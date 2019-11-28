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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Bükre İkizer>Tesadüf mü? Mucize mi?
Mahmure
28.11.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Tesadüf mü? Mucize mi?

Bükre İkizer
Bükre İkizer
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Bükre İkizer
Bükre İkizer
Tesadüf mü? Mucize mi?

"Hepimizin başına her gün değişik onlarca şey geliyor. Birçok plan yapıyoruz. İşe gidiyoruz, seyahat ediyoruz, yemek için arkadaşlarla buluşuyoruz, çocuğumuzu okuldan almaya gidiyor ya da eve giderken manavdan bir şeyler alıyoruz. Bu eylemleri gerçekleştirirken çeşitli konuşmalar, tanışmalar, karşılaşmalar yaşıyoruz. Ve bu gelişmelerin birçoğunu fark etmiyoruz bile."

Plan yaptığımıza ve her şeyin kontrolümüz altında olduğuna eminken bir de bakıyoruz ki çoğu şey planladığımız gibi gelişmiyor. Ya da planladığımıza yakın gelişse de hesapta olmayan birçok detayla karşılaşabiliyoruz. Pakta, restoranda ya da bir arkadaşımızı beklediğimiz kafede yanımıza gelen biriyle tanışıyoruz. Bu bazen bir kadın, bazen bir erkek, bazen bir çocuk olabildiği gibi bezen de bir sokak hayvanı olabiliyor. Duymamız gereken bir şeyi bize söyleyip, görevlerini tamamlayıp gidiyorlar. Peki bu mesajları duyabiliyor muyuz? Farkına varabiliyor muyuz? Varıyorsak, bunlardan faydalanabiliyor muyuz? Hani diyorlar ya ‘hayat siz planlar yaparken başınıza gelenlerdir’ diye, işte tam da öyle oluyor ama çoğu zaman biz bunu kabullenmiyoruz. Ama biz kabullenmesek de her şey bir akış içinde olmaya devam ediyor. 

‘Tesadüf’ ne de çok kullandığımız bir kelime. Ama hayatta her olan şeyin bir sebebi var. ‘Kötü’ diye algıladığımız şeylerin bile hayatımıza ‘iyi’ olarak geldiğine şahit oluyoruz. Ya şahane olaylara sebep olduklarına ya ders alıp aynı durumlarla karşılaşmamak için neler yapmamız/yapmamamız gerektiğine, ya da olmayan bir şey için üzülürken çok daha iyisi olacağı için bunun gerçekleşmediğine tanıklık ediyoruz. Bu sürece hayat deniyor işte. Akışta başımıza gelen ve bizi bir yerden tamamen başka bir yere taşıyan o sihirli ‘an’da yaşanıyor her şey.  Biraz uzaktan ve dikkatlice bakabildiğimizde de tesadüfen bir şey olmadığını, her şeyin mucizevi bir şekilde kendiliğinden olması gerekene zemin hazırladığını görüyoruz.

Mucizelere inanın. Onları görmek ve duymak için daha dikkatli bakın. Her an her yerde mucizeler olduğundan şüphe duymayın. Hayat kendi başına bir mucize zaten. Akışta olanları izlemeye odaklanın. Bakın neler neler oluyor o sıradan gelişmeler içinde. Duygu durumunuzu ve dürtülerinizi kontrol altında tutarak izleyin sadece. Nasıl da her şeyin bir ahenk içinde hareket ettiğine odaklanın. Yargılamadan, dürtülerinizin sonucunda diğer kişilere acı çektirmeden, sakin ve sessizce izleyin. Üzerinize düşeni yapın tabii ki, emek harcayın, çalışın, sevin, sevilin, eğlenin, dinlenin ama görün. Her an ne mucizelerin gözlerinizin önünde gerçekleştiğine şahit olun.

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Bükre İkizer
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