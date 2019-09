Bir Erkeğin Sana Aşık Olmaya Başladığını Gösteren 5 İşaret Nedir?

Shakespeare’den bu yana binlerce yıl görmüş dünya, ne savaşlar ne buhranlar gördü aşk bitmedi de şimdi tabletler aşkı bitirmiş olabilir mi gerçekten?



Dünya tarihindeki bin çeşit çalkantı aşka el uzatamadı, asla aşkın heyecanına bir alternatif bulunamadı, şimdi nasıl olur da aşk bir anda biter?



Hayır efendim, böyle bir şey mümkün değildir. Sadece zamanın ruhuna uyum sağlamaya çalışmaktadır, mahiyeti değişir, makyaj yapılır, eli kolu boyanır, gerçek üstü deneyimler ile süslenir püslenir ancak AŞK asla son nefesini vermez yeryüzünde.



Neden mi?



Çünkü ruhlarımız son nefesini verir aşkın olmadığı topraklarda.



Da Vinci her zaman olduğu gibi haklıydı tarihe geçen sözünde: “Aşksız geçen bir hayat yaşanmış sayılmaz…”



İnsanlık tarihi boyunca her zaman tartışılan aşk konuşulmaya ve yaşanmaya devam edecek.



Bu arada ben de sizlere, yeni tanıştığınız bir adam size aşık olmaya başladığında hangi “aşk sinyallerini verir” işte bu konuyu anlatacağım. Aslında dikkatli baktığınızda her erkek sinyaller verir ve bunları saklamak konusunda kadınlar kadar başarılı değildirler, ancak önemli olan bu sinyalleri takip etmek ve erkeğin açıkça söyleyemediği derinden gelen aşk fısıltılarını duymaktır.



Bakalım aşka düşmeye başlayan bir erkek hangi sinyalleri veriyor?

Olur olmadık zamanlarda mesaj atar. Günümüzde rutine binen “günaydın” ve “iyi geceler” mesajlarını bir kenara bırakıyorum zira sanılanın aksine bu mesajların pek bir anlamı yoktur. Erkekler kendi aralarında konuşurken bu konuyla ilgili dalga geçerler ve şunları söylerler: “kıza günde iki mesaj atıyorum, hatta saatleri bile belli, o da kendisiyle ilgilendiğimi zannediyor…” Bir de gülerler bu duruma. Gerçekten ilgilenen bir erkek kesinlikle mesajlarda rutin davranmaz, saatlerce sessiz kalabilir ancak olmadık bir saatte mesaj atarak kendini hatırlatır. Daha da önemlisi birlikte olduğu kadını merak eder ve ondan haber almak ister. Yani saati geldiği için değil “içinden geldiği için” mesaj atar. Bu ikisi arasında çok büyük fark olduğunu söyleyelim.

Bu nokta oldukça hassas. Ender rastlanan bir durumdan bahsedeceğim dolayısıyla bu durumla karşılaştığınızda gerçekten karşınızdaki adamın size resmen aşık olduğunu anlayacaksınız; ilişkinin heyecan dolu ilk aşamalarında erkek arkadaşınız sizi önemsiyor, arıyor soruyor, ilgileniyor ancak nasıl oluyorsa aranızda cinsellik konusu asla açılmıyor. Siz açsanız bile bu konuda şöyle cevap veriyor mesela: “Hayatım bu konuda benim hiçbir acelem yok, sen kendini ne zaman hazır hissedersen bunu yaşayabiliriz” işte bu tip cevaplar ve davranışlar adamın size karşı yoğun duygularla hareket ettiğinin açıkça göstergesidir. Malumunuz bir erkeğin duygu üretmesi ve sürüngen beyinden gelen cinsellik gibi bir ihtiyacı ikinci plana itmesi zaten son derece nadir bir durumu gösterir; bunu yapabiliyorsa ve size duygu odaklı yaklaşıyorsa zaten siz hedefi on ikiden vurdunuz demektir. Erkekleri güdüleyen davranışların merkezinde ilkel beyin yani sürüngen beyin yer alır; dolayısıyla bir erkek cinsellik güdüsünü frenleyerek hareket etmekte oldukça zorlanır, sadece bir kadına deliler gibi aşık olduğunda bu güdüyü ikinci plana atabilir; bu da bir erkeğin hayatında bir defa hadi en fazla iki defa tadabileceği bir duygudur. Binlerce insanla bireysel çalışmalar yaptım ancak “ben hayatımda üç kadına aşık oldum” diyen bir erkek ile hiç karşılaşmadım. Genelde erkekler hayatlarını asla unutamadıkları bir kadına aşık olarak geçirirler, ya da iki kadın onları kendine aşık etmeyi başarmıştır. Bu kadınlarla ilgili konuştuğunuzda yaşadıkları cinselliği asla anlatmazlar; kadının bakışlarını, kokusunu ya da gamzelerini anlatır, erkeği dinlediğinizde ağzından dökülen her kelimede duygular vardır ve uzaklara bakarak bir süre düşünür. Beden dili adeta bir duygu karmaşası yaşar. Ben çok dinledim ve bütün bunlara şahit oldum. Gerçekten bir erkeğin duygulu halini gözlemlemek çarpıcı bir sahne oluyor.

