İlişkilerinde Kötü Bir Döngüden Çıkabilirsin

İnsan özünde sürekli değişen ve mutlaka gelişen bir varlıktır; zaten aksi halde insan yerinde sayar ve hayatı rutinleşir. Benim işinde asla rutin yoktur çünkü sürekli yeni hikayelerle karşılaşır, kimi zaman şaşırır kimi zaman ise üzülürsün; tek bir amaç vardır: danışanın ilişkilerinde karşılaştığı sorunlar konusunda çözüm odaklı olmak.

Yıllar içerisinde bir nokta dikkatimi çekti. Danışanlarımı belli bir konuda ikiye ayırabilirim:

1. Evliliğinde ya da ilişkisinde sorunlar yaşayan ve sorunları gidermek için eşini ya da evli değilse erkek arkadaşını analiz etmek isteyenler. Bu adam bana neden davranıyor ya da ben bu adama nasıl davranmalıyım benzeri sorulara yanıt arayanlar, birinci grubu oluşturuyorlar. Benim işim, özünde, erkek beynini, düşünce sistemini ve davranışlarını kadınlara anlatmaktır ve bunu yapabilmek adına bana bireysel seans için başvuran kadın danışanlara ilişkileriyle ilgili yüzlerce soru sorarım, tek bir amacım vardır, adamı tüm detayları analiz etmek ve buna göre adeta terzi usulü bir strateji ile kadın danışanıma taktikler vermek.

Bu taktikler erkek beynine yöneliktir ve bir süre sonra karşımızdaki adam bu taktiklere tepki vermeye başlar. Genelde kadına şu soruyu sorar: “Sen son dönemde kimden akıl alıyorsun Allah aşkına?” Bunu sormasının nedeni, bir erkek karşısındaki kadının zorlayıcı hamlelerini hemen fark eder ve tepki verir. En umursamaz görünen adam bile kadındaki bu davranış değişikliklerini anlar ve garipser, ardında yatan sebepleri anlamaya çalışır.

2. Bu gruptakiler ise ilişkileriyle ilgili bana başvurmazlar, tam aksine genelde uzun süredir hayatlarına bir erkek girmemiştir ve işte tam da bu sebeple, yani yalnızlıklarının ve erkeklerle iyi gitmeyen yakınlaşmalarının sebebi analiz edebilmek için yani bu durumda erkek dünyasına değil kendilerine ayna tutabilmek adına benim danışanım olmak isterler.

İşte bu yazının konusu da bu ikinci grupla ilgili çünkü her geçen gün daha iyi anlıyorum ki onların sayısı asla azımsanmayacak kadar fazla ve onlara aktarmam gereken bilgiler var. Her zaman olduğu gibi maddeler halinde size bilgiler vereceğim, şunu belirtmeliyim ki asla çaresiz değilsiniz, benim işim size çareler üretmek ve artık alışkanlık haline geldiğini düşündüğünüz bu yalnızlıktan sizleri kurtarmak. Hayatınızdaki her şeyi değiştirebilirsiniz, yeter ki bunu gerçekten isteyin!

Sebepleri çok çeşitli olabilir

Bakın size çok enteresan bir bilgi vererek başlamak istiyorum. Bana başvuranlar arasında hayatının son 2-3 senesinde ciddi bir ilişki yaşamamış kadınlarla görüştüğümde gayet doğal sebepler görürüm. Kimisinin çıtası yüksektir ve kendi standartlarını koymuştur (en başarılı kadın tipi) bu standartları karşılamayacağını anladığı erkekleri hayatından bir kalemde uzaklaştırır, kimsenin gözünün yaşına bakmazlar. Bir diğer sınıf, son dönemde internetteki tinder ve benzeri aplikasyonlar üzerinden erkeklerle tanışmış, onlara şans da vermiş ancak bu adamların tek amacının cinsellik olduğunu görmüş ve hemen uzaklaşmıştır. İşte bir diğer sınıf daha vardır ki, onların derdi başkadır; onlar en son iki üç sene önce ciddi bir ilişkiden çıkmışlardır ve bu son ciddi ilişkileri muhtemelen birkaç sene sürmüştür. Her ilişki bitebilir, bu ilişki de bitmiştir.

Ancak; onların kalbinde henüz bitmemiştir. Üstelik son dönemde karşılarına ciddi ilişki yaşanabilecek adamlar da çıkmıştır ancak hala eski sevgiliyi düşündükleri için (ilk başta bunu kabul etmezler) karşılarına çıkan yeni adama şans vermek istemezler. Şans vermeyi deneseler bile eski sevgiliyle onu sürekli kıyaslar ve yeni adamda en ufak hatayı bulmaya çalışırlar ve bu hatayı bulduklarında adeta sevinç gözyaşları dökerek bu ilişkiyi bitirmek için aradıkları bahaneyi bulmanın sevinciyle halay çekerler. Şaka değil. Açıkçası, eğer kalbinizde bir adam saklı kaldıysa, yeni bir insanı hayatınıza alamazsınız; kadınlar duygulu varlıklar dolayısıyla ağır basan duyguyu takip ederler. Eski ilişki onları esir aldığında ve bir saplantıya dönüştüğünde yeni bir insan, ne kadar ciddi olursa olsun, o kadının hayatına giremez. Girse bile uzun süre kalamaz. Döngüyü kırmak için öncelikle eski ilişkinizle ilgili defteri gerçekten kapatmalısınız. Aksi halde, sürekli onu düşünürken, karşınıza çıkan yeni adamlarla mutlu bir ilişki yaşamanız imkansızdır.

