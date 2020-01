Ruhsal Strese Son Verin!

Kilo almanın, ruhen düşük hissetmenin, sağlıksız olmanın ve negatif döngüde kalmanın ortak özelliği genel olarak bir şeylerin değişebileceğine olan inançsızlık. Bu inançsızlığın yanına karamsarlık, tembellik, iradesizlik ve isteksizlik te eklendiğinde bu içinden çıkılması olanaksız tablo tamamlanıyor.

Vücuda ve ruha zorlama ile yapılan ya da yaptırılmaya çalışılan her türlü eylem strese yol açtığından uzun vadede başarısızlık kaçınılmaz oluyor. Strese giren vücut ve ruh kendini korumaya alma eğiliminde olacağından direnç göstererek değişime karşı çıkıyor. Dolayısı ile öncelikle istediğiniz her şeyi yapabileceğinizi, hayatınızı, bedeninizi ve ilişkilerinizi hayalleriniz ve istekleriniz doğrultusunda değiştirecek güce sahip olduğunuzu fark etmekle işe başlamanız lazım. Bunu yapabilmek için de önce sevdiğiniz sevmediğiniz, istediğiniz istemediğiniz her şeyi açık ve dürüst bir şekilde kendinize söylemeniz ve bunları hayata geçirmek için de yeterli cesarete sahip olmanız.

Ne oturarak çalışıyor olmanız ne vaktiniz olmadığı için spor yapamıyor olmanız kilolu olmanızın sebebi olamaz. Kilolu olmak sadece yenen yemekle ilgili bir konudur. Doğru beslenme sporla desteklendiğinde tabii ki kilo kaybı, sıkılaşmış şekilli bir vücut ve yükselen motivasyonun hızı ve sürekliliği muhteşem bir ivme ile artacaktır. Kilo vermek için diyet yapmayın. Yeme alışkanlığınızı değiştirin. Bugüne kadar yediklerinize sayın ve kötü kalori ve yağ içeren besinlerden uzak durun. Tembelliğe artık bir son verin. Sabah erken kalkın, hobiler edinin, sosyal aktivitelere katılın. Her gün mutlaka kitap okuyun. Günün iki saatini fiziken ve ruhen tamamen kendinize ayırın. ‘Bugün kendim için ne yaptım?’ sorusunu sorduğunuzda alacağınız cevap sizi gururlandırsın. Negatif döngüden çıkın. Tam olarak nasıl biri olmak istiyorsanız öyle olun. Mümkün olduğuna inanın ve hemen harekete geçin. Sadece yapmak istediklerinize odaklanın ve akışta kalın.

INSTAGRAM