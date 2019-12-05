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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Bükre İkizer>Kışa Bomba Gibi Girmeye Hazır Mısınız?
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05.12.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Kışa Bomba Gibi Girmeye Hazır Mısınız?

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Kışa Bomba Gibi Girmeye Hazır Mısınız?

"Kış mevsimi kendine has güzellikleri ve insanları birbirine yakınlaştıran sihirli etkisiyle geç olsa da artık tam anlamıyla bizleri etkisi altına aldı. Soba üzerinde kestaneler, sıcacık kahve sohbetleri, battaniye altında film seansları, televizyon karşısında meyve tabakları, kayak tatilleri, karda oynayan çocuklar, kartopu ve en önemlisi de evde daha uzun süre sevdiklerinizle geçireceğiniz değerli zamanlar demek aslında kış."

Peki keyifle kışın tadını çıkartmak için neler yapabiliriz?

Öncelikle kışı sevgi ile kucaklamakla işe başlayın.

Ailenizle, arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle sık sık ev buluşmaları organize edin. Yemek, kahve, kahvaltı programlarını arttırın. Ama yediklerinize dikkat tabii ki.. Kış geldi diye tamamen ipin ucunu bırakmayın çünkü kış bu, sadece birkaç ay kalıp gidecek. Gittiğinde geriye fazla kilolarınız kalmasın.

Ailenizle, sevdiklerinizle karın tadını çıkartın. Bol bol kar topu oynayın. Şehirde, şehir dışında, dağda ya da yurt dışında kar tatilleri organize edip karın güzelliğinde kaybolun. Tabii ki kardan adam yapmayı da ihmal etmeyin. 

Uyku, yemek ve spor düzeninize dikkat edip hem keyifli hem sağlıklı hem de fit bir kış geçirin. Yeterince uyuyun. Güzelce giyinin. Fazla yemeyin ama az da yemeyin. Gereksiz vitamin yüklemesi yapmayın, çünkü bitkisel de olsa her ilaç bir kimyasaldır unutmayın. Bol bol sebze meyve tüketin. Su içmeye özen gösterin.

Daha çok okuyup, beyninizi yenilerken bedeninizi de dinlendirin. Bir şeyler yazın. Resim yapın. Bir enstrüman çalmaya başlayın. Her ne yaparsanız yapın kendinizle kalmaya çalışın. Yani kafanızı dinleyin. Yavaşlayın ama içinize kapanmayın. Yavaşlamanın ve sakinliğin keyfini sürün. 

Sergilere, tiyatrolara, müzelere, konser ve söyleşilere gidip sosyalleşin. Kış diye üşenmeyin. "Aman şimdi hava da soğuk… Şimdi kim gidecek taaa oraya kadar?"ların ağına düşmeyin. Gün aynı gün, siz aynı kişi, şehir de aynı şehir. Yaşamaya ara vermeyin. 

Mum ışığında battaniye altında sıcak meyve çayları ile sohbetler yapın. Ama sadece siz konuşmayın. Tam motivasyon ve dikkatle karşınızdaki kişiyi dinleyin. Birbirinize daha da verimli bireyler olmaya ve birbirinizle daha sağlıklı ilişkiler kurmaya odaklanın. 

Sokak hayvanlarına biraz destek olun. Bu soğuklarda üşümemeleri, aç ve susuz kalmamaları için elinizden gelen ufak büyük imkanları kullanın ve merhametli olun. Onların mutluluğunun nasıl da içinizi ısıttığına şaşıracaksınız. 

Ailenizle kutu oyunları oynayarak aile içi iletişiminizi arttırın. Hep birlikte bir şeyler oynamak, oynarken gülmek, eğlenmek, konuşmak hepinizi birbirinize çok daha yakınlaştıracaktır. Bu fırsatı kaçırmayın. 

Sıcacık kış kıyafetlerinizin tadını çıkartın. O içi geçmiş kötü ruh hali olan ev hırkanızdan hemen kurtulun. Güzel, sıcak ve yumuşak kış kıyafetlerinizi, kalın çoraplarınızı, atkı, bere, eldivenlerinizi giyin. Ayaklarınızı, belinizi, boynunuzu sıcak tutun. 

Bu kış şahane bir kış hadi hemen hazırlanın.

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