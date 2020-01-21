Yeni Peugeot 2008 Göz Kamaştırıyor

“Büyüyen Boyutları ile C Segmentine Göz Kırpıyor ”

3008, 5008 ve 508 modellerinden sonra 2008 de yenilenerek Peugeot’unun modern tasarım ve teknolojik donanımlarına kavuşmuş. Peugeot’nun yeni tasarım dilini çok beğeniyorum. Sanırım bu konuda yalnız değilim, satış rakamları da bunu ispatlıyor.

Boyutları da bir hayli büyüyen Peugeot 2008, adeta küçük bir C SUV segmenti modeli haline gelmiş. Bagajı da bir önceki modele göre 84 lt daha artarak 434 lt seviyesine ulaşmış.

Yeni 2008’ in ön farında yer alan ve Peugeot’nun imzası haline gelen “aslan pençesi” detayları ve 508’den sonra 2008’de de yer alan ön ızgaranın hemen iki yanında aşağı doğru sarkan “aslan dişleri” şık görünümünü tamamlıyor. Peugeot modellerinin bu kendine has ön tasarımı, markanın kesin çizgilerle ayırt edilmesini sağlıyor.

Arka kısımda ince far tasarımı dikkat çekiyor ve tabi yine aslan pençesi detayları burada da yer alıyor. Özellikle, gece sürüşlerinde bu detay önünüzde seyreden modelin Peugeot olduğunun en güzel kanıtı.

Test aracının siyah tavan turuncu gövde rengi de ayrıca hoşuma gitti. Bu tarz modellerde tarzınızı yansıtacak şekilde kişiselleştirebilir özellikler bulunması hoşuma gidiyor.

“Teknolojisi ile açık ara önde”

Test aracımız en üst donanım olan GT Line seçeneğiydi. Bunun dışında, başlangıç seviyesi Active, Active Skypack ve Allure donanımları da mevcut.

Peugeot 2008’in sadece dış tasarımı değil iç tasarımı da bir o kadar göz alıcı. Büyüyen boyutları iç mekanı fazlasıyla rahatlatmış. Hem arkada hem önde ferah bir iç hacim sizi bekliyor. Her versiyonda bulunan cam tavan özelliği ile iç tasarım daha da keyifli hale gelmiş.

Sürücü koltuğuna geçtiğinizde sizi konforlu ve teknolojik bir sürüş bekliyor. Malzeme kalitesi de bir o kadar iyi. Bence yeni Peugeot 2008’in en can alıcı noktası kullanıcı dostu “3D i-cockpit” uygulaması. Aslında, i-cockpit yani dijital sürüş göstergesini diğer Peugeot modellerinden biliyoruz. Gösterge direksiyon üzerinde konumlandırılıyor. 2008’deki farkı bu dijital gösterge üzerinde 3D özelliğinin de bulunması. Sürüş esnasında bazı verilerin üç boyutlu grafik ve şekillerle ekrana yansıdığını görüyoruz. Böylece, sürücüyü uyarıyor ve dikkatini etkili bir şekilde çekiyor.

Peugeot’ya has o altıgen şeklindeki küçük direksiyon simidini de ayrıca beğeniyor ve işlevsel buluyorum. Yine vites tasarımı da bir diğer sevdiğim özellik. 10” multimedya ekranının kullanımı ve hassasiyeti oldukça iyi.

Kablosuz şarj özelliğini kapaklı bir alan şeklinde tasarlamışlar. Yani, telefonunuzu şart etmediğiniz zamanlarda bir nevi saklama alanı olarak kullanabiliyorsunuz. Hem tasarıma şıklık katması hem de işlevsel olması açısından beğendim. Peugeot 2008’de yine diğer modellere özgü piano tuşları şeklinde flaşör, cam ısıtmaları vb. düğmeler bulunuyor.

8 farklı renkte iç ambiyans aydınlatması da modele ayrı bir şıklık katmış. GT Line donanıma ek olarak alabileceğiniz Focal müzik sistemi ve masaj özellikli Nappa deri koltuklar konforunuzu ve sürüş zevkinizi bir üst seviyeye taşıyacaktır.

“Güvenlik ve Sürüş Konforunda da İddialı”

Geri görüş kamerası netliği ve arka-ön park sensörleri ile de park sorunumuz ortadan kalkıyor.

Peugeot Drive Asist Plus ile yarı otonom sürüş deneyimini bizlere sunuyor. Şerit konumlandırma sistemi ve Start&Stop özelliğine sahip Adaptif Cruise Control ile hızını öndeki araca göre ayarlıyor, gerektiğinde durup yeniden hareket ediyor.

Test aracımız 1.5BlueHDi dizel otomatik 130 beygir gücünde. Bunun dışında 130 beygir benzinli otomatik ve 100 beygir dizel manuel seçeneği de bulunmakta.

Kısa bir sürüş de gerçekleştirdiğimiz 2008’de yol tutuşunu, kıvraklığını ve yalıtımı beğendim. Yalıtım iyi olmazsa Focal müzik sisteminin keyfi nasıl çıkar?

0-100 Km hızlanması 9,3 saniyede gerçekleşirken, maksimum hızı 195 km/saat.

Yakıt tüketimi ile fabrika verilerine göre 3,8 litre olarak ifade ediliyor.

Özetle, Peugeot 2008 gümbür gümbür geliyor. Öyle ki fiyatları 24 Ocak’ta açıklanacak olmasına rağmen bayilerde ön sipariş talepleri neredeyse dolmuş. Bana da takipçilerimden “merakla bekliyoruz, eşime sipariş ettik” diye yazanlar oldu. C segmenti için de alternatif olabilecek bu güzel B segmenti SUV hem ailecek hem tek kullanımlar için ideal. Siz de tasarımıyla fark yaratan, teknolojik ve konforlu ama yakıt cimrisi bir SUV bakıyorsanız, 2008’i test etmenizi öneririm.

Sevgiler,

Selamlar

YOUTUBE

INSTAGRAM