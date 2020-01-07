Yaşam Akademisi 2020’de de Akbatı’da Dopdolu

Yeni döneme hızlı bir başlangıç yapan Yaşam Akademisi, ocak ayında dopdolu içeriğiyle Akbatı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Yılın ilk konuğu olarak “MANA-Uzun, sağlıklı ve ‘mana’lı özel ve iş yaşam sırları” başlıklı söyleşisiyle, Yeliz Rüzgar 9 Ocak Perşembe günü saat 14:00’te Akbatı misafirleriyle buluşacak. Rüzgar, kişinin yaşamında kendisini gerçekleştirmede, potansiyellerini ortaya çıkarmada, en iyi versiyonlarına ulaşmalarında farkındalık için kılavuzluk edecek.

Ocak ayının ikinci konuğu ise 16 Ocak’ta Akbatı misafirleriyle buluşacak olan Diyetisyen Elvan Odabaşı. Odabaşı, ‘Doya Doya Yaşam’ isimli söyleşisinde beslenme önerileri ve daha sağlıklı bir yaşam için edinilmesi gereken alışkanlıklardan bahsedecek. Odabaşı’nın söyleşisi saat 14.00’da havuz önünde gerçekleşecek.