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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Mahmure >Astroloji >Yay>Yay Burcu Kadını
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Yay Burcu Kadını

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Yay Burcu Kadını

"Yay burcu kadınları, girdikleri ortamlarda ilk önce kültür seviyeleriyle kendilerini gösterirler."

Çok bilgililerdir ve bütün insanları bilgi birikimleriyle kendine bağlamayı başarırlar. Mizah yetenekleri de kültür birikimleri gibi oldukça gelişmiştir. Bu nedenle de çokça sevilen ve saygı duyulan bir burç grubudur. Yay burcu kadınlarının duyarlı, alımlı ve cazibeli, araştırmacı, meraklı ve kolay kırılan bir yapıları vardır.

Huzursuz ortamlardan nefret ederler, öyle bir ortama girdiğinde orayı anında terk etmek isteyeceklerdir. Enerji ve motivasyonları hep yüksektir. Maneviyata önem verirler. Dostlarına karşı oldukça fedakarlardır. Eğlenmeyi ve gezmeyi en çok seven burçlardan biridir. Yeni yerler keşfetmek, yeni yeni insanlarla iletişime geçmekten çok onları mutlu edecek bir şey daha yoktur. Gezi harcamalarını planlar ve maddiyatını ve imkanlarını da göz önünde bulundururlar. Yay burcu kadınları özgürlüklerine düşkünlerdir. Kısıtlama ve engellemelere gelemezler.

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