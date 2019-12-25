Vajinismus Nedir, Neden Olur?

Vajinismus hastalığının sebepleri nelerdir?

Vajinismus nedenleri, psikolojik veya yapısal nedenlere bağlı olarak gelişebilir. Vajinismus nedenleri arasında %90 psikolojik kaygılar varken fiziksel nedenler de vardır. Bazı vajinismus hastalarında neden bulunamaz. Neyse ki vajinismusu tedavi etmek için nedenlerin hepsini bilmeye gerek yoktur.

Vajinismusta fiziksel olmayan sebepler nelerdir?

Korkular: İlişkide şiddetli ağrı beklentisi, ilişki sırasında çok kanama yırtılma olacağı korkusu, hamile kalma korkusu.

Endişe ya da stres: Genel endişe, çiftlerin cinsellikle ilgili bilgi eksiklikleri, performans baskısı, daha önce hoş olmayan cinsel deneyimler, seks konusunda olumsuzluk, suçluluk, duygusal travmalar veya başka sağlıksız cinsel duygular.

Sarsıcı olaylar: Geçmişteki duygusal veya cinsel tacize uğramak, şiddet ya da tacize tanık olmak, bastırılmış anılar, ev içi şiddete maruz kalma.

Eşle sorunlar: Şiddete maruz kalma, eşi kabul etmeme, suiistimal, duygusal uzaklık, güvensizlik, kontrolün elden gitmesi endişesi vb...

Çocukluk deneyimleri: Fazlasıyla katı anne baba, çok korumacı aile yapısı, katı ahlak kuralları, tabular, günah ayıp gibi kavramların bilinç altına yerleşmesi, şok edici cinsel görüntüler görmek, yetersiz cinsel eğitim, kızlık zarının çok değerli olduğu korunması gereken bir yapı olduğu gibi öğretiler.

Vajinismusun sebebi fiziksel de olabilir...

Tıbbi durum: İdrar yolları enfeksiyonları ya da idrar sorunları, mantar enfeksiyonu, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, endometriyoz, cinsel organ ya da pelvik tümörler, kistler, kanser, liken skleroz, egzama, doğuştan genital yapılarla ilgili anomaliler.

Doğum: Normal ya da zor vajinal doğumlar, kötü iyileşen yaralar ve komplikasyonlar, sezaryenler.

Yaşla ilgili değişiklikler: Menopoz ve hormonsal değişiklikler, vajinal kuruluk, yetersiz kayganlaştırıcı, vajinal atrofi

Geçici rahatsızlık: Yetersiz ön sevişme, yetersiz vajinal kayganlaştırıcıdan kaynaklanan geçici acı ya da rahatsızlık vb...

Pelvik travma: Herhangi bir pelvik ameliyat, zor pelvik muayeneler ya da başka pelvik travma.

Suiistimal: Fiziksel saldırı, ırzına geçilme, cinsel/fiziksel suistimal ya da saldırı, ilaçlar, yan etkiler pelvik acıya neden olabilir.