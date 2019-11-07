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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriAyça Çizer DS7 Crossback İle Pırlanta Gibi Işıldayın!
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Haberler >Mahmure>Yazarlar>Ayça Çizer>DS7 Crossback İle Pırlanta Gibi Işıldayın!
Mahmure
07.11.2019 - 10:55, Son Güncelleme:

DS7 Crossback İle Pırlanta Gibi Işıldayın!

Ayça Çizer
Ayça Çizer
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Ayça Çizer
Ayça Çizer
DS7 Crossback İle Pırlanta Gibi Işıldayın!

"Kendinizi çok özel hissettiğiniz bir otomobile bindiniz mi, hiç? Sürücü koltuğuna geçtiğinizde sadece bir otomobil değil, çok daha fazlasını hissettiğiniz oldu mu? Ben, DS7 Crossback ile tanıştığımda bunları fazlasıyla yaşadım. Hadi, bir an önce bu güzel Parisli'yi sizinle tanıştırayım."

Avant-garde ruhuyla otomobilde Fransız modasını yaşatıyor

DS7’nin hem iç hem dış tasarımında o kadar iyi çalışılmış ki otomobil üretmekten ziyade ince ince işlenmiş bir mücevher gibi… Premium segmentte tasarım ve teknolojisiyle alışılmışın dışında, stil sahibi bir otomobil, DS7 Crossback!
Otomobilin kilidini açtığınızda elmas görünümündeki dönen ve mor ışık yayan led farları bir harika. Altıgen şeklindeki krom detaylı, parlak ön ızgarasıyla şık bir bütünlük oluşturmuş. Arka stopları ise 3D led üç boyutlu lazer gravür teknolojisiyle üretilmiş. Özetle, otomobile bir bakan bir daha bakmak istiyor.

DS7 Crossback İle Pırlanta Gibi Işıldayın


555 Litre bagaj hacmi ile sınıfının en iddialı bagaj hacmini sunuyor. Üstelik “Easy Paket” ile anahtarsız otomobile giriş yapabiliyor, kollar doluyken ayakla ve kumandadan bagajı açma imkanı sağlıyor.

Arka kısımda elektrikli koltuklarla konforumuz yerinde

Sırtlıkları elektrikli olarak ayarlanabilen koltuklar sayesinde arka koltuktaki yolcuların konforu yerinde. 2 USB girişi, havalandırma menfezi ve cam tavan özelliği ile arka kısım ihtiyaçlarımızı fazlasıyla karşılıyor.

DS7 Crossback İle Pırlanta Gibi Işıldayın


Ferah bir iç hacim, alçak shaft tüneli, kaliteli malzeme kullanılmış iç kapı tasarımı ve detayları arka mekanı çok mu çok zarif kılıyor.

İç tasarımda haute-couture moda akımından ilham alınmış

Fransız zarafetini taşıyan otomobilin iç kısmı da bir o kadar göz alıcı ve ince detaylarla tasarlanmış. Kaliteli malzemelerin kullanıldığı ön panel ve “Guilloche” motifli “Clous de Paris” kabartmalı aksamı, kristal eklemeli kumandalarıyla göz dolduruyor. Otomobilinizi çalıştırdığınızda B.R.M R180 saati sizi karşılıyor. 12” büyüklüğündeki Multimedya ekranı son derece işlevsel ve hassasiyeti yüksek.

Bazalt siyahı Nappa deri ve saat kayışını andıran tasarımıyla koltuklara değinmeden geçemeyeceğim. Sürücü koltuğu hafızalı elektrikli, ısıtmalı ve masaj özelliğine sahip. Trafikten bunaldıysanız, uzun yolculuklarda yorulduysanız, istediğiniz masajı açın ve rahatlayın.

Saklama alanları konusunda oldukça bonkör, eşyalarınızı rahatça sığdırabilirsiniz. 12.3” genişliğindeki sürücü ekranı ise kişiselleştirilebilir özellikte.

DS7 Crossback İle Pırlanta Gibi Işıldayın


İleri teknolojisiyle park etmek çok kolay

Sığabileceği alanı tarama özelliği ile otomobilin dikey ve paralel otomatik park etme özelliği mevcut. Ama isterseniz geri görüş, 360 derece kamera ve sensörleri sayesinde siz de kolayca park edebilirsiniz.

DS7 Crossback İle Pırlanta Gibi Işıldayın


Sürüş güvenliği ve zevkinin premium hali

4 farklı sürüş moduyla (Spor, konfor, eko ve normal) size uygun olanı tercih edip, sürüş keyfine fazlasıyla varabileceğiniz bir model DS7 Crossback. İzolasyonu başarılı, aracın içinde güzel bir sessizlik var. Yardımcı pilot özelliği sayesinde DS7 Crossbask’le yolculuk hem rahat hem konforlu. Aynı zamanda, güvenlik konusunda da iddialı, Euro NCup’dan 5 yıldız almış. Ailenizle içiniz rahat, kullanabilirsiniz.
Ani fren, şerit takip, kör nokta uyarı sistemi, adaptif hız sabitleyici, navigasyon, otomatik uzun farlar ve viraj aydınlatma gibi trafikte hayatımızı kolaylaştıran bir çok ileri teknoloji özelliği zaten mevcut. Bence DS7’yi özel kılan bunlara ek olarak sunduğu “Night Vision” ve özel süspansiyon sistemi.
Night vision yani gece görüş kamerası sayesinde gece karanlığında zorlukla seçebileceğimiz cisimleri (yaya, bisikletli, hayvan) algılıyor, bizi uyarıyor ve gerekirse ani fren özelliği ile otomatik fren yapıyor. Ayrıca, direksiyon üzerinde bulunan kızıl ötesi kameraları sayesinde gözlerimizi takip ediyor ve “Yorgunluk Tespiti” yapıyor.

Özel süspansiyonu ile yolda giderken fazla kasis, çukur gibi detayları 5-25 metre mesafeye kadar radar sistemi ile algılayıp sürüş konforumuzu arttırıyor.
Test otomobilim, Opera Donanımlı, 1.6 litre hacimli benzinli motora sahip, 8 ileri otomatik şanzımanlı versiyondu. 225 Beygir gücünde ve 300 N/M torku var. Maksimum 236 km hıza ulaşabileceğiniz, 0-100 km hızlanması 8.2 sn’de gerçekleşen bu güzel otomobilin karma yakıt tüketimi ise 5.9 litre.
Özetle, DS7 Crossback hakkında anlatılacak çok şey var. Özellikleri saymakla bitmiyor. Siz de görünümü ve teknolojisiyle sıra dışı, çoğunluktan sıyrılabilen özel bir otomobil sahibi olmak istiyorsanız, DS7 Crossback’i bir test edin derim.

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Ayça Çizer
Ayça Çizer
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