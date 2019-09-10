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Yağlı Ciltler İçin Doğal Çözümler

Hürriyet Haber
10.09.2019 - 12:34 | Son Güncelleme:

Cilt sağlığını ve güzelliğini korumanın en doğru yolu doğal reçetelerden ilham almaktır. Eğer yağlı, sivilce ve akne oluşumuna müsait bir cilt yapınız varsa, cilt problemleri de peşinizi bırakmaz demektir. Cildinizi koruma altına almak ve yağ oranını dengelemek için vereceğimiz doğal tariflerden yardım alabilirsiniz.

Cilt sağlığını ve güzelliğini korumanın en doğru yolu doğal reçetelerden ilham almaktır. Eğer yağlı, sivilce ve akne oluşumuna müsait bir cilt yapınız varsa, cilt problemleri de peşinizi bırakmaz demektir. Cildinizi koruma altına ...

Bu maskeleri evde kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Ancak cildinize herhangi bir şey sürmeden, bir cilt tedavisine başlamadan önce doktorunuzdan onay almayı, kullanacağınız ürünlere alerjiniz olup olmadığından emin olmayı ihmal etmeyin.

Şimdi, yağlı ciltlere iyi gelecek doğal maske tariflerine göz atalım.

ALOE VERA

Aloe yağlı ciltler için mükemmel bir nemlendirici olarak kullanılabilir ve ayrıca sivilceyi tedavi eder. 1 yemek kaşığı aloe vera jeline birkaç damla nane yağı ekleyin. Yağlı cildi tedavi etmek ve sivilceyi azaltmak için yüzünüze gece ve gündüz nemlendirici olarak ince bir tabaka uygulayın.

Yağlı Ciltler İçin Doğal Çözümler

YEŞİL ÇAY

1/2 bardak yeşil çayı bir çorba kaşığı elma sirkesiyle karıştırın ve buz kalıplarında dondurun. Donmuş yeşil çay kalıplarını her akşam cildinizi temizledikten sonra yüzünüzde gezdirin. 

ZERDEÇAL

Antibakteriyel ve antiseptik faydaları nedeniyle, zerdeçal yağlı cildi arındırmaya yardımcı olur. 1 yemek kaşığı toz zerdeçal, 1 tatlı kaşığı limon suyu, yarım tatlı kaşığı elma sirkesini karıştırın. Temiz cildinize uygulayın ve 5 dakika bekleyip yıkayın. Bu maskeyi haftada 1 defa uygulayabilirsiniz.

Yağlı Ciltler İçin Doğal Çözümler

BAL

Bal, antibakteriyel ve antiseptik özelliklere sahiptir. Bu sayede yağlı ve akneye eğilimli ciltlere iyi gelir. 1 yemek kaşığı yoğurt ve 1 çay kaşığı ham organik balı karıştırın. Cildinize sürün, 15 dakika sonra durulayın.

BENTONİT KİL

Bir kasede, 1 çorba kaşığı bentonit kil ve yeterli miktarda elma sirkesini karıştırın. Birkaç damla çay ağacı yağı ekleyin. İyice karıştırın ve yüz maskesi olarak kullanın. 15 dakika sonra durulayın. Bentonit kil, yağlı ciltler için mükemmel bir üründür.

MAHMURE ÖZEL

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