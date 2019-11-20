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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler>Mahmure>Yazarlar> Ayça Çizer>Çevreci ve Hibrit: Toyota Yaris
Mahmure
20.11.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Çevreci ve Hibrit: Toyota Yaris

Ayça Çizer
Ayça Çizer
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Ayça Çizer
Ayça Çizer
Çevreci ve Hibrit: Toyota Yaris

"Yeterince kalabalık, kirli ve gürültülü şehir hayatında; pratik, çevreci ve sessiz bir otomobil arıyorsanız, size biraz Toyota Yaris’in Hybrid versiyonundan bahsedeyim."

Yaris Hybrid’i anlatmaya başlamadan önce kısaca hibrit otomobillere değinmek istiyorum.

Hibrit otomobil nedir? Elektrikli otomobilden farkı nedir?

Hibrit otomobiller bir çeşit elektrikli otomobil olmakla birlikte %100 elektrikli otomobil değiller. Hibrit kelimesi aslında “melez” anlamına geliyor. Otomotiv dilinde ise benzinli ve elektrikli motorların bir arada kullanılmasını ifade ediyor. Özetle, hibrit otomobillerde iki motor (elektrikli ve benzinli) bir arada kullanılır ve kullanıcısına pek çok avantaj sağlar. Elektrikli motor devredeyken otomobiliniz sessiz çalışır, çevreye zararlı gaz salınımı yapmaz ve yakıt tüketmez. Bununla birlikte %100 elektrikli otomobillerden farklı olarak, dışarıda bir şarj istasyonunda şarj etmeniz gerekmez. Hibrit otomobiller, frene bastığınızda, seyir halinde gazdan ayak çekildiğinde ve gerektiğinde benzinli motordan destek alarak, şarj olurlar.

Sessiz, dinamik, pratik şehir otomobili

Küçük boyutlarıyla oldukça sportif ve bir o kadar dinamik görünen Yaris, mavi gövdesi ve siyah tavanıyla göz alıcı duruyor. Elektrikli motorun simgesi olan mavi Toyota logosunun da otomobilin rengiyle bütünleştiğini eklemeliyim.

Katalogda 4’ü çift renk olmak üzere 14 farklı renk seçeneği mevcut. Şahsen favorim test otomobilimin mavi-siyah çift kombin rengi oldu.
Yaris’te şehir içinde kullanacağınız bir otomobilde aradığınızı fazlasıyla bulabilirsiniz. Anahtarsız giriş ve çalıştırma, geri görüş kamerası, arka ve yan karartılmış camlar, elektrikli yan aynalar, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, soğutmalı torpido, usb girişi gibi bir çok donanıma sahip.

Çevreci ve Hibrit: Toyota Yaris


286 litre bagaj hacmine sahip, ihtiyacınız olduğunda arka koltukları yatırabilir ve bu hacmi arttırabilirsiniz. Baş ve diz mesafesi iyi, arka kısımda iki kişi rahatlıkla seyahat edebilir.

Kişiselleştirilebilir bir ön kısım bizi bekliyor

Aynı otomobilin ön paneli çift renk olarak seçilebiliyor. Test aracım, dışı gibi içi de siyah ve mavi kombinden oluşuyor. Koltuk kumaşlarındaki mavi dikiş detaylarına kadar bu kombini hissedebilirsiniz.

Çevreci ve Hibrit: Toyota Yaris

Sürücü koltuğuna geçtiğinizde dinamik ve neşeli bir ön panel sizi bekliyor. Aradığınız her şeyi rahatlıkla bulabilirsiniz. Bu kısımda yabancı gelen tek şey otomatik vitesin çapraz şeklinde ilerleyen kolu oldu. Bir de makyaj aynası içindeki ışık, aynanın kapağının perdelemesi sebebiyle yetersiz kalması oldu.

Çevreci ve Hibrit: Toyota Yaris

Geri görüş kamerası ile park etmek kolay

Yaris’i küçük boyutları ve manevra kabiliyeti sayesinde park etmek çok basit. Bir de buna ek olarak geri görüş kamerasının da olması, park konusunu daha da kolay hale getiriyor.

Sürüş keyfi, güvenliği ve donanımları

Hybrid Yaris’in rakiplerinden en büyük farkının, sessizliği olduğunu düşünüyorum. Gürültülü şehir trafiğinde yol alırken aracınızı sessizce çalıştırmak, kabinin içindeki sakinlik bence çok rahatlatıcı. Aynı zamanda, elektrikli motor devreye girdiğinde zehirli gaz salınımı yapmaması, Onu çevreye duyarlı bir otomobil yapıyor. Yine elektrikli motor devredeyken yakıt harcamaması da cabası. Katalog verilerine göre şehir içi : 3,7 litre, şehir dışı :4 litre yakıyor. Şaşırtıcı değil mi? Diğer motorların aksine şehir içi daha az tüketiyor.

İşte Hibrit otomobillerin bir diğer özelliği de düşük hızlarda ve dur-kalklarda elektrikli motor benzinli motora göre daha sık devrede olduğundan şehir içinde daha az yakıt tüketiyor olması.

Çevreci ve Hibrit: Toyota Yaris

Sürüş zevkine gelince, sessiz bir otomobil kullanmak bence çok keyifli, tabi hızınız 50-60 km’nin üzerine çıkınca benzinli motor devreye giriyor. Haliyle motor sesini duyuyorsunuz. Yaris’i çevikliği ve dönüş kabiliyeti sebebiyle şehir içi kullanımlarda çok beğendim. Yalıtımı iyi. Maksimum hızı 165 km ve 0-100km hıza 12sn’de ulaşıyor.

Aynı zamanda, ani fren, şerit takip ve adaptif hız sabitliyeci gibi güvenlik donanımlarına da sahip.

Özetle, tarzını yansıtan kişiselleştirebileceğiniz bir otomobil arıyorsanız ama aynı zamanda ülkemiz standartlarının bir tık ötesinde ve çevreye duyarlı bir otomobilim olsun istiyorsanız, Toyota Yaris Hybrid için ulaşılabilir bir seçenek diyebilirim.

Test aracı donanımı: Yaris Hybrid (1.5 benzinli ve elektrikli m motor)- Spirit-X Trend

Haftaya görüşmek üzere... 

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Ayça Çizer
Ayça Çizer
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