Yerli Otomobil İle Tanıştım!

“C segmenti SUV modeli, 2022 yılında satışa sunulacak ”

Yerli otomobilin, C- SUV ön gösterim modeli ve C-Sedan konsepti tanıtıldı. Bursa Gemlik’te kurulacağı duyurulan fabrikanın 2022’de seri üretime geçmesi ve C-SUV modelinin aynı yıl satışa sunulması bekleniyor.

Marka ismi henüz belli olmayan otomobilin, TOGG tarafından isim çalışmalarına büyük bir titizlikle devam ediliyor. Global pazara açılacak markanın, farklı dillerde yanlış anlaşılmalara sebep olmayacak, prestijli ve tarzına yakışır bir isme sahip olması hedefleniyor.

Tamamen elektrikli olarak üretilecek yerli otomobilin çağımızın ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap vermesi hedefleniyor. Seçeceğiniz pil konfigürasyonuna göre sunduğu 300 km veya 500 km kadar menzili, 30dakika altında %80 hızlı şarj teknolojisiyle günümüzün ötesinde olduğunu gösteriyor. Demek oluyor ki İstanbul’dan İzmir’e, Ankara’dan Antalya’ya kesintisiz yolculuk yapabileceğiz.







Tabi, şarj konusu gündeme gelince diğer bir konu da ülkemizdeki alt yapı konusunun yeterliliği oluyor, haliyle. Bu konuda da Zorlu Enerji ve e-şarj iş birliğinde 2022 yılına kadar ülkemizdeki şarj istasyonlarının ihtiyacımıza cevap verecek şekilde hayata geçeceğini öğrendik.

Fikri ve mülki haklarının tamamının bize ait olduğu ve üretimden satışa kadar tüm sürecin %100 yerli olduğu otomobilde Anadolu kültüründen de ilham alınarak ön ızgara ve jantlarda lale figürüne yer verilmiş. Yine kapı içlerinde kullanılan motiflerle de Türk kültürüne gönderme yapılmış. Açıkçası, Volvo marka bir otomobile bindiğimde nasıl İsveç bayrağı, Thor’un çekici gibi simgelere rastlıyorsam, yerli otomobilde de bu tarz öğelere yer verilmesi hoşuma gitti.

Doğuştan elektrikli yerli SUV, düşük enerji maliyeti, sessiz ve keyifli bir sürüş vaad ediyor. Konu elektrikli otomobil olunca, pil ömrü de diğer önemli konu. Yerli otomobilde kullanılacak gelişmiş lityum iyon batarya 8 yıl garanti ile sunulacak. Ayrıca, elektrikli ve bağlantılı sistemlerle üretilen otomobilin internet üzerinden yazılım güncelleme imkanı, sürücüyü arıza ve benzeri kullanım konularında uyaran teknolojilere sahip olması ve diğer motor seçeneklerine göre yedek parçaların daha az aşınması, servis/bakım maliyetlerini de minimize ediyor. Tabi, sıfır emisyona sahip doğuştan çevreci bir otomobil olması da bence diğer önemli özelliklerinden biri.

Performansa gelince arkadan itişli versiyonlarda 200 beygir gücü ile 0-100 km/saat hızlanması 7.6 saniyede, 4x4 çeker versiyonda 400 beygir gücü ve 0-100 km/saate ulaşması 4.8 saniyede gerçekleşecek.

Bir diğer önemli konuda tabi ki güvenlik, dayanıklı malzemeden üretilecek, aktif/pasif güvenlik sistemlerinin ve 7 adet standart hava yastığının bulunacağı yerli otomobile ailemizle birlikte güvenle binebilmemiz için 2022 Euro NCAP normlarının sağlanması için çalışmalar devam ediyor. Tüm bunların yanında sunacağı ileri sürüş sistemleri ve aktif “seviye +2” otonom sürüş sunan şehir içi trafik pilotu ile trafikteki yükümüzü baya hafifleteceğe benziyor.

Özetle, tüm bu bilgilerin ışığında üretilecek bir otomobil hayal gibi… 2022’ye kadar dünyada otomobil teknoloji nereye gidecek ben de merakla bekliyorum. Şu an bizi bu kadar heyecanlandıran özellikler o zamanda aynı heyecanı verecek mi, birlikte göreceğiz.

Ama ne olursa olsun, Türkiye’nin bir otomobilinin olması hem vatandaş hem otomobil sever biri olarak beni çok mu çok heyecanlandırdı. Nefesimizi tuttuk önce Bursa Gemlik’te kurulacak fabrikanın faaliyete geçmesini ve ardından yerli otomobilin yollara ineceği 2022 yılını sabırsızlıkla bekliyorum.

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