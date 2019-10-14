Sonbahar Depresyonu

İnsanın daha çok düşündüğü, daha fazla detaylara odaklandığı, sorgulamalara ağırlık verdiği ve kendine döndüğü zamanlar bu geçiş döneminde fazlalaşıyor. Dolayısı ile çoğunluğun üzerindeki negatif etkiler daha çok ön plana çıkabiliyor. Daha yorgun, motivasyonsuz, isteksiz ve bıkkın hissettiren soğuk kış günlerine girişin habercisi sonbahar aslında pozitif birçok etkisi olduğu halde negatif yönleri ile biraz daha öne çıkabiliyor.

Peki bu depresif etkiye kapılmamak için neler yapmalıyız?

Kendinizi doğaya verin: Daha çok doğa ile iç içe kalabileceğiniz yerlere gitmeye, oralarda zaman geçirmeye çalışın. Doğanın dönüşüm evresinin muhteşemliğini izleyin ve kendinizi rahatlatın.

Hareket edin: Spor yapın. Yürüyüş, yüzme, pilates, tenis, dans her ne olursa olsun vücudunuzu harekete geçiren ve severek yaptığınız fiziksel bir faaliyet sizi çok rahatlatacaktır. Üşenmeyin ve harekete geçmeyi ertelemeyin.

Okuyun: Okumak zihninizi rahatlatacaktır. Sevdiğiniz, merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz herhangi bir şey okuyun. Düzenli olarak okumak, hikayelerin içinde kaybolmak ruha her zaman iyi gelir. Serüvenlere dalmaktan korkmayın.

Müzik ruhun gıdası: Pozitif ve canlı müzikler dinleyin. Ruhunuz depresyon eğiliminde ise onu yukarıya çekecek müziklerle besleyin. Acı dolu, düşük enerjili müziklerden uzak durun. Mümkün olan her fırsatta enerji veren ve eğlenceli müzikler dinlemek ruh haliniz üzerinde çok ciddi bir pozitif etki yaratacaktır.

Gün ışığından olabildiğince fazla faydalanın: Bütün gün dört duvar arasında çalışıyor olsanız bile mümkün olan her fırsatta gün ışığından faydalanmaya bakın. Öğle tatillerinde dışarı çıkın. Sabah işe giderken, akşam dönerken az da olsa dışarıda yürüyün. Kahve molasını masa başında değil, açık alanlarda geçirmeye çalışın. Ama en önemlisi sabah perdeleri ve pencereleri kısa bir süreliğine olsa bile iyice açın. Derin nefes alın ve gün ışığını izleyin. İçinizin nasıl da aydınlandığına şaşıracaksınız.

Hobilerinize sıkıca tutunun: Hobi demek sevdiğin şeyi yapmak demek değil mi? Depresif hissettiğinizde en sevdiğiniz şeyleri yapın ki enerjiniz hemen yükselsin. Ruhen rahatlamanın en güzel yollarından hobilerinize yenilerini ekleyin.

Sosyalleşin: Bütün yaz göremediğiniz, zaman ayıramadığınız arkadaş ve sevdiklerinizle bir araya gelin. İletişim kurmak herkesin ihtiyacı olan en önemli eylemdir. İnsanlarla iletişime geçin. Yemek, kahve, öğle molası, hafta sonu programları gibi organizasyonlar yapın.

Kültürel aktivitelere katılın: Sezonun başlaması ile hareketlenen tiyatro, gösteri, konser, sergi, sinema gibi etkinliklere ağırlık verin. Pozitif ve size iyi hissettiren insanlarla bu aktivitelere katılın.

Evcil hayvan sahiplenin: Eğer bir hayvanın sorumluluğunu alabileceğinize ve hayatınızı birlikte geçirebileceğinize inanıyor ve evcil hayvan edinme konusunda bir süredir düşünüyorsanız, şimdi bu fikri hayata geçirmenin tam sırası. Size sevgi akışınızı hissettirip pozitif enerji verecek bir hayvan sahiplenin. Çok sayıda sahiplenilmeyi bekleyen muhteşem hayvandan bir tanesine evinizi, kalbinizi, hayatınızı ve geleceğinizi açın.

Çok uyumayın: Karanlığın verdiği rehavete kapılıp gününüzün büyük kısmını uyuyarak geçirmeyin. Karanlık olduğu için hayatınızın kısaldığı yanılsamasından hemen kurtulun. Havanın durumuna bağlı olmayan birçok aktiviteden size en uygun olanlarını bulun ve yataktan çıkın.

Mevsimle kavga etmeyin: Her mevsim kendine özel ve her birinin eşsiz güzellikleri var. Bunları hatırlayın ve olanı kabul edin. Mevsimin olumsuz taraflarına değil, yılda sadece bir defa yaşama şansınız olan olumlu taraflarına odaklanın. Mevsimle kavga etmenizin mevsimin kendisine bir etkisinin olmadığı gibi, aksine sizin kendi kendinizle devamlı savaşarak negatif bir alanda debelenip durmaktan başka bir işe yaramadığını düşünün.

Tabii bir de negatif ruh halinizin başka insanların suçu olmadığının farkına varın: Sizin modunuz düşük diye başka insanların da modunu düşürmeyin. Baktınız bu mevsim geçişi etkisi ile başa çıkamıyorsunuz profesyonel bir destek alma yoluna gidin ve insanlara zulüm etme eğiliminden uzaklaşın.

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