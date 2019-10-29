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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Bükre İkizer>Hastalık Hastası Mıyım, Yoksa Umursamaz mı?
Mahmure
29.10.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

Hastalık Hastası Mıyım, Yoksa Umursamaz mı?

Bükre İkizer
Bükre İkizer
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Bükre İkizer
Bükre İkizer
Hastalık Hastası Mıyım, Yoksa Umursamaz mı?

"Halk arasında pimpirikli ya da evhamlı diye adlandırdığımız, fiziksel bir rahatsızlığı olmadığı halde bedeninde kesin kötü bir hastalığın var olduğuna ancak henüz bulunamadığına emin olan kişilerle bir arada yaşıyoruz. "

Bu kişilerin bu davranışları bilerek isteyerek sergilemediklerini ve aslında başta kendileri olmak üzere aile ve sevdiklerine sıkıntı yarattıklarını bilmediklerini anlayarak yaklaşmamızda fayda var. Gerçekten bir hastalığı olmadığı halde bu şekilde kendilerini yıpratan kişileri durumları hakkında nazikçe uyarıp belli bir süre sonunda değişiklik olmadığı takdirde tıbbi yardım almaları gerekliliğinde ikna yoluna gidilmesi yapılması gerekenlerin başında geliyor. Diğer taraftan çağımızda adını daha önce duymadığımız çok sayıda hastalığın varlığını öğrenmemiz ve bildiğimiz bilmediğimiz birçok hastalıkla ilgili internet üzerinden doğru yanlış bütün bilgilere ulaşıyor olmamızın faydaları kadar zararları da uzun zamandır tartışılıyor. Bu iki konu bir araya geldiğinde evhamlı kişilerin evhamları daha da artabildiğinden, doktor hariç kimseye sağlıkları ile ilgili yoruma açık soru ya da bilgi paylaşımında bulunmamalarının gerekliliği de anlatılmalı.

Bu tablonun tam tersi başka bir tablo da bir o kadar önemli. Sağlığını, bedenini, ruhunu, duygularını ihmal etme eğiliminde olan bu kitle çok büyük ihtimalle hastalık hastası olarak adlandırdığımız kitleye oranla çok daha büyük. Bu anlayışa sahip kişiler de başlarına ne gelirse gelsin kesinlikle doktora gitmeye direnen ve içten içe korktukları halde bu direnci devam ettiren bir topluluk. En ufak şeyde kendini hastaneye atmak ve hem kendisine hem çevresine panik, üzüntü ve sıkıntı yaşatmak ile, gerçekten bir hastalığı olduğunda ‘aman ya önemli bir şey değildir’ diye asla sağlığıyla ilgilenmeyen ve doktora başvurma gereği duymayan, sonunda da kendilerini, ailelerini ve sevdiklerini zor ve üzücü tablolar içinde bırakan insanlar aslında aynı derecede kendilerine zarar verme ihtimali olan ama bunun farkında olmayan kişiler.

Yaşadığımız hayat şekli, beslenmemiz, spor alışkanlıklarımız, hayata olan yaklaşımımız ve diğer etkenlere bağlı olarak farklı tepkiler veren vücudumuz aslında ihtiyacı olan her şeyi bize söylüyor olduğunu biliyor musunuz? Yeter ki onu duymayı ve dinlemeyi bilelim. Yorulduğunda ‘ben artık yoruldum dinlenmek istiyorum’ dediği gibi, su eksikliği yaşadığında da ‘çok susuz kaldım, acilen sıvı tüketimi gerekiyor’ gibi uyarıları hemen yollar. Bizler bu sesi duymadığımızda uyarıları biraz daha sertleşerek ileten vücudumuzun, zaman zaman yorulabileceğini, farklı sebeplerden ağrılar yaşayabileceğini, susuzluk, uykusuzluk gibi etkenlerden yorgun ve bitkin düşebileceğini ve bu durumların kendimizi dinlersek hemen düzelebileceğini bildiğimizde gereksiz kuruntuya sebep olacak ve telaşa yol açacak hiçbir şey olmadığını da kolayca anlarız.

Aynı derecede ufak ya da önemsiz görünen bir sağlık sıkıntısı yaşadığımızda ‘önemli değildir, kendiliğinden geçer’ dediğimiz ve üzerinden bir süre geçtiği halde ağrı seviyesinde ya da başka bulgularda değişiklik gözlemlenmeyen durumlarda da doktora gitmeye direnmek ve gerçekten müdahale edilmesi gereken bir şey olup olmadığına bakılmasına yanaşmamak kesinlikle sağlığı tehlikeye atan davranışlar.Hastalık Hastası 

Öncelikle kendinize, sonrasında sevdiklerinize, ailenize, yakınlarınıza gereksiz sıkıntı ve üzüntü yaşatmamak için ne pimpirikli ne de ihmalkar olun. Bunlardan biri olduğunuzu düşünüyorsanız da mutlaka profesyonel bir destek alın ve şöyle rahat ve huzurlu bir hayat yaşamaya başlayın.

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Bükre İkizer
Bükre İkizer
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