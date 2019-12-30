 Bir Günde Eskişehir

Eskişehir 1 günde nasıl gezilir?

Nerelere gidilir ve neler yenir?

Şimdi hepsini anlatacağım. İşinizi çok kolaylaştıracağıma eminim.

Hadi başlıyoruz…

Eskişehir’de ne yenir?

Çibörek, petifür, balaban kebap, met helvası, nuga helva ve boza ilk sırada gelir. Ayrıca Haşhaşlı çörek, yoğurt ve tarhana çorbaları, haşlanmış et, bamyalı ve bakliyatlı sulu yemekleri de meşhurdur.

Ne nerede yenir?

Çibörek: Papağan Çibörek (1975), Alpu ÇiBörek (1977), Kırım Çibörek

Petifur: Lalezar Pastanesi, Süreyya Pastanesi

Boza: Karakedi Bozacısı

Met Helvası: Tanınmış Helvacı, Balkan Helvacısı, Eriş Tarihi Odunpazarı Helvacısı (1903)

Balaban Kebabı: Abdüsselam Balaban Kebap ve Fahrettin Usta Balaban Kebap

Ünü Eskişehir’i aşan çeşit çeşit ve çok lezzetli kurabiyeler: Kurabiyeci Volkan

Steakhouse, etçi: Et Evim Restaurant

Akşam yemek: Gaga Restaurant (Eskişehir en elit yeri; kahvaltı, yemek veya birşeyler içmek için uğrayın.), Casaba Modern’in içinde yer alan Asmadan Restaurant

Kahve: Odun Pazar bölgesinde tarihi kahveler (mesela Kurşunlu kahvesi) ve yeni açılan Kum Kahvecisi Konağı

Kahvaltı / cafe: Ayten Usta Aynalı Kahve (Odunpazarı)

Köfte: Tatlıdil Köftecisi, Tuna Köftecisi

Kafe: Cafe Del Mundo, The Roots Cafe

Bükme: Delikli Taş Fırın (cevizli haşhaşlı yeşil mercimekli bükme)

Gece eğlence: 212 Park - içinde çeşitli restoranlar da bulunuyor. Ortamı güzel.

Eskişehir’de gezi rotanız nasıl olabilir?

Başlangıç yeri 'Çarşı' kısmı olsun, oradan 'Hamamyolu' caddesine doğru ilerleyin. Önce karşınıza meşhur Papağan Çibörekçisi çıkacak. Orada bir çibörek deneyebilirsiniz. Hemen yakınlarındaki Karakedi Bozacısı'nda efsane bir boza içip Lalezar ve hemen yakınlarındaki Süreyya Pastaneleri’nin petifürünü deneyimleyebilirsiniz. İnanılmaz güzel bir tatlı. Biraz ilerisinde de Kurabiyeci Volkan’ın dükkanı var. Her gün on iki çeşit taze kurabiye çıkartıyorlar. Çifte kavrulmuş un kurabiyesi ve leblebi kurabiyesi spesiyalleri arasında. Minik tek lokmalık kurabiyeler bunlar ve çok lezzetliler.

Buradan 'Porsuk Çayı ve Adalar Bölgesi' kısmına geçip çay üzerinde feribota binebilirsiniz. Çayın etrafında gezi yapabilirsiniz.

Sonra rotanızı 'Odunpazarı' bölgesine çevirmelisiniz.

Eskişehir’in tarihi mahallesi diyebiliriz Odunpazarı’na...

Odunpazarı Tarihi Kent Merkezi’nde Türk, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerini yansıtan pek çok eser bulunuyor. Alaaddin Camii (1271), Kurşunlu Külliyesi (1525) ve Hacı Hasan Camii (13. yy) gibi... Ayrıca Odunpazarı’nın tarihi evleri de çok meşhur. Günümüze gelene kadar çoğu restorasyon görmüş olsa da aslına uygun olarak yenilenen bu evler Geleneksel Türk - Osmanlı mimarisini yansıtıyorlar.

Balmumu müzesi, Cam müzeleri ve Atlıhan El sanatları çarşısı da Odunpazarı bölgesinde yer alıyor. Odunpazarı Modern Müze “Ommxart” da çok etkileyici bir müze olmuş, mutlaka gezilmeli.

Buradaki tarihi kahvelerde kum kahvesi içebilir, Tanınmış Met Helvacısı, Tarihi Odunpazarı Helvacısı veya Balkan Met Helva’ya da uğrayıp meşhur met helvasının tadına bakabilirsiniz. Nedir bu Eskişehir’in meşhur Met Helvası derseniz: Pişmaniyeyi andıran, ağızda tel tel dağılan, Eskişehir’e özgü bir tatlı… İsmini Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 1920'li yıllarda oynanan ''met değnek'' oyunundan alıyor. Oyunda kaybeden bu helvayı yapıyor. Helva oyunda kullanılan met adındaki değneğe benzer bir şekle sahip olduğu için Met Helvası ismini alıyor.

Odunpazarı bölgesinde gezilecek yerler:

Tarihi Odunpazarı Evleri

Balmumu Müzesi

Cam Sanatları Müzesi

Atlıhan El Sanatları Çarşısı

Odunpazarı Modern Müze - Ommxart

'Savoza Parkı' şehrin gezilmesi gereken önemli noktalarından biri.

Eskişehir’in Disneyland’e benzeyen Savoza Parkı’nda kocaman bir Masal şatosu yer alıyor. En önemli özelliğiyse tasarımında Türkiye’nin en ünlü 8 kulesinin bir araya getirilmiş olması. Bu kuleler: Galata Kulesi, Burgulu Kule, Sindrella Kulesi, Kız Kulesi, Adalet Kulesi, Ulu Kule, Çan Kulesi ve Yivli Kule. Masal Şatosu dışında parkın içinde Korsan Gemisi, yapay bir gölet, Sabancı Uzay Evi, Hayvanat Bahçesi ve Sulatı Dünyası gibi özellikle çocukların dikkatini cezbedecek alanlar var.

Eskişehir’e kadar geldiyseniz ve vaktiniz de varsa Eskişehir’e 1 saat uzaklıkta yer alan 'Frig Vadisi' de görülmeden olmaz. Biraz Kapadokya’yı andırıyor.

Frig Vadisi’nde (Kütahya – Eskişehir – Afyon üçgenini kapsayan Frigya bölgesinde) M.Ö. 12 ve 7. yüzyıllar arası yaşayan Frigyalıların, tıpkı Kapadokya’daki gibi kayaları oyarak kurdukları şehirler bulunuyor. Hem doğal hem mistik bir atmosferi var…

Bir sonraki yazımda Afyonkarahisar’dayız…

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