Mazda Mx-5 30. Yıl Serisi, Bir Bakan Bir Daha Bakıyor!

Racing turuncusu ile yeniden doğuyor!

30 yıldır yollarda olan Mazda Mx-5, dünyanın en çok satan roadster modeli. Bilmeyenler için roadster, arka koltukları olmayan, arkadan motorlu, sadece iki kişilik üstü açılan, kilo başına düşen yüksek beygir gücü sayesinde seri ve genelde pahalı otomobil türü olarak tanımlanabilir. Genel özelliklerinden biri de arka tarafının kısa, ön tarafının uzun olmasıdır.

Mx-5, 30. Yıl özel seri racing / yarış turuncusu rengi ile aynı zamanda gündoğumunu da simgeliyor. Bu özel otomobil dünya genelinde sadece 3.000 adet üretildi. Ülkemize de 6 adet geldi. Otomobilin üzerinde özel seri numarası da yer alıyor. Böylece, otomobilin gerçekten size özel üretilmiş olduğunu hissediyorsunuz.

Mazda severler “Jinba İttai” felsefesini iyi bilir: “Otomobil ve Sürücüsünün Mükemmel Uyumu” olarak tanımlanır. Aynı, at ve binicisinin tek vücut halinde mükemmel uyumu yakalaması gibi Mazda otomobillerinde de aynı uyumu yakalayan sürücü, otomobillinden maksimum performans ve sürüş keyfini alır. Mx-5’de bu uyumu yakalayacağınız ve sürüş keyfinin tam anlamıyla tadını çıkaracağınız çok özel bir model.

Spor otomobil kullanma zevkini şehirde yaşamak isteyenlere!

Mazda Mx-5, 30.yıl özel serisinin turuncu detaylı iç dizaynını çok etkileyici buldum. Recaro marka Alcantra (Alcantara döşeme, mikrofiber, derinin lüks hissini ve kumaşın dayanıklılığını sunan oldukça üstün ve teknolojik bir malzemedir.) koltuklarından, kapı döşemelerine, vites

kolundan gösterge paneline kadar ince bir zevkle turuncu detaylara yer verilmiş. Fren kaliperlerinin (ön Brembo / arka Nissin) turuncu renkli olması, özel dövme hafif alaşımlı Rays marka jantlarını çok daha çarpıcı göstermiş. Jantları diğer Mx-5’lerden farklı olarak daha hafif üretilmiş. (*Fren kaliperi: frenlemeyi sağlayan hidrolik parça)

Tabi, Mx-5’in bir güzel tarafı da tavanın açılabilir özellikte olması. J Güzel havalarda üstü açık bu özel otomobille gezmek öyle keyifli ki! Üstelik koltukları biraz daha alçak olduğu için rüzgar da çok rahatsız etmiyor. Dokuz hoparlörlü Bose ses sistemiyle tavan açıkken bile müziğin tadını çıkarmaya devam edebilirsiniz.

Mazda Mx-5, 30. Yıl serisi 2.0 litre benzinli motora ve manuel şanzımana sahip. 184 Beygir gücünde ve 205 N/M Torka sahip. 0-100 km hızlanması da 6,3 saniyede gerçekleşiyor. Karma yakıt tüketimi ise 6,3 litre.

Sade ve kullanımı basit multimedya ekranı Apple Car Play ve Android Auto özelliklerine sahip. Zaten, bu otomobilin en büyük özelliği sürüş zevki ve tasarımı, geri kalan detaylar yalın ve en kolay adapte olacağımız şekilde tasarlanmış.

Siz de otomobilinizle uyum içinde olup kendinizi özel hissetmek isteyenlerden misiniz? Mazda Mx-5 tam size göre diyebilirim. Tavanı açın, müziğinizi ayarlayın ve sürüşün keyfini çıkarın, tabi bunu yaparken tüm gözlerin üzerinizde olacağını sakın unutmayın!

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