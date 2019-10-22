Ekonomik Fiyatlıyla Arazide İddialı SUV: “Dacia Duster”

“Dış görünümü göz dolduruyor”

Duster’ın bakıra kaçan turuncu rengi çok yakışmış. Bu rengi krom yan aynalar, tavan barları ve siyah ızgara tamamlamış. Üçe bölünmüş gündüz led farlarının tasarımını dikkat çekici buldum. Katalogda 9 farklı renk seçeneği bulunmakla beraber benim favorim turuncu ve mavi.

Eller serbest Dacia kart sistemi ile de araca yaklaştığınızda otomatik olarak sizi tanıyıp, kilitleri açarken uzaklaştığınızda otomatik olarak kilitleniyor. Anahtarsız çalışma özelliğinin olduğunu da ekleyelim. Özetle, Duster’ın kilidini açmak, kapatmak, aracı çalıştırmak ve kapatmak için tek yapmamız gereken Dacia eller serbest kartını/anahtarını çantanızda bulundurmak. :)

Bagajımızın kilidi anahtardan da açılıyor ama kapağını manuel olarak kaldırmamız ve kapatmamız gerekiyor. C segmenti araçlarda kapak da ağırlaştığı için manuel kapanışlarda biraz zorlandığımı eklemeliyim. 478 Litre bagaj hacmimiz koltukları yatırdığımızda çok daha geniş boyutlara ulaşıyor, üstelik tavan barlarına bisiklet, kayak ya da tavan bagajını yerleştirebilir, taşıma kapasitemizi rahatlıkla arttırabiliriz. Duster, ailenizle birlikte tatile, araziye, doğaya giderken, bagajlarınızı, eşyalarınızı yerleştirebileceğimiz yeterli bir hacim sunuyor bizlere.

“Ferah ve sade bir arka kısım bizi bekliyor ”

Arka tarafta rahat bir baş ve diz mesafesi bizi karşılıyor. Tavanın açık renk oluşu iç kısma ferahlık katıyor. Orta kolçak, havalandırma menfezi mevcut değil. 12V soket hemen pandizotun yanına, sağ köşeye yerleştirilmiş, gerektiğinde bagaj tarafı ve arka yolcular için ortak kullanım olanağı sunuyor. Yine de arka kısımda en azından bir tane USB girişi olmasını beklerdim. Ortadaki tümsek alçak olduğu için arka koltukta üç kişinin rahatlıkla yolculuk yapabilir.

“360 derece kamerasıyla rahat sürüş imkanı”

Duster, arka park sensörü ve 360 derece kamerası ile size kolay park imkanı da sunuyor.

360 derece kamera 4 farklı açıdan bize etrafı gösteriyor, böylece, özellikle eğilimli ve bozuk arazilerde iken aracınızın aşağı kısmını ve etrafını görmek açısından büyük kolaylık. Buna karşılık, park ederken, bir de kuşbakışı görüntü olsaymış, hayatımız çok kolaylaşırmış.

“Arazi de güçlü ve becerikli, şehirde pratik ve güvenli sürüş”

Test aracımız Prestige Plus donanımlı, 1.5 lt. dizel motora sahip, 4x4 versiyondu. Duster, ülkemizde sadece manuel vites seçeneğiyle satışa sunuluyor. 4x4 özelliği ve teknolojisiyle gerçekten şaşırtıyor, tüm zorlu yollarda, arazilerde tereddüt etmeden kullanabileceğimiz bir SUV. Ayrıca, şehir içinde de sunduğu güvenlik donanımları ve konforu ile rahat bir sürüş sağlıyor.

Aracınızın 4x4, 4x2 sürüş modunu kendiniz seçebildiğiniz gibi, auto moduna alarak kararı ona da bırakabiliyorsunuz. İsterseniz engebeli arazide yol alırken multimedya ekranından kaç derece eğimle ilerlediğinizi takip de edebilirsiniz.

Yerden yüksekliği 21 cm hem arazi de hem şehirde yol alırken rahatlık sağlıyor. Yokuş kalkış desteğine ek olarak, Duster’ın bize yokuş iniş desteği de sunuyor.

Şehir içinde kör nokta uyarı sistemi, hız sabitleme, limitleme özellikleriyle de sürüş güvenliğimizi arttırırken, elektrik destekli direksiyonuyla manevra kabiliyeti de bir hayli iyi.

Test aracım, 115 Beygir ve 260 N/M torka sahip. Maksimum 177 km/s hıza ulaşıyor ve 0-100km hızlanması 10.4 saniyede gerçekleşiyor. Karma yakıt tüketimi fabrika verilerine göre 4,7 litre.

Yalıtım orta seviyede, dizel motor kullandığınızı fark ediyorsunuz ama rahatsız edici boyutta değil.

Özetle, SUV alırken ekonomik tercih yapmak istiyor ama sürüş konforu, teknoloji ve güvenlikten ödün vermek istemiyorsanız, Dacia Duster’ı bir incelemenizi tavsiye ederim.

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