İkonik Model Nissan Micra Artık Bambaşka

Yumuşak hatları ve sevimli tasarımıyla bugüne kadar ağırlıklı kadınlara hitap eden model daha dinamik ve atletik olan yeni tasarımıyla sportif bir görünüme kavuştu. Böylece kadınlarla birlikte erkeklerin de tercih edeceği bir model halini aldı.

Kaslı ve dinamik yapısıyla çok daha sportif

Tasarım dili otomobilin sportifliğini her açıdan vurguluyor. Önden bakıldığında çekik farları daha bir agresif görünüyor. Kaputun önünden başlayarak otomobilin yanından arka kısma kadar devam eden çıkıntı ile kaslı bir görünüme kavuşmuş. Otomobilin 5 cm kısalması ve arka kapının coupe otomobillerdeki gibi yukarıdan açılması da sportifliğini destekleyen diğer unsurlar.

Alçalan yüksekliğine karşın en ve boy olarak ölçüleri artmış, yeni Micra eskisinden çok daha geniş. Bagaj hacmi ise 300 Litre. 10 farklı renk seçeneği bulunan Micra’nın, kırmızı, mavi ve turuncu renkleri favorim.

Arka kısımda uzun boylular dikkat

Arka kısımda iki yolcu rahat oturabilir. Şaft tüneli gayet kısa, herhangi bir havalandırma menfezi ya da güç ünitesi bulunmamakta. Diz mesafesi fena değil ancak boy mesafesi biraz sıkıntılı. Özellikle 1.75’in üzerindeki yolcular için çok konforlu olacağını söyleyemeyeceğim.

Koltukların kumaş kalitesini ve sportif yapıyı vurgulayan tasarımını beğendiğimi de eklemeliyim.

İç tasarımı zevkimize göre kişiselleştirebiliriz

Otomobilin iç tasarımının kişiselleştirilebilir olması Micra’yı size özel kılıyor. Turuncu, gri ve bordo olmak üzere üç farklı iç renk tasarımı mevcut. BOSE® Personal ses sistemi ve orijinal aksesuar çeşitleriyle de tarzınızı yansıtan bir otomobili oluşturma konusunda size olanak sağlıyor.

Ön panel tasarımını eğlenceli ve dinamik buldum. Multimedya ekranının büyüklüğü iyi, kullanımı rahat. Direksiyon bana biraz büyük geldi ama erkek sürücülerin hoşuna gidebilir. El frenimiz manuel onunda elektrikli olmasını tercih ederim. Dijital klimamız ise standart. Koltuk konforu rahat, yan kısımları dönüşlerde sizi tutuyor, manuel olarak ayarları yapılıyor.

Park etmenin en kolay hali

Micra zaten küçük boyutları ve manevra kabiliyeti sayesinde park konusunda hiç zorlanmayacağınız bir otomobil. Buna ek olarak sahip olduğu teknoloji sayesinde multimedya ekranından otomobilinizin geri ve tepeden görünümünü izleyebiliyor, sensörlerle de uyarılıyorsunuz. Özetle, park kolaylığının da kolaylığını yaşıyorsunuz.

Sürüş güvenliği ve konforunda segmentinin en iddialı oyuncularından

Yeni Micra, 1.0 litre 100 PS Motor, 5 ileri manuel ve 7 ileri CVT şanzıman seçenekleri ile ülkemize geldi. Benim test aracım otomatik vites ve en donanımlı versiyon olan platinum premium paketti.

Micra’yı kullanmak çok pratik ve keyifli. Gerçekten tam bir şehir otomobili. B segmentinde eşine az rastlanır şekilde birçok yol asistanını bir arada sunuyor. Kör nokta, şerit takip, levha okuma, hız limitleme, sabitleme, ani fren özellikleri platinum premium pakette bulunuyor. Böylece daha güvenli ve konforlu sürüş imkanımız oluyor.

Otomobilimiz 100 Beygir gücünde ve 144 N/m torka sahip. Maksimum hızlanması 177 km/sa iken 0-100 km’ye 13 saniyede ulaşıyor. Karma yakıt tüketimi ise 4,6 litre seviyelerinde. Ancak, bu tüketim realitede 6,0 litre seviyelerini görüyor.

Özetle, yeni Micra yepyeni görünümü, ileri teknoloji donanımları ve genişleyen hacmi ile bizlerle buluştu. Sunduğu opsiyon ve aksesuar seçenekleriyle tarzınızı yansıtan, kişiselleştirilebileceğiniz bir otomobile sahip olmak istiyorsanız, Micra’yı bir test edin, derim.

Haftaya görüşmek üzere...

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