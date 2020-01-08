Vegan Saç Bakım Markası Stylist London Artık Türkiye’de!

Blonde, Brunette ve Curl olarak üç ayrı seriden oluşan Stylist London’ın saç ihtiyacına özel olarak tasarlanan vegan şampuan ve saç kremleri hayvanlar üzerinde test edilmemiş olmalarıyla büyük beğeni topluyor.

Sarı saçlara özel Blonde serisi ile daha parlak renkler

Blonde şampuan, boyalı sarı veya doğal sarı saçlar için sarı tonlarının görünümünü belirginleştirmeye yardımcı olurken saçı derinlemesine temizliyor. Pro-B5 Vitamini, Ayçiçek Yağı ve Yeşil Çay Yaprağı Ekstresi ile formüle edilen şampuan, saç derisini beslemeye ve nemlendirmeye yardımcı oluyor. Seride yer alan Blonde saç kremi, saçı nemlendirirken yumuşacık yapıyor, saçların kolayca taranmasını ve şekil almasını sağlıyor.

Koyu renkli saçlar için: Brunette serisi

Koyu renk saçların ışıltısını uzun süre korumasına yardımcı olan Brunette serisi, UV filtresiyle boyalı saçlardaki renk kaybına meydan okuyor. Pro-vitamin B5 ile desteklenenBrunette şampuan, nemlendirici etkili içeriği ile işlem görmüş saçı nemlendirirken rengi korumaya yardımcı oluyor. Brunette saç kremi ise koyu renk saçlara bakım yaparken ışıl ışıl görünmesini destekliyor.

Curl serisi ile belirgin bukleler

Kabarma eğilimli kıvırcık saçlar için özel olarak tasarlanan Curl serisi, saçı beslerken nemlendiriyor ve kabarıklığı gidermeye yardımcı oluyor. Curl şampuan, içeriğinde yer alan Siyah Yulaf Özü ve Pro-vitamin B5 sayesinde bukleleri belirginleştiriyor. Curl saç kremi ise saçlardaki elektriklenmeyi gidermeye yardımcı olarak mükemmel bir görünüm vadediyor.