Yabancı Sahne Doğum Gününü ‘Netoçka’ ile Kutluyor
"Yabancı Sahne, 24 Kasım Pazar akşamı Dostoyevski’nin yarım kalan ilk ve tek romanı ‘Netoçka Nezvanova’ ile Moda Sahnesi’nde çifte kutlama yapacak. "
“Eski metin, yeni dramaturgi” ilkesiyle kapılarını açan Yabancı Sahne 8. yaşını sahnede kutlayacak. Yabancı Sahne, Dostoyevski’nin yarım kalan ilk ve tek romanından uyarlanan, geçtiğimiz yılın ödüllü oyunu ‘Netoçka Nezvanova’ ile Öğretmenler Günü de olan 24 Kasım Pazar akşamı saat 20.30’da Moda Sahnesi’nde olacak. Gülay Say ve Zafer Altun’un rol aldığı oyun ile böylece çifte kutlama yapılacak.
Yabancı Sahne 8 yaşında
Aynı zamanda oyuncu koçluğu ve eğitmenlik de yapan Gülay Say, birçok heyecanı bir arada yaşadıklarını anlatarak “Yabancı Sahne bir yılı daha geride bırakıyor. Bu yıl 8. yaşını kutlayacağız. Netoçka ile yolculuğumuz 3 sezondur devam ediyor. Netoçka, Moda Sahnesi’nde ilk kez seyirci ile buluşacak. Bu buluşma Yabancı Sahne’nin doğum günü ve Öğretmenler Günü olan 24 Kasım akşamı gerçekleşeceği için çok çok daha büyük bir anlam ifade ediyor. Eğitim bir gün ya da bir süreliğine değil hayat boyu sürmeli. Özellikle oyuncunun eğitimi, öğrenecekleri hiçbir zaman bitmez. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü şimdiden kutluyorum” dedi.