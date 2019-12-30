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2020’ye Neleri Götürmüyoruz?
"Yepyeni bir yıla girmemize saatler kala hayatımızdan tamamen çıkartıp geleceğe taşımayacağımız bazı alışkanlıklarımızı anımsamaya ne dersiniz?"
- Negatif insanlardan uzak durun. Negatiflik yapan ve devamlı sizi huzursuz eden insanlara, davranışlarının sizin üzerinizde yarattığı negatif etkiyi daha fazla almak istemediğinizi kibarca söyleyin. Baktınız davranışlarında bir değişiklik yok, hayatınızdan çıkartın.
- Sosyal medya bağımlılığına son verin. Sosyal medya her ne kadar çağımızın en önemli mecralarından biri olsa da amacını aşıp insanları gerçeklikten koparttığı bir gerçek. Çok daha mutlu, sevgi dolu, eğlenceli, huzurlu ve her anın tadını çıkartarak gerçek bir hayat yaşamaya başlayın.
- Yemek için yaşamayın, yaşamak için yiyin. Çok fazla yemek ölüme giden en kısa yollardan biridir. Az yiyin, vücudunuza ve ruhunuza gereksiz gıdaları almayın. Hem zayıflayın hem de zararlı besinlerden arının.
- Daha az uyuyun, hayatı daha çok yakalayın. Gereğinden fazla uyuyarak ömrünüzü bitirmeyin. Yeterli uyku dozunuzu saptayın ve alarmınızı kurup, daha fazla uyumamaya özen gösterin.
- Kötü ve olumsuz kelimeleri, küfürleri hayatınızdan çıkartın. Pozitif ve yapıcı kelimeleri arttırın. Siz olumlu olun ki olumlu insanlarla karşılaşın. Ne düşünüyorsak onu yaşadığımızı unutmayın ve iyilikler düşünün. Kimseye küfür etmeyin.
- Daha az televizyon daha çok kitap. Artık televizyonu gerçekten hayatınızdan çıkartın ve kitaplara daha çok zaman ayırın. Okumak her zaman sizi geleceğe ve yukarıya taşır. Çevrenizdekilere ve özellikle çocuklara kitap okumanın ne kadar yararlı olduğunu anlatmayı bırakın, eyleme geçerek onlara örnek olun.
- Sevgi dolu olun. İnsanlara, hayvanlara, doğaya sevgiyle yaklaşın. Karşılıksız ve çıkarsız sevmeye odaklanın. Dünyayı bir tek sevgi kurtaracak bunu sakın unutmayın.
- Gürültü yapmayın. Sessiz ve dingin bir hayata geçin. Kornaya basmayın, bağırmayın, kavga etmeyin. Sakin ve daha anlayışlı olun.
Şahane bir yıl başlıyor.
Hepimize mutlu yıllar…