyor olduğunuzu asla unutmayın. Kendinizi maddi sıkıntıya sokmak için değil. Gereksiz harcamalardan kaçının.

*Hediyenizin özenle paketlenmiş olduğundan emin olun. Hediye paketi önemli bir detaydır.

*Özenle paketlenmiş hediyenizin yanına yeni yıl için o kişiye özel dileklerinizi not olarak eklemeyi unutmayın.

*Hiç kimseye canlı hayvan hediye etmeyin. Hem böyle bir sorumluluğu birine yüklemeye hakkınız olmadığını fark edin, hem de bakılamadığı için sokaklara terk edilen onlarca hayvana yenilerinin eklenmesine vesile olmayın.

*Kullanılmayıp bir köşeye atılacak, toz tutacak, sadece bir an gülüp gereksiz bulunacak hediyelerden uzak durun. Karşınızdakinin severek kullanacağı ya da hep özenle koruyacağı bir şey alın.

*Her ne hediye alırsanız alın, mümkünse yanına bir tane de kitap ekleyin.

*Çocuklara amaçsız oyuncaklar yerine, ufuklarını açacak, onları heyecanlandıracak, bir şeyler öğrenebilecekleri değişik hediyeler alın. -Herhangi bir müzeye giriş bileti ya da seramik kursu için birkaç ders almak gibi.

Mutlu yıllar…

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