İçimizin Güzelliği Dışımıza Yansıyor

İçimizde kimseye karşı öfke, nefret, kin gibi duygular barındırmamamız hem bizi negatif düğümlerden ve negatif gelişmelerden uzak tuttuğu gibi dingin, sade, keyifli ve olanı olduğu kabul eden bir yaşam şeklini de benimsememiz demek. Bunu yapabilmek için anlayışlı, empatik ve sakin olmakla işe başlayabiliriz.

Kaygılar ruh hâlimizi en kötü etkileyen duygular. Peki bu bitmek tükenmek bilmeyen onlarca kaygıdan nasıl kurtulacağız?

Öncelikle konu her ne olursa olsun objektif olmakla işe başlayacağız. İstediğimiz bir şeyi yapmak için dış etkenlerden bağımsızlığımızı ilan edip, elimizden gelen bütün çabayı harcayacağız. Gerekli bütün şartları sağlamaya odaklanacağız. Var gücümüzle bütün emek, zaman, para ve inancımızı o işe harcamaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Elimizden gelen her şeyi yaptığımıza emin olduğumuz sürece o işin olacağına ve bize olumlu bir şekilde geri döneceğine olan inancımızı alsa kaybetmeyeceğiz. Her şeyi yaptığımız halde istediğimiz şey olmuyorsa, ya buradan almamız gereken bir ders olduğunu anlayarak o dersi almaya odaklanacağız, ya da bundan çok daha iyi bir şey olacağına emin olup yolumuza devam edeceğiz. Negatif duygu ve düşünceleri ruhumuzda barındırmayacağız.

Yediklerimize çok dikkat edip vücudumuza ne alıp almadığımızı kontrol edeceğiz. Vücudumuza ne alırsak bedenimize onların yansıdığını unutmayacağız. Evet yediğimiz her şeyde kalori var. Ama iyi kalori kötü kalori ayırıp, vücudumuzu kötü ve ihtiyacı olmayan kalorilerden koruyacağız. Su tüketimini arttırıp, besin değeri yüksek besinler tükettiğimizde cildimizin ve vücudumuzun nasıl da değişim gösterdiğine şahit olacağız.

Bağımlılık yaratan her alışkanlıktan uzak durup bedenimizi kötü ve negatif her şeyden koruyacağız. Bağımlılık yaratan maddeler bizi günlük yaşam enerjimizden uzaklaştırmakla kalmaz, üretim ve yaratıcılık taraflarımızı sekteye uğratarak hem ilişki hem iş hem de sağlık olarak çöküş yaşamamıza neden olurlar. Kendimize bile bile kötülük yapmaya bir son verip yenilenmeye odaklanacağız.

Uyku düzenimize dikkat edip, spor yapmaya daha çok zaman harcayacağız. Çok fazla uyku uyumanın insanın ömründen çalmakla birlikte, halsizlik, motivasyon düşüklüğü ve tembellik yarattığını biliyoruz. Gereği kadar uyumaya başladığınızda hayattan ne de çok zaman kazanacağınızı göreceksiniz. Ve tabii ki spor vücuda yapılan en önemli yatırımlardan biri, vücudunuza ne kadar iyi bakarsanız o da size o kadar iyi hizmet eder. Hem ruhen kendinizi iyi hissedip hem de bedenen canlanmak için hareketten kaçmayacağız.

Ruhumuzu beslemenin bir başka yöntemi ise okumak. Okumayı sevip sevmemeniz hiç önemli değil, manevi yolculuğunuzda okuduklarınız bilgi birikimi olarak sizleri hep daha ileriye taşır. Merak ettiğiniz, gelişebileceğiniz, farklı bakış açıları geliştirebileceğiniz ve beslenebileceğiniz şeyler okuyun. Her gece yatmadan önce en az bir saatinizi okumaya ayırın. Ruhunuza nasıl da iyi bir yatırım yaptığınızı bir süre sonra fark edeceksiniz.

Merhametli, anlayışlı ve iyi niyetli olacağız. Hayat zaten herkes için karmaşık ve zorluklarla dolu uzun bir yol. Bu yolda giderken nasıl ki başkaları bize ekstradan problem yaratsın istemiyoruz, biz de onlara sıkıntı verebilecek hiçbir şey yapmamaya özen göstereceğiz. İstemediğimiz ve rahatsız olduğumuz bir şey olduğunda negatif bir duyguya kapılmadan, kimseye zarar vermeden ve zarar görmeden olay yerinden uzaklaşacağız. Pozitifte kalmaya odaklanıp, umut dolu olacağız. Bol bol hayal kurup, hayallerimizin gerçekleşeceğine inanacağız.

Ve tabii bir de negatif insanları alanımızın dışında tutup, karşılaştığımız her olay ve konuyu kişisel algılamamayı öğrenip, kendimize saygı ve sevgi gösterip iç güzelliğimize güzellik katacağız.

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