Yağ Yaktıran Lahana Çorbası Diyeti
"Yaz bitti ve tatil boyunca aldığımız kilolar ile baş başa kaldık. Seyahatler, hafta sonu kahvaltıları, davetler, kaçamaklar derken az çok hepimiz kilo aldık. Şimdi aldığımız kiloları verme vakti!"
Arkadaş çevremizden, sosyal medyadan ya da internetten birçok mucizevi diyet, yağ yaktıran içecek, kilo verdiren çorba tarifleri görüyoruz. Bu tariflerle kilo kaybı yaşansa da sağlıklı olmayabiliyor. Özellikle hiçbir besinin ya da yiyeceğin tek başına kilo verdirdiğini unutmamak gerekiyor.
Çorba diyetlerinin temeli; gün boyunca sadece çorba tüketildiğinde günlük kalori alımının oldukça düşmesine dayanıyor. Yani tüm gün çorba diyetlerinin temel mantığı, herhangi bir düşük kalorili diyet ile aynıdır. Vücut ihtiyaç duyduğu kalorinin altında kalori aldığı için kilo kaybı gerçekleşiyor. Fakat tüm gün çorba diyetleri uzun süre yapıldığında, vücuttan kas ile su kaybına ve metabolizmanın yavaşlamasına neden olabilir.
YAĞ YAKTIRAN LAHANA ÇORBASI NASIL UYGULANIR?
Üç öğün çorba diyetlerine göre bir öğünün serbest olduğu çorba diyetleri daha sağlıklı kabul edilebiliyor. Hem daha yüksek kalori hem de daha fazla vitamin ve mineral içerdiğinden daha uzun vadeli de uygulanabiliyor. Bu nedenle yağ yaktıran lahana çorbası diyetini bir öğün olarak akşam yemeği yerine tüketebilirsiniz.
YAĞ YAKTIRAN LAHANA ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler:
*Yarım lahana
*1 adet kabak
*2 adet kereviz
*Yarım demet maydanoz
*2 adet soğan
*1 diş sarımsak
*3 yemek kaşığı zeytinyağı
*1 tatlı kaşığı pul biber
Hazırlanışı:
*Önce soğan, sarımsak ve yağı ekleyip tencerede soteleyin.
*Ardından diğer tüm malzemeleri doğrayıp ekleyin.
*En son malzemelerin 1 parmak üstünü geçecek kadar su ekleyip kaynamaya bırakın.
*Lahanalar iyice yumuşayınca çorbayı blender'dan geçirin.
*Kıvamı koyu gelirse su ekleyebilirsiniz.