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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Geriİyi Yaşam Yatağınızdaki Tehlikeye Dikkat! Milyonlarca Var...
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Yatağınızdaki Tehlikeye Dikkat! Milyonlarca Var...

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Yatağınızdaki Tehlikeye Dikkat! Milyonlarca Var...

"Evinizde bulunan yataklar milyonlarca küçük canavarla dolu. Mayt adı verilen karıncadan küçük bu yaratıklar sağlığımıza zarar veriyor. Üstelik maytları yatağınızdan elle ya da bezle temizlemeniz de mümkün değil."

Evinizde bulunan yataklar milyonlarca küçük canavarla dolu. 1 gram tozun içinde 20 milyon civarında bulunan ve insan sağlığına ciddi zararları olan toz sandığınız bu canlıların adı 'mite'.

Mite'lar gözde kanlanma, burunda kaşıntı ve bronşların içinde gittiği zaman ise alerjik astım adı verilen ataklara sebebiyet veriyor. 

Beş yıllık bir yatakta on milyondan fazla 'Mite' var

Mite adı verilen bu ölü böcekler gözle görülmedikleri için insanların çoğu gece rahat bir şekilde uyuyor fakat hijyen açısından mite'lar insan sağlığını önemli derecede tehdit eden bu mite'lar yıllık bir yatakta on milyondan fazla oranda bulunuyor. 

Mite'lardan kurtulmanın yolu yatağı düzeli olarak temizlemek

Hepa filtreli elektrik süpürgeleri kullanarak yatağınızdaki mite'ları \%10 civarında temizlemek mümkün fakat yüzde doksanbeşi hala yatağınızda duruyor ve en az sekiz saatiniz onlarla beraber geçiyor. Bu nedenler mite'lardan kurtulmak için bu temizliği her ay düzenli bir şekilde yapmanız gerekiyor. 

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