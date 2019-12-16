Yılbaşı Gecesi Ne Yapsak?

Yılın ilk gününe ilk adımı atarken evde olmak yerine bu geceyi dışarıda kutlamak isteyen birçok kişi, çeşitli eğlence mekanları ve restoranlarda rezervasyonlarını yaptırdı bile. Birçok yerde düzenlenen yılbaşı konser biletleri çoktan tükendi. Uzun zaman önceden planlanan yurt içi yurt dışı seyahatleri için son hazırlık aşamaları da tamamlanmak üzere. Peki sizin hala bir planınız yoksa ve değişik bir şeyler yapmak istiyorsanız, yeni yıla iki hafta kala neler yapabileceğinize bir göz atalım.

Tabii ki birçok kişinin tercihi yeni yıla evde girmek. Peki yeni yıla evde girerken nasıl bir plan ve hazırlık yapabiliriz? Evimizi güzelce süsleyebiliriz. Yılbaşı ağacı süsleyip, güzel yemekler yapıp arkadaşları davet edip evde eğlenmek için keyifli aktiviteler düşünebilirsiniz. Akşamın erken saatlerinde eve gelen misafirlerle güzel bir yemek masası hazırlayıp, yemeğin devamında oyunlar oynayabilir, evde dans edebilir, hediye açma aktivitesi yapabilir ve yeni yıla girer girmez kucaklaşarak iyi dileklerde bulunma ritüelini muhteşem bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Evdeki bu eğlencenin üzerine muhitiniz müsaitse sokaklarda dolaşabilir şarkılar söyleyebilirsiniz.

Yok evde oturmayalım ama klasik bir şey de yapmayalım derseniz, lunaparka gidip deliler gibi eğlenebilir, yeni yıla pamuk şeker ya da dondurma yiyerek girebilirsiniz.

Arkadaşlarınızla sahilde oturup soğuktan donarak piknik yapabilirsiniz. Aman dikkat edin hasta olmayın. Kalın giyinip, piknik malzemelerini toplayıp, battaniye ve yastıkları alıp sahillere akın edin.

Tek bir mekana bağlı kalmaksızın değişik mekanlara uğraya uğraya gezebilir, her gittiğiniz mekandan farklı bir yeni yıl dileğinizi video şeklinde yayınlayabilirsiniz.

Yeni yılda sevdiklerinize aldığınız manevi değeri yüksek ve düşünülerek özenle seçilmiş hediyelerinizi kapıdan vermek sureti ile kapı kapı gezebilir, mutluluklarına mutluluk ekleyebilirsiniz.

Çocuklarınızı, yeğen, kuzen, komşu çocuğu gibi diğer bütün yavrularla toplayıp akşamüzeri güzel bir müze, sinema, park ya da konser etkinliğine götürebilir, yüzlerindeki o muhteşem gülümsemelere bir yenisini ekleyebilirsiniz. Ama hamburgerciye uğramadan eve dönmeyin sakın.

Evde muhteşem bir klasik müzik eşliğinde, mumları da yakıp battaniye altında kitap okuyabilir. Sahip olduklarınıza şükredebilirsiniz.

Arkadaşlarınızı organize edip toplu halde sokak partilerine katılabilir. Çılgınca şarkılar söyleyip hoplayıp zıplayabilirsiniz.

Tabii bütün bunları yaparken dikkat etmeniz gereken birkaç önemli noktayı sakın atlamayın.

Üşümeyeceğinize emin olacak şekilde giyinmek.

Rahat ayakkabı ile dışarı çıkmak.

Araç ile dışarı çıkmamak (hem trafik, hem de park yeri bulma zorluğunu göz ardı etmeyin).

Gideceğiniz yerden dönüş rotanızı doğru belirlemek.

İstemediğiniz hiçbir şeyi yapmamak.

Kendiniz gibi olacağınız kişilerle zaman geçirmek.

Hadi hazırlanın… Yeni yıl geliyor…

Bükre İkizer