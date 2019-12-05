Kışa Bomba Gibi Girmeye Hazır Mısınız?

Peki keyifle kışın tadını çıkartmak için neler yapabiliriz?

Öncelikle kışı sevgi ile kucaklamakla işe başlayın.

Ailenizle, arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle sık sık ev buluşmaları organize edin. Yemek, kahve, kahvaltı programlarını arttırın. Ama yediklerinize dikkat tabii ki.. Kış geldi diye tamamen ipin ucunu bırakmayın çünkü kış bu, sadece birkaç ay kalıp gidecek. Gittiğinde geriye fazla kilolarınız kalmasın.

Ailenizle, sevdiklerinizle karın tadını çıkartın. Bol bol kar topu oynayın. Şehirde, şehir dışında, dağda ya da yurt dışında kar tatilleri organize edip karın güzelliğinde kaybolun. Tabii ki kardan adam yapmayı da ihmal etmeyin.

Uyku, yemek ve spor düzeninize dikkat edip hem keyifli hem sağlıklı hem de fit bir kış geçirin. Yeterince uyuyun. Güzelce giyinin. Fazla yemeyin ama az da yemeyin. Gereksiz vitamin yüklemesi yapmayın, çünkü bitkisel de olsa her ilaç bir kimyasaldır unutmayın. Bol bol sebze meyve tüketin. Su içmeye özen gösterin.

Daha çok okuyup, beyninizi yenilerken bedeninizi de dinlendirin. Bir şeyler yazın. Resim yapın. Bir enstrüman çalmaya başlayın. Her ne yaparsanız yapın kendinizle kalmaya çalışın. Yani kafanızı dinleyin. Yavaşlayın ama içinize kapanmayın. Yavaşlamanın ve sakinliğin keyfini sürün.

Sergilere, tiyatrolara, müzelere, konser ve söyleşilere gidip sosyalleşin. Kış diye üşenmeyin. "Aman şimdi hava da soğuk… Şimdi kim gidecek taaa oraya kadar?"ların ağına düşmeyin. Gün aynı gün, siz aynı kişi, şehir de aynı şehir. Yaşamaya ara vermeyin.

Mum ışığında battaniye altında sıcak meyve çayları ile sohbetler yapın. Ama sadece siz konuşmayın. Tam motivasyon ve dikkatle karşınızdaki kişiyi dinleyin. Birbirinize daha da verimli bireyler olmaya ve birbirinizle daha sağlıklı ilişkiler kurmaya odaklanın.

Sokak hayvanlarına biraz destek olun. Bu soğuklarda üşümemeleri, aç ve susuz kalmamaları için elinizden gelen ufak büyük imkanları kullanın ve merhametli olun. Onların mutluluğunun nasıl da içinizi ısıttığına şaşıracaksınız.

Ailenizle kutu oyunları oynayarak aile içi iletişiminizi arttırın. Hep birlikte bir şeyler oynamak, oynarken gülmek, eğlenmek, konuşmak hepinizi birbirinize çok daha yakınlaştıracaktır. Bu fırsatı kaçırmayın.

Sıcacık kış kıyafetlerinizin tadını çıkartın. O içi geçmiş kötü ruh hali olan ev hırkanızdan hemen kurtulun. Güzel, sıcak ve yumuşak kış kıyafetlerinizi, kalın çoraplarınızı, atkı, bere, eldivenlerinizi giyin. Ayaklarınızı, belinizi, boynunuzu sıcak tutun.

Bu kış şahane bir kış hadi hemen hazırlanın.

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