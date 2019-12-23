Yılın En Şehirli 4x4’ü Suzuki Jimny

Doğa tutkunları, dağ tepe, kar kış, yağmur çamur demeden yol almayı sevenler için Suzuki Jimny ideal bir yol arkadaşı. Peki, arazi performansını ve kabiliyetini çok iyi bildiğimiz Jimny’nin aynı zamanda en iyi şehirli otomobil olduğunu biliyor musunuz? Evet, bu küçük arazili aynı zamanda 2019 Dünya Otomobil Ödülleri “şehir otomobili” kategorisinde 1. seçildi.



Dikkat çekici dış tasarım

Düz ve keskin hatlara sahip bu ufak boyutlu 4x4, şirin ve sağlam bir görünüme sahip. Ön ızgarası ve yuvarlak led farlarıyla kendine özgü bir karakteri var.

Suzuki Jimny’nin sıra dışı tasarımı “Kinetik Sarı” rengiyle birleşince bir bakan bir daha bakıyor, diyebilirim. “Otomobilim tarzıyla fark yaratsın, sürüden ayrılsın” diyenlerdenseniz, Jimny kesinlikle bu kategoride!







Minimalist iç tasarım

Sürücü koltuğuna geçtiğinizde sizi ferah bir ön panel karşılıyor. Her şey olması gerektiği kadar ve olması gerektiği yerde bulunuyor. İç kısım oldukça yalın ve minimalist tasarlanmış. Hatta öyle ki saklama alanları konusunda biraz cimri bile sayılabilir:) Arkada iki kişilik oturma alanı olsa da daha çok kısa mesafelerde tercih edilecek konfor ve genişlikte. Bu alanı daha çok uzun yolculuklarda bagaja ek kullanabilirsiniz. Çünkü bagaj kapasitesi sadece 85 litre. Arka koltukları katlayıp, aksesuar seçeneklerinde bulunan bagaj havuzuyla, bagajınızı daha işlevsel kullanabilirsiniz. Ek olarak, Jimny’nin tavan raylarına da port bagajınızı yerleştirebilirsiniz.

En iyi şehirli

Derli toplu ve ufak ebatları sayesinde Suzuki Jimny ile şehir içinde yol almak, dar sokaklardan geçmek ve hatta park etmek çok mu çok pratik. Geri görüş kamerası park etmeyi daha da kolaylaştırıyor. Ama güneş açısı direk vurduğunda görüntü kaybı yaşandığını da eklemeliyim.

Güvenlik donanımları ve teknoloji

Suzuki Jimny, güvenlik donanımlarıyla da şehirli bir otomobil olduğunu bizlere gösteriyor. Hız limitörü, hız sabitleme, levha okuma, şerit takip, yokuş kalkış ve iniş desteği gibi güvenlik donanımlarıyla trafikte hem güvenliğimizi sağlıyor hem de konforumuzu arttırıyor.

9.0’’ dokunmatik multimedya ekranı ve navigasyon sistemine sahip. Multimedya ekranı kullanımının kolay ve hassasiyetinin yeterli seviyede. Telefon ve müzik bağlantılarımı rahat bir şekilde sağladım. Sadece, ekranın güneş ışığını ve parmak izini normalin üzerinde yansıttığını eklemeliyim.







Sürüş konforu

Suzuki Jimny ülkemize 1.5 GLX benzinli, 4x4 otomatik versiyon ile geliyor. 102 beygir gücünde, 130 Nm torka sahip.

Ortalama karma yakıt tüketimi ise katalog verilerine göre 7,5 lt/100km.

Yüksekte konumlanan sürücü koltuğu yola hakim bir sürüş imkanı sunuyor. Cam ve aynaların yerleşimini de başarılı buldum. Görmek de zorlandığınız bir alan yok gibi bir şey.İzolasyonu orta seviyede. Yüksek hızlarda motor, yol ve rüzgar sesi içeriye alıyor. Ağırlıklı arazi şartlarına uygun oluşu sebebiyle, süspansiyonlarının şehir içi trafik için biraz sert olduğunu söyleyebilirim.

Özetle, Jimny’i tam bir şehir otomobili gibi değil, arazi kabiliyeti yüksek bir otomobilin şehir hayatına ne kadar uyumlu olduğu bakış açısıyla değerlendirmekte fayda var. Bu şekilde baktığımızda bence alkışı hak ediyor.

Jimny ne bir aile arabası ne de tam şehirli bir otomobil… Tek ya da iki kişilik kullanımlara uygun, hem arazili hem şehirli, kendisi gibi sıra dışı ve özel kullanıcılara hitap eden ikonik bir model…

Bu tarz modelleri trafikte fazla göremezsiniz ama bir kere gördüğünüzde kesinlikle bir daha bakmak istersiniz…

Sevgiler, selamlar...

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