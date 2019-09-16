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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yağ Yaktıran Lahana Çorbası Diyeti

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Yağ Yaktıran Lahana Çorbası Diyeti

"Yaz bitti ve tatil boyunca aldığımız kilolar ile baş başa kaldık. Seyahatler, hafta sonu kahvaltıları, davetler, kaçamaklar derken az çok hepimiz kilo aldık. Şimdi aldığımız kiloları verme vakti!"

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  • Kilo Vermenizi Sağlayacak 5 Yeşillik
  • Kilo Vermenizi Sağlayacak 5 Yeşillik
  • Kilo Vermenizi Sağlayacak 5 Yeşillik
  • Kilo Vermenizi Sağlayacak 5 Yeşillik
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Arkadaş çevremizden, sosyal medyadan ya da internetten birçok mucizevi diyet, yağ yaktıran içecek, kilo verdiren çorba tarifleri görüyoruz. Bu tariflerle kilo kaybı yaşansa da sağlıklı olmayabiliyor. Özellikle hiçbir besinin ya da yiyeceğin tek başına kilo verdirdiğini unutmamak gerekiyor. 

Çorba diyetlerinin temeli; gün boyunca sadece çorba tüketildiğinde günlük kalori alımının oldukça düşmesine dayanıyor. Yani tüm gün çorba diyetlerinin temel mantığı, herhangi bir düşük kalorili diyet ile aynıdır. Vücut ihtiyaç duyduğu kalorinin altında kalori aldığı için kilo kaybı gerçekleşiyor. Fakat  tüm gün çorba diyetleri uzun süre yapıldığında, vücuttan kas ile su kaybına ve metabolizmanın yavaşlamasına neden olabilir. 

YAĞ YAKTIRAN LAHANA ÇORBASI NASIL UYGULANIR?

Üç öğün çorba diyetlerine göre bir öğünün serbest olduğu çorba diyetleri daha sağlıklı kabul edilebiliyor. Hem daha yüksek kalori hem de daha fazla vitamin ve mineral içerdiğinden daha uzun vadeli de uygulanabiliyor. Bu nedenle yağ yaktıran lahana çorbası diyetini bir öğün olarak akşam yemeği yerine tüketebilirsiniz.  

YAĞ YAKTIRAN LAHANA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

*Yarım lahana
*1 adet kabak
*2 adet kereviz
*Yarım demet maydanoz
*2 adet soğan
*1 diş sarımsak
*3 yemek kaşığı zeytinyağı
*1 tatlı kaşığı pul biber

Hazırlanışı:

*Önce soğan, sarımsak ve yağı ekleyip tencerede soteleyin.
*Ardından diğer tüm malzemeleri doğrayıp ekleyin.
*En son malzemelerin 1 parmak üstünü geçecek kadar su ekleyip kaynamaya bırakın.
*Lahanalar iyice yumuşayınca çorbayı blender'dan geçirin.
*Kıvamı koyu gelirse su ekleyebilirsiniz.

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