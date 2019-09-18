Aile Arabası Olarak Güzel Bir Seçenek: “Yeni Mercedes B-Serisi”

“Daha Sportif ve Şık Bir Dış Görünüme Sahip”

Önden bakıldığında, Mercedes B-Serisi led farları ve krom detaylı ön ızgarasıyla şık ve modern görünüyor. Geniş ve yüksek yapısıyla kendine has bir dış tasarımı olan yeni B- Serisini, eskisine nazaran daha dinamik ve sportif bulduğumu söyleyebilirim. Bu model için sunulan farklı renk seçenekleri arasında benim tercihim kırmızı ve siyahtan yana olurdu.

“Yüksek Tavanı Sayesinde Ferah Bir İç Hacim Sunuyor”

Aile arabası denilince ilk akla gelen kalabalık bir ekiple rahat yolculuk yapabilmek. B-Serisi’nin tavan yüksekliği ve genişliği bize bu konforu sunuyor. İlave donanımla sunulan çift bölmeli cam tavan özelliğini de buna eklersek arka kısım oldukça ferah ve keyifli hale geliyor.

Koltuklarda deri ve kumaş bir arada kullanılmış. Malzeme kalitesi yüksek, çok rahat ve ergonomik. Diğer birçok otomobilden farklı olarak arka koltuk ortasında yer alan kolçakta içeceklerimizi koyduğumuz bölümler basılarak ayrıca açılıyor. Bu özellik kol dayama bölümünü çok daha konforlu bir hale getirdiği için benim hoşuma gitti.

Arka koltukta hoşuma giden bir diğer özellik de, çocuk koltuklarımızı taktığımız izofiks alanlarının tasarımı. Koltuğun hemen üzerinde görünür biçimde kapaksız olarak yerleştirilen izofiks alanları, bazen işkenceye dönüşebilen çocuk koltuklarının takılmasını oldukça kolay hale getiriyor. Aracın yüksek tavanı da bu işlemi kolaylıkla yapmanıza yardımcı oluyor, aynı şekilde çocukları koltuğa oturturken de başını çarpma riskini minimize ediyor.

Zeminde ortada bulunan tümsek (shaft tüneli) oldukça yüksek, 3. bir kişinin seyahat etmesi gerekirse, ayaklarını yerleştirmesi zor olacaktır. Arka kısımda havalandırma menfezinin olmaması da bence bir eksik.

Elbette aileler için bagaj büyüklüğü çok önemli bir konu. B-Serisi’nin 455 litre hacimli bagajı bence beklentileri karşılar. Bebek arabasını ve tatile çıkarken valizlerimizi rahatlıkla sığdırabiliriz. Öne doğru hareket edebilen arka koltuklar sayesinde bu kapasite 705 litreye kadar çıkabiliyor. Daha büyük yükler için arka koltukları yatırdığımızda, bagaj kapasitemiz 1540 litreyi buluyor. Progressive donanımda (test aracımız) bagaj kapağı manuel açılıyor. İlave olarak alınan, “Easy-Pack” ile elektirikli tek düğme dokunuşu ile açıp-kapatarak ; “Keyless Go” paketi ile sensörden faydalanarak ayak hareketi ile kapatıp açabiliyorsunuz. Açıkçası, bu donanımda, ilave donanım olmadan bagajın en azından anahtardan otomatik açılmasını/ kapanmasını ve otomobile anahtarsız giriş yapmayı beklerdim.

“Sade Ama Stil Sahibi Bir Ön Panel Bizi Karşılıyor”

B-Serisi’nin kesinlikle en beğendiğim kısımlarından biri yalın ama stil sahibi ön panel tasarımı oldu. Bir bütün gibi tasarlanan dijital yol göstergesi ve multimedya ekranı göze hitap ediyor. Mümkün olduğunca az tuşla kullanım kolaylığı, şık klima detayları ve tabi ki 64 farklı renge uyarlanabilen ambiyans özelliği ile ön paneli gerçekten dikkat çekici. Dijital ekrandan, otomobilinizi kendi beğenilerinize göre ambiyans rengini, gösterge panelini, sürüş modu seçeneklerini ve sürüş asistanlarının hassasiyetine kadar bir çok özelliği kişiselleştirebiliyorsunuz. Ruh halinize göre otomobilinizi özelleştirin:)

Bu otomobil de en çok hoşuma giden özelliklerden biri de tam 5 tane USB-C (iki tanesi arka koltukta, 3 tanesi ön kısımda) girişinin oluşuydu. Yine isteğe bağlı olarak, ilave teknoloji paketi ile sunulan kablosuz şarj özelliği de mevcut. Böylece, uzun ve kalabalık yolculuklarda tablet ve telefon şarjları için çıkan tartışmalara artık son diyebiliriz :) Ama, USB’ye bağlamak için ara kabloya ihtiyacımız olduğunu unutmayalım, otomobilin için de sadece bir tane mevcut.

Dokunmatik multimedya ekranı oldukça hassas, çözünürlüğü yüksek ve kullanışlı. Ayrıca, hemen kol dayamanın önünde bulunan touch pad üzerinden de kontrol edilebiliyor.

