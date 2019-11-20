Çevreci ve Hibrit: Toyota Yaris

Yaris Hybrid’i anlatmaya başlamadan önce kısaca hibrit otomobillere değinmek istiyorum.

Hibrit otomobil nedir? Elektrikli otomobilden farkı nedir?

Hibrit otomobiller bir çeşit elektrikli otomobil olmakla birlikte %100 elektrikli otomobil değiller. Hibrit kelimesi aslında “melez” anlamına geliyor. Otomotiv dilinde ise benzinli ve elektrikli motorların bir arada kullanılmasını ifade ediyor. Özetle, hibrit otomobillerde iki motor (elektrikli ve benzinli) bir arada kullanılır ve kullanıcısına pek çok avantaj sağlar. Elektrikli motor devredeyken otomobiliniz sessiz çalışır, çevreye zararlı gaz salınımı yapmaz ve yakıt tüketmez. Bununla birlikte %100 elektrikli otomobillerden farklı olarak, dışarıda bir şarj istasyonunda şarj etmeniz gerekmez. Hibrit otomobiller, frene bastığınızda, seyir halinde gazdan ayak çekildiğinde ve gerektiğinde benzinli motordan destek alarak, şarj olurlar.

Sessiz, dinamik, pratik şehir otomobili

Küçük boyutlarıyla oldukça sportif ve bir o kadar dinamik görünen Yaris, mavi gövdesi ve siyah tavanıyla göz alıcı duruyor. Elektrikli motorun simgesi olan mavi Toyota logosunun da otomobilin rengiyle bütünleştiğini eklemeliyim.

Katalogda 4’ü çift renk olmak üzere 14 farklı renk seçeneği mevcut. Şahsen favorim test otomobilimin mavi-siyah çift kombin rengi oldu.

Yaris’te şehir içinde kullanacağınız bir otomobilde aradığınızı fazlasıyla bulabilirsiniz. Anahtarsız giriş ve çalıştırma, geri görüş kamerası, arka ve yan karartılmış camlar, elektrikli yan aynalar, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, soğutmalı torpido, usb girişi gibi bir çok donanıma sahip.







286 litre bagaj hacmine sahip, ihtiyacınız olduğunda arka koltukları yatırabilir ve bu hacmi arttırabilirsiniz. Baş ve diz mesafesi iyi, arka kısımda iki kişi rahatlıkla seyahat edebilir.

Kişiselleştirilebilir bir ön kısım bizi bekliyor

Aynı otomobilin ön paneli çift renk olarak seçilebiliyor. Test aracım, dışı gibi içi de siyah ve mavi kombinden oluşuyor. Koltuk kumaşlarındaki mavi dikiş detaylarına kadar bu kombini hissedebilirsiniz.

Sürücü koltuğuna geçtiğinizde dinamik ve neşeli bir ön panel sizi bekliyor. Aradığınız her şeyi rahatlıkla bulabilirsiniz. Bu kısımda yabancı gelen tek şey otomatik vitesin çapraz şeklinde ilerleyen kolu oldu. Bir de makyaj aynası içindeki ışık, aynanın kapağının perdelemesi sebebiyle yetersiz kalması oldu.

Geri görüş kamerası ile park etmek kolay

Yaris’i küçük boyutları ve manevra kabiliyeti sayesinde park etmek çok basit. Bir de buna ek olarak geri görüş kamerasının da olması, park konusunu daha da kolay hale getiriyor.

Sürüş keyfi, güvenliği ve donanımları

Hybrid Yaris’in rakiplerinden en büyük farkının, sessizliği olduğunu düşünüyorum. Gürültülü şehir trafiğinde yol alırken aracınızı sessizce çalıştırmak, kabinin içindeki sakinlik bence çok rahatlatıcı. Aynı zamanda, elektrikli motor devreye girdiğinde zehirli gaz salınımı yapmaması, Onu çevreye duyarlı bir otomobil yapıyor. Yine elektrikli motor devredeyken yakıt harcamaması da cabası. Katalog verilerine göre şehir içi : 3,7 litre, şehir dışı :4 litre yakıyor. Şaşırtıcı değil mi? Diğer motorların aksine şehir içi daha az tüketiyor.

İşte Hibrit otomobillerin bir diğer özelliği de düşük hızlarda ve dur-kalklarda elektrikli motor benzinli motora göre daha sık devrede olduğundan şehir içinde daha az yakıt tüketiyor olması.

Sürüş zevkine gelince, sessiz bir otomobil kullanmak bence çok keyifli, tabi hızınız 50-60 km’nin üzerine çıkınca benzinli motor devreye giriyor. Haliyle motor sesini duyuyorsunuz. Yaris’i çevikliği ve dönüş kabiliyeti sebebiyle şehir içi kullanımlarda çok beğendim. Yalıtımı iyi. Maksimum hızı 165 km ve 0-100km hıza 12sn’de ulaşıyor.

Aynı zamanda, ani fren, şerit takip ve adaptif hız sabitliyeci gibi güvenlik donanımlarına da sahip.



Özetle, tarzını yansıtan kişiselleştirebileceğiniz bir otomobil arıyorsanız ama aynı zamanda ülkemiz standartlarının bir tık ötesinde ve çevreye duyarlı bir otomobilim olsun istiyorsanız, Toyota Yaris Hybrid için ulaşılabilir bir seçenek diyebilirim.

Test aracı donanımı: Yaris Hybrid (1.5 benzinli ve elektrikli m motor)- Spirit-X Trend

Haftaya görüşmek üzere...

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