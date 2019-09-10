Sonbaharın Büyüsü

Sonbahar ilk duyulduğunda sanki hüzünlü ve durgun bir zaman dilimini hatırlatıyor olsa da, bir çok değişimin başlangıcı ve hayatın yeni adımlarının zeminidir aslında.

Yılın gerçek anlamda başlangıcıdır sonbahar. Tatil telaşlarının, taşınmaların, iş değişikliklerinin ve ruhsal gel gitlerin sonlanmasıdır. Sakinliğe, dinginliğe, motivasyona odaklanılan, ikili ilişkilerin en samimi en kaliteli hale büründüğü zamandır. Mevsimin değişmesi ile doğanın mucizelerinin bütün görkemiyle gözler önüne serildiği hem ruhun hem vücudun algısının açıldığı büyülü mevsimdir kısacası.

Yaz kadar yakmaz, kış kadar karartmaz, tam kararında ve dozunda ruhunuza ışık hüzmesinin değdiğini hissettiren bu muhteşem zaman dilimini en iyi şekilde değerlendirmeniz ruhunuza yapacağınız en anlamlı iyiliktir. Neler yapamadığınıza değil neleri başardığınıza, neleri daha iyi yapabileceğinize, ne isteyip ne istemediğinize, hayatınıza neleri katıp neleri katmayacağınıza karar vereceğiniz en değerli zamandır. İçinize bakıp, mutluluğa odaklanıp yeni serüvenlere yelken açacağınız bu süreçte tahmininizden çok daha keyifli ve mutlu anılar biriktirip, yolunuza güvenle devam edebilirsiniz.

İç mekanlara sıkışmadan açık havanın tadını çıkartmaya devam ederken rüzgarı, güneşi ve havayı hissederek sevdiklerinizle keyifli kahvaltılar, kahve molaları ve akşam yemekleri organize edebileceğiniz sonbaharda hem yazdan hem de kıştan çok daha fazla ve çeşitli aktivitede bulunabilirsiniz. Yeme içme aktivitelerinin yanı sıra, günün her saatinde yürüyüşe gidebilir, sokaklarda rahatça gezerek hayatı izleyebilirsiniz. Şöyle ılık bir sahil kasabasında minik bir mola verebilir, ruhunuzu dinlendirebilirsiniz. Sonbaharla ateşlenen şehrin yaşam enerjisine kapılıp, tiyatro, müze, sanat galerisi gibi etkinliklere katılabilir, şehirde henüz görmediğiniz tarihi yerleri huzurla dolaşabilirsiniz. Bir deniz kenarında sevgilinizle piknik yapabilir, üzerinize kalın bir şey almak kaydıyla arkadaşlarınızla mangal başında keyif yapabilirsiniz. Çocuklarınızla parkta oyun oynayıp, doğa sporlarını zevkle gerçekleştirebilirsiniz.

Gün batımında doğanın muhteşem renkleri arasında yanan bir ateşin başında sıcak çikolata ya da kış çayınızla sonbahara merhaba demeye ve kendinizi keşfetmeye hazır mısınız?

Bükre İkizer

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