İlave olarak sunulan “Energizing Paketi” ni çok beğendim. Bu özelliği sayesinde, otomobiliniz sizinle yakından ilgileniyor, masaj ve havalandırmalı koltuk özelliği, canlandırıcı hava iklimi, özel müzik seçenekleri, egzersizler gibi birçok seçeneği ile uzun seyahatler ya da yoğun trafik öncesi ve sonrasında size rahatlatıcı bir yol arkadaşı oluyor.

Bel destekli, havalandırmalı ve masaj özelliği olan koltuklar ile en ideal oturuş pozisyonunuz ayarlanabiliyor. Sanki size özel tasarlanmış duygusu veriyor. Üstelik koltukların elektrikli ve hafızalı oluşu ayarlarınızın korunmasını sağlıyor.

Siz : “Hey Mercedes!” B-Serisi : “Sizi Dinliyorum”

Birçok otomobilde sesli komut özelliği bulunmakta ama Hey Mercedes! beni gerçekten şaşırttı. Otomobilin sizi anladığını hissettiğiniz bir özellik bence bu. “Hey Mercedes! Burası çok soğuk” dediğimde size sesli olarak “klima ayarını x dereceye çıkarıyorum.” diye cevap veriyor :) Yine Klimayı açma, kapatma, ambiyans renklerini değiştirme, radyoyu, sunroofu açıp kapama gibi birçok basit işlemi sesli olarak yapabiliyorsunuz. Bu özellik hem sürüş esnasında işinizi kolaylaştırıyor hem otomobiliniz arkadaşınızmış gibi bir his veriyor :)

“İster Siz Park Edin, İsterseniz Mercedes’e Bırakın”

B-Serisi’nin aynaları ve görüş açıları oldukça iyi ama gelişmiş geri görüş kamerası ve otomobilin hassas ön ve arka sensörleri ile park etmek çok daha pratik bir hal alıyor. İsterseniz, aktif park özelliği ile otomobilin sizin yerinize uygun park alanını bulmasını ve park etmesini de isteyebilirsiniz :)

“Başarılı Yol Tutuşu ve Görüş Hakimiyeti Sayesinde Keyifli Sürüş”

E 180,’in benzinli ve dizel motor seçenekleri mevcut.

Test otomobilim 1.33 litrelik benzinli otomatik versiyon, 136 HP gücünde ve 200 Nm torka sahip. 0’dan 100 km hıza 9sn.’de ulaşırken, maksimum yapabildiği hız 212km/sa. Yakıt tüketimi ise ortalama 5,4-5,6 lt/100km.

B-Serisi’nin sürüş konforu odaklı üretilmiş bir otomobil. Buna rağmen hızlanması da hiç fena değil, sıkışık trafikte manevra yapacak kabiliyete sahip, kesinlikle hantal değil. Özel süspansiyon sistemi bize konforlu bir sürüş ve yolculuk sunarken, koltuk yüksekliği ve ince tasarımlı sütunları sayesinde mükemmel bir görüş açısı ve yola hakimiyet sunuyor. Viraj dönüşlerinde yola iyi tutunuyor ve savrulmuyor, kendimi güvende hissettim. B-Serisi’nin izolasyonu da bir o kadar başarılı. Otomobilin için de güzel bir sessizlik var :) Sadece siz, müziğiniz ya da sohbet ettiğiniz yol arkadaşınız…

“Hassasiyet Ayarlı Yol Asistanları ile Trafikteki İkinci Bir Göz”

Yeni nesil otomobillerde sürüş konforunu arttıran sıklıkla kullandığım yol asistanları Mercedes’te de mevcut. Ama benim hoşuma giden ve B-Serisi’ni birçok otomobilden farklı kılan, bu özelliklerin her birinin sizin istediğiniz hassasiyet derecelerine göre ayarlanabilir olması oldu. Levha okuma, hız sabitleme, hız limitleme, şerit takip ve ani fren desteği sayesinde güvenli ve rahat bir yolculuk yapabiliyorsunuz. Özellikle, hız limitleme ve levha okuma sistemi ile trafikte hız sınırı aşma derdiniz kalmıyor. Bunlar benim de tüm yolculuklarımda en çok kullandığım iki yol yardımcısı. Dikkatiniz dağıldığında önünüze çıkan bir cismi anında algılayıp ve sizin yerinize fren sistemini devreye alması ise hayati bir önem taşıyor.

Özetle, B Serisi ile Mercedes’i ilk defa kullandım, sürüş konforu, ferah iç hacmi ve teknolojisiyle keyif aldım. Hey Mercedes! özelliği ile bir otomobilden ziyade kendime bir yol arkadaşı bulmuş gibi hissettim :) Daha fazla detay için sizi YouTube kanalıma da beklerim.

Test Aracı Hakkında:

Mercedes B 180 – Progressive

İlave Donanımları: Metalik Boya, 17inç Jantlar, Panoromik Sunroof, Energizing Paketi, Teknoloji ve Teknoloji+ Paketi, Alüminyum Süslemeler

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