Sizinle çocukluk yapar, sizin sakar veya beceriksiz halleriniz bile ona sevimli gelir ve sizi her halinizle sevdiğini açıkça gösterir. Bir insanla birlikte çocukluk yapmak ve şapşik hallere bürünmek eğlencelidir, onun yanında kendinizi rahat hissedersiniz. Bazı kasıntı erkekler bile bir kadının yanında bambaşka bir kimliğe bürünürler, son derece neşeli, çocuksu halleri dışarıdan görenleri şaşırtır, oysa adam aşka düşmüştür ve bu heyecanlı ruh hali onun başkalarından sakladığı alt kimliklerini ortaya çıkartmıştır. Aşık olduğu kadın, o adama her haliyle güzel ve sevimli görünmektedir. Hatta ne yaparsa yapsın, adam onun kötücül hallerini görmezden gelir ve ondan uzaklaşmayı bir an olsun aklından geçirmez.

Siz yukarıda saydığım belirtileri görüyorsunuz ancak hala tam olarak emin değilsiniz. Kendi algınızın sizi yanılttığını ve aslında adamın size aşık olmadığını kendinize tekrarlıyorsunuz. Tam olarak emin olmanın yolu nedir? Elbette başkalarının da sizi onaylaması gerekiyor, bunun yolu da adamın arkadaşlarına danışmaktır. Onlardan onay olmak ise gayet kolaydır. Eğer arkadaşları size şöyle cümleler kuruyorlar ise emin olun bu adam size aşık: “Biz bu adamı daha önce hiç böyle neşeli görmedik!” ya da şu: “Biz bu adamın daha önce bir başkası için bunu yaptığını görmedik!” veya şöyle bir cümle: “Bu adam kimse için böyle şeyler yapmazdı…” Adamın çevresindeki insanlar adamdaki değişimi size söylediklerinde aslında adamın duygu durumundaki açıkça görünen değişimi size söylüyorlar, yani “bu adam sana aşık oluyor kuzum, acaba sen bunun farkında mısın?”

Erkekte avcı ruh vardır; korur, kollar ve sahiplenir. Erkeğin genlerinde koruma içgüdüsü vardır, seni korumayan ve umursamayan bir adamın seninle ilgili hiçbir ciddi düşüncesi olmadığını zaten kolaylıkla anlayabilirsin. Erkek, bir kadına yoğun duygular beslemeye başladığında bunun nadir bir durum olduğunu bilir, dolayısıyla sadece kadına değil aynı zamanda bu yoğun duygu durumuna sahip çıkmaktadır. Kendisine bu duyguları yaşatan kadın o adam için son derece değerlidir, erkeklerden şunu her zaman duydum: “abi kaç kadın bana böyle hissettirebilir ki?” ya da şunu: “abi bir kadına karşı uzun zamandır böyle bir şey hissetmedim, bu kız çok farklı…”

Ender duyguların hele ki günümüzde ne kadar değerli olduğunu hepimiz biliyoruz. Teknoloji ilerliyor ve ileride robotların istilası altında olacağız. Ancak insanı insan yapan duygularıdır ve duygusuz bir insan ruhunu kaybetmiş demektir.

Bir erkek bu yoğun duyguları hissettiğinde yukarıda saydığım sinyalleri size verecektir. Sonrası size kalmış; ister bu sinyallere ince cevaplar verir ve ona pas atarsınız, ya da duygularınızdan emin değilseniz ona kibar bir şekilde yolu gösterirsiniz.

Peki aşık olan bir erkeğe nasıl davranmalısınız?

Aklınızdaki soruyu biliyorum ve elbette size bu konuda yardımcı olacağım.

Adil Yıldırım