Yeni Clio’yu Kadınlar Çok Sevecek!

Dış görünümüyle çok daha etkileyici

Yeni Clio ile Hatay’da gerçekleşen lansmanda bir araya geldik. Hatay’dan Suriye sınırına uzanan bir rotada test imkanım oldu. Dış görünümüyle çok daha etkileyici yeni Clio dıştan olduğu kadar malzeme kalitesi ve teknolojisiyle de beni bir o kadar heyecanlandırdı.

Birden fazla motor ve şanzıman seçenekleri ile satışa sunulan modelin 1.3 litre benzinli motor ve otomatik vitesli icon donanımını test etme imkanım oldu. Üstelik, R.S. Line paketinin de olduğu bu versiyonu beni benden aldı, diyebilirim.

Demir mavisi rengi ve sportif görünümüyle çok çekici olan yeni Clio, standart olarak sunulan led farları ve akıllı far teknolojisi (otomatik-kısa uzun geçişleri) ile gece sürüşünde çok konforluydu. Hatay yollarında bizzat deneyimledim.

391 Litre hacmi ile segmentinin en iyisi olarak karşımıza çıkan bagaj kapasitesi ve akıllı saklama alanlarıyla, küçük bir ailenin ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilir. Sürücü koltuğuna geçtiğimde beklentimin çok üzerinde bir ön panel tasarımı beni karşıladı. Malzeme kalitesi ve tasarımıyla premium hissini yaşadığım ön kısımda gereksiz hiçbir şey yoktu.

Ön panelde bizi karşılayan 9,3” büyüklüğündeki dikey tablet ekran oldukça fonksiyonel ve kullanımı rahat. Hassasiyetini de bir o kadar beğendim. Auto-Hold (yokuş kalkış desteği ) fonksiyonlu elektrikli el freni tasarım açısından göze hoş gelirken kullanım kolaylığı da sağlıyor. Kablosuz şarj alanının ise hayatımızı kolaylaştıran bir diğer güzel özellik olduğunu ekleyelim. Ergonomik ve kaliteli sürücü koltuğuna yerleşirken 8 farklı (Beyaz, Mavi, Elektrik mavi, Sarı, Turuncu, Kırmızı, Yeşil ve Mor) iç ambiyans aydınlatması tasarıma ayrı bir şıklık katıyor.

Teknolojisi ile güvenli ve konforlu bir sürüş bizi bekliyor

Virajlı ve biraz da bozuk Hatay yollarında ilk sürüşünü deneyimlediğim Clio’yu kullanmanın epey konforlu ve keyifli olduğunu söyleyebilirim. Dönüşlerde dengeli, yol tutuşu iyi ve izolasyonu başarılıydı. İzolasyonu iyi olmasa Bose ses sisteminin keyfi nasıl çıkardı. J Ses ayarları da hala direksiyonun altında bulunmuyor olsaydı, keyfime diyecek yoktu. Bir türlü alışamadım.

130 Beygir gücüyle oldukça atak olan yeni Clio gaza hafifçe bastığınızda hareketleniyor, adeta gitmek istiyor. Bu ataklığı ile özellikle şehir içinde yol alırken avantaj sağlayacağı kesin.

0-100 km hızlanması 9 saniyede gerçekleşirken maksimum 200 km/s hıza ulaşıyor. Benzinli otomatik bir otomobile göre yakıt tüketimi konusunda bir o kadar ekonomik olan yeni Clio şehir içi ve şehir dışı ortalama tüketimi fabrika verilerine göre sadece 4,3-4,5 litre olarak belirtiliyor.

Uzun yollarda ve trafikte hayatımızı kolaylaştıran sürüş asistanları da yeni Clio’da bulunuyor. Hız limitleme ve sabitleme özelliklerinin direksiyona alınması da oldukça hoşuma gitti. Bu şekilde çok daha rahat kullanılabiliyor. Bunlar dışında acil fren desteği, şerit takip, levha okuma gibi daha birçok özellik yeni Clio’da mevcut.

Euro NCAP testinden 5 yıldız alarak mükemmel güvenlik seviyesi sunan yeni Clio beşinci nesli ile günümüze en iyi şekilde uyum sağlıyor.

Geri görüş kamerası ve 360 derece kuş bakışı kamerası var

Çözünürlüğü oldukça kaliteli geri görüş kamerası, 360 derece kuş bakışı kamerası ve ön-arka park sensörleri ile zaten ebatları çok büyük olmayan Clio’yu park etmesi kolayın da ötesinde. “Ben park etmek istemiyorum, Clio etsin” diyorsanız o da var, park asistanı özelliği ile sizin yerinize kendi de park edebilir.

Özetle, 5. nesil Clio, bugüne kadar üretilen Clio’ların en iddialısı olarak karşımıza çıkıyor. Bu şık tasarımlı, sportif otomobilin erkekler kadar biz kadınların da çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. İster bireysel kullanın ister ailenizle kullanın. Yeni Clio’ya sahip olmaktan büyük keyif alacağınız kesin. Eğer siz de B-HB bir otomobil almayı düşünüyorsanız, yeni Clio’yu test etmeden karar vermeyin, derim!

Sevgiler, selamlar...

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