Kötü ilişkilerinizi hangi kaynaktan buldunuz?

Üst üste kötü ilişkiler yaşıyorsunuz ve bu döngüyü kesinlikle kırmak istiyorsunuz. Bu konuda kararlısınız. Peki o zaman size sorum şudur: Kaynak neresi? Kötü ilişkilerinizi hangi kaynaktan buldunuz? Örneğin hepsini de arkadaş çevrenizden buldunuz; pekala arkadaş çevrenizden daha fazla ilişki yaşamayın, sizin için doğru bir kaynak değil. Ya da hepsini internetten buldunuz, bu konuda olumsuz düşüncelere sahip olduğumu zaten önceki yazılarımı okuyanlar bilirler; kesinlikle kaynağınızı değiştirin çünkü bu kaynak size doğru ilişkiyi getirmiyor. Yeni bir kaynak bulmalısınız, daha önce birisiyle tanışmadığınız farklı bir ortamdan potansiyel sevgilinizde tanışmalı ve ona bir şans vermelisiniz. Aynı hataları tekrarlamayın.

Enerji önemli bir unsur

Geleceğin en önemli konusu enerjidir. Tanıştığınız her insandan aldığınız bir enerji var; olumlu ya da olumsuz. Çevrenizdeki her insandan, hatta uzun yıllardır hayatınızda olan dostlarınızdan aldığınız enerjiler var, peki hiç düşündünüz mü: Bu enerjilerin sizin hayatınızdaki etkileri nelerdir? Bakın size enteresan bir örnek vereyim; bir danışanım anlatmıştı: son üç ilişkisi çok iyi giderken aniden bitiyor. Genç kız, bunun sebebini anlayamıyor çünkü ilişkiler hep iyi giderken ve aralarında harika bir enerji varken aniden bozuluyor. Detaylara inmeliydim, mutlaka bir açık vardı ve bunu analiz etmek zorundaydım, gittikçe merakım derinleşiyordu; sonra aniden garip bir durumu fark ettim; üç ilişkinin bitiş zamanlaması da benzerdi ve aynı zamanda oldukça ürkütücüydü; danışanım üç ilişkisini de en yakın kız arkadaşıyla tanıştırmıştı ve ilişkileri bu tanışmadan en fazla iki hafta sonra bitiyordu.

En yakın arkadaşım dediğiniz insan hayatınıza çok olumsuz bir enerji veriyor olabilir. Sakın bu ihtimali görmezden gelmeyin. Bazı insanlar sizin en yakınınızda olurlar ve sizin mutluluğunuzu asla istemezler; zaten uzakta olanlar size zarar veremezler, sadece yakınlarınız verebilir. Sözün özü; eğer kötü enerjisini hissettiğiniz insanlar var ise onları etrafınızdan ivedilikle uzaklaştırın. Ne kadar çok evlilik gayet iyi giderken, eve sık sık girip çıkan ve eşlerin arasına nifak sokan üçüncü şahıslar (genelde en yakın dostlar) yüzünden bitiyor biliyor musunuz? Siz olmasanız bile eşiniz yönlendirmeye açık birisi olabilir. Dikkatli olun, üçüncü şahısların enerjilerini aranıza sokmayın.

Algıda seçicilik

Alışkanlıklarınızın farkında mısınız? Hiç unutmadığım bir örnek vardır; yıllar önce bir kadın danışanımla çalışırken, yaşadığı tüm ilişkilerde erkeklerin fiziksel şiddetine maruz kaldığını söylemişti. Ona sorular sorup derinlere indiğimizde psikolojideki en önemli kavramlardan 'algıda seçicilik' bir kez daha devreye girdi ve kafamdaki ampul aniden yanıverdi. Neden mi? Bakınız, danışanım bakımlı ve dikkat çekici bir kadındı, ona ruh hastası adamların dışında sağlıklı erkeklerin de ilgi duyduğu açıkça ortadaydı ama tek problem o sağlıklı erkekleri görmüyordu. Bunu yaşayan çok sayıda insan var; peki ama neden?

Ona sorular sorduğumda itiraf etti, evet son derece beyefendi ve ilgili bir adam onunla kahve içmek istiyor ancak o bu teklifi sürekli reddediyordu çünkü bu tip temiz yüzlü adamların ona asla heyecan vermeyeceklerine dair inancı vardı… İşte sizin de takılıp kaldığınız ön yargılarınız olabilir, bu inançlar ya da hisler sizi sürekli benzer adamlarla berbat hikayelerin içine sürükleyebilir. Öncelikle algınızı daraltan ve etrafınızdaki sizi mutlu edebilecek ihtimalleri fark etmenizi engelleyen bariyerleri ortadan kaldırmalı ve sonra daha dikkatli bakmalısınız; mutlaka birisi vardır, ya size yaklaşamıyor (çünkü savunma mekanizmanız oldukça yüksek ve dışarıya verdiğiniz sert bir görüntü var) ya da size yaklaşıyor ancak siz onu asla ciddiye almıyorsunuz. Bunu bir düşünün derim.

Ne kadar çok insan aslında mutlu olabilecekken ve huzurlu bir ilişki yaşayabilecekken bunu imkansız sanıyor biliyor musunuz?

İnsan, bakış açısını ve düşünme biçimini değiştirmeden hayatını değiştiremez. Bu tek kelimeyle imkansızdır. Yukarıdaki maddelerin ışığında değişime hazır olun.

Her şey sizde başlıyor ve sizde bitiyor.

Sevgiler

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