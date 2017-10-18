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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yağ Yakıcı Kahve Nasıl Yapılır?

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Yağ Yakıcı Kahve Nasıl Yapılır?

"Kilo vermeye yardımcı kahve ile kilo verme sürecinizi hızlandırabilirsiniz! İşte evdeki malzemelerle kolayca hazırlayacağınız yağ yakıcı kahve tarifi..."

Kilo vermeye yardımcı kahve, yağ yakıcı besinler grubundaki üç temel malzemeden oluşuyor: süt, tarçın ve kahve. İşte bu üç besinle hazırlanan kahve tarifinden önce faydalarına bakalım…

Yağ Yakıcı Kahve Nasıl Yapılır

Kahve iştah kesmeye yardım eder, abur cubur veya fazla yeme isteğini keser. İdrar söktürücü olan kahve bol su ile birlikte tüketildiğinde vücuttaki toksinlerin atılmasına yardım eder.

Yağ Yakıcı Kahve Nasıl Yapılır

Vücutta yağ yakımı için üç temel şart vardır: kan şekeri dengesi, yeterli miktarda protein almak, yeterli miktarda kalsiyum almak… İşte, süt hem bu şartları yerine getiriyor hem de kişinin sağlıkla kilo vermesini sağlıyor.

Tarçın ise hem kan şekerini dengeler hem de kişinin tatlı, aşırı yeme isteğini önler.Yağ Yakıcı Kahve Nasıl Yapılır

Yağ yakıcı kahve nasıl yapılır?

Malzemeler:

-1 su bardağı süt
-1 adet çubuk tarçın
-1 tatlı kaşığı klasik Türk kahvesi ya da filtre kahve

Yağ Yakıcı Kahve Nasıl Yapılır

Hazırlanışı:

-Yağ yakıcı kahve için kullanacağınız sütü mutlaka geceden hazırlamayı unutmayın.
-Geceden sütü ve çubuk tarçını küçük bir tencereye alıp kısık ateşte kaynatın.
-Bunu yapmanızın amacı, tarçının özlerini iyice süte bırakmasını sağlamaktır.
-Süt, bir taşım kaynadıktan sonra ocaktan indirin ve sabaha kadar içinde tarçını da bırakıp bekletin.

Yağ Yakıcı Kahve Nasıl Yapılır

Yağ yakıcı kahvenizi içmek için en ideal saat akşamüstü 4 veya 5 saatleridir; çünkü bu saatlerde enerji düşer ve kişi akşam yemeğinde aşırı miktarda yemek ister. İşte, hem bunu önlemek hem de yağ yakımına katkı için saat 4 veya 5 gibi kahvenizi için.

Kahveyi ise, geceden hazırladığınız tarçınlı sütü yeniden ısıtıp bir tatlı kaşığı kahve ekleyip karıştırarak yapın.

Yağ Yakıcı Kahve Nasıl Yapılır

Ancak, yağ yakıcı kahveden fayda görmek için birkaç noktaya dikkat etmeniz gerekiyor:

1. Kahvenin yanında mutlaka 2 büyük bardak su içmelisiniz ki yakılan yağlar ter veya idrar yoluyla dışarı atılsın.

2. Bu kahveyi asla ikisi, üçü bir arada kahvelerle yapmayın; onlar gerçek kahve değil; kimyasal karışımlardır. Klasik veya filtre kullanabilirsiniz.

Yağ Yakıcı Kahve Nasıl Yapılır

3. Kahvenin vücutta etki gösterebilmesi için en az 1 hafta düzenli kullanmalısınız, 2 gün içip bırakmak yok.

4. Çubuk tarçın kullanım açısından çok rahat ama eğer evde yoksa, bir çay kaşığı toz tarçınla da sütü kaynatabilirsiniz.

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