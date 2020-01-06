Offf İşlerimi Bir Türlü Yetiştiremiyorum!

Öncelikle yüzde yüz gideceğinize emin olmadığınız hiçbir program için kimseye söz vermeyin. Söz verirseniz gitmek zorunda hissedeceğinizden gitmeniz çok ta gerekli olmayan bir yer olsa bile kendinize durduk yere stres yaratmanıza sebep olacaktır. Eğer kesinlikle gitmek istediğiniz bir yer ya da yanında olmanız gereken bir kişi söz konusu ise tabii ki söz verin. Plana göre organize olun yeter.

İşlerinizi ertelemeyin. Üşenmeyin. Hemen yapın bitsin ki hem rahat edin hem de unutma ya da birkaç şeyin aynı ana denk gelme ihtimallerini ortadan kaldırın. Her üşendiğinizde ya da erteleme kararı aldığınızda bunun sonucunda sıkıntıya düşeceğinizi hatırlayın ve kararınızı değiştirin.

Tek bir şey yapın. Aynı anda birden fazla şeyi yapmaya çalışırsanız, hiçbirinden verim alamazsınız. Bir işi bitirdikten sonra yenisine başlayın ve özenli olun.

Mutlaka liste yapın. İster cep telefonunuza ister bir kağıda alt alta öncelik ve önem sırasına göre yapmanız gerekenleri not edin. Her gerçekleştirdiğiniz eylem ve biten işin sonunda listenize tik atmayı unutmayın.

Her şeyi tek başına yapmaya çalışmayın. Artık öğrenmiş olmanız gerekiyor ki tek başına yapmaya çalıştığınız hiçbir işin altından kalkamıyorsunuz! Mümkün olduğunca görev paylaşımı yapın. ‘Ama benim kadar iyi kimse yapamıyor’ savunması arkasına saklanıp kendinize zulüm etmeye bir son verin.

Yaptığınız her işi aynı derecede özenle ve önem vererek yapın ya da hiç yapmayın. Eğer yapmaya kesin karar verdiğiniz ve bildiğiniz bir konu söz konusu ise gerekli olduğunda hayır demekten kaçınmayın.

Yapmanız gereken bir şeyi nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız destek alın. Yeterli zaman ve alan varken yapın bunu. İş son raddeye geldiğinde yaparsanız size bir faydası olmayacağı gibi, çok daha büyük bir stres yaratabilir.

Kendi hızınızı analiz edin. Herkesin beden ve zihin hızı farklıdır. Eğer bazı konularda geriden geldiğinizi ya da önden gittiğinizi düşünüyorsanız sürenizi iyi yönetmek için dikkatle kendinize odaklanın. Her zaman geç kalan biriyseniz, normalden daha erken çıkmayı alışkanlık haline getirin. Bazı şeyleri herkesten çok daha erken bitiriyorsanız, kalan zamanı daha verimli geçirmek için başka bir meşguliyet geliştirin. Kendinizi gözlemleyin.

Programınız her ne kadar yoğun olursa olsun kısa molalar verin. Mola vermek çok daha verimli bir çalışma için kesinlikle yapılması gereken bir şey. Ancak bu mola işini de abartmayın ve gerçekten mola mı veriyorsunuz, yoksa erteleme eğiliminde misiniz bunu mutlaka fark edin.

Elinizden gelenin en iyisini yapın. Kendinize zulüm etme noktasında yapacağınız hiçbir işin kimseye yararı olmayacaktır. Dolayısı ile istekli, çabalı, özenli olun ama her ne kadar yapabiliyorsanız o kadar yapın. O an için yapabildiğinizin en iyisini yapıyor olmanız oldukça yeterli olacaktır.

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