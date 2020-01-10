Vajinal Kaşıntı Neden Olur ve Nasıl Geçer?

Vajinal kaşıntı nedir?

Vajinal kaşıntı, rahatsız edici maddeler, enfeksiyonlar veya menopoz nedeniyle sıklıkla ortaya çıkan rahatsız edici ve bazen ağrılı bir semptomdur.

Bazı cilt bozuklukları veya cinsel yolla bulaşan hastalıkların (CYBH) bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Nadir durumlarda, stres veya vulvar kanseri nedeniyle vajinal kaşıntı gelişebilir.

Çoğu vajinal kaşıntı endişe nedeni değildir. Bununla birlikte, kaşıntı şiddetli ise veya altta yatan bir durumunuz olduğundan şüpheleniyorsanız doktorunuza veya jinekoloğa başvurmalısınız.

Doktorunuz bir muayene ve test yoluyla vajinal kaşıntı nedeninizi belirleyebilir. Ayrıca bu rahatsız edici semptom için uygun tedavileri önerebilir.

Vajinal kaşıntı nasıl oluyor?

Burada vajina ve çevresindeki kaşıntı için olası nedenlerden bazıları.

İrritanlar

Vajinayı tahriş edici kimyasallara maruz bırakmak vajinal kaşıntıya neden olabilir. Bu tahriş edici maddeler vajina dahil vücudun çeşitli bölgelerinde kaşıntılı bir döküntü oluşturan alerjik reaksiyonu tetikleyebilir. Yaygın kimyasal tahriş ediciler şunları içerir:

Sabun

Köpük banyoları

Kadın spreyleri

Duş

Gebelik önleyici fitil, krem, jel

Kremler

Merhem

Deterjanlar

Kumaş yumuşatıcılar

Kokulu tuvalet kağıdı

Diyabet veya idrar kaçırma varsa, idrarınız da vajinal tahrişe ve kaşıntıya neden olabilir.

Cilt hastalıkları

Egzama ve sedef hastalığı gibi bazı cilt hastalıkları, genital bölgede kızarıklığa ve kaşıntıya neden olabilir.

Atopik dermatit olarak da bilinen egzama, öncelikle astımı veya alerjisi olan kişilerde ortaya çıkan bir döküntüdür. Döküntü pullu bir dokuya sahip kırmızımsı ve kaşıntılıdır. Egzama olan bazı kadınlarda vajinaya yayılabilir.

Sedef hastalığı, kafa derisi ve eklemler boyunca pullu, kaşıntılı, kırmızı lekelerin oluşmasına neden olan yaygın bir cilt durumudur. Bazen, bu semptomların salgınları vajinada da ortaya çıkabilir.

Mantar enfeksiyonu

Maya, normal olarak vajinada bulunan doğal olarak oluşan bir mantardır. Genellikle sorun yaratmaz, ancak büyümesi kontrol edilmediğinde rahatsız edici bir enfeksiyon ortaya çıkabilir. Bu enfeksiyon, vajinal maya enfeksiyonu olarak bilinir. Kadınların yaşamlarının bir noktasında 4 kadından 3'ünü etkileyen çok yaygın bir durumdur.

Enfeksiyon genellikle bir antibiyotik kürü aldıktan sonra ortaya çıkar, çünkü bu tür ilaçlar kötü bakterilerle birlikte iyi bakterileri yok edebilir. Maya büyümesini kontrol altında tutmak için iyi bakterilere ihtiyaç vardır. Vajinadaki mayanın aşırı büyümesi, kaşıntı, yanma ve topaklı akıntı gibi rahatsız edici semptomlara neden olabilir.

Bakteriyel vajinozis

Bakteriyel vajinoz (BV) vajinal kaşıntı için başka bir yaygın nedendir. Vajinal bir mantar enfeksiyonu gibi BV, vajinada doğal olarak oluşan iyi ve kötü bakteriler arasındaki dengesizlik ile tetiklenir.

Durum her zaman semptomlara neden olmaz. Semptomlar ortaya çıktığında, tipik olarak vajinal kaşıntı ve anormal, kötü kokulu bir akıntı içerirler. Akıntı ince ve donuk gri veya beyaz olabilir. Bazı durumlarda, köpüklü de olabilir.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Korunmasız cinsel ilişki sırasında çok sayıda cinsel yolla bulaşan hastalık bulaşabilir ve vajinada kaşıntıya neden olabilir. Bunlar:

Klamidya

Genital siğiller

Belsoğukluğu (Gonore)

Genital herpes

Trikomoniyaz

Bu durumlar ayrıca anormal büyüme, yeşil veya sarı vajinal akıntı ve idrar yaparken ağrı gibi ek semptomlara neden olabilir.

Menopoz

Menopoz veya menopoz sonrası kadınlar vajinal kaşıntı riski daha fazladır.

Bu, menopoz sırasında ortaya çıkan ve vajinal atrofiye yol açan östrojen seviyelerinin azalmasından kaynaklanmaktadır. Bu, aşırı kuruluğa yol açabilecek mukozanın incelmesidir. Kuruluk, tedavi görmüyorsanız kaşıntı ve tahrişe neden olabilir.

Stres

Fiziksel ve duygusal stres vajinal kaşıntı ve tahrişe neden olabilir, ancak bu çok yaygın değildir. Stres bağışıklık sisteminizi zayıflattığında sizi kaşıntıya neden olan enfeksiyonlara daha yatkın hale getirebilir.

Vulva kanseri

Nadir durumlarda, vajinal kaşıntı vulvar kanserinin bir belirtisi olabilir. Bu, kadın cinsel organlarının dış kısmı olan vulvada gelişen bir kanser türüdür. Vajinanın iç ve dış dudaklarını, klitorisi ve vajinanın giriş kısmını içerir.

Vulva kanseri her zaman semptomlara neden olmayabilir. Bununla birlikte, semptomlar ortaya çıktığında, vulvar bölgede kaşıntı, anormal kanama veya ağrı içerebilir.

Vulva kanseri doktorunuz erken evrelerde teşhis koyarsa başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Bu, yıllık jinekolog muayenelerinin zorunlu olmasının bir başka nedenidir.

Vajinal kaşıntı hakkında doktorunuzu ne zaman görmelisiniz?

Kaşıntı günlük yaşamınızı veya uykunuzu bozacak kadar şiddetli ise, doktorunuzu vajinal kaşıntı için görmek önemlidir. Çoğu neden ciddi olmasa da, vajinal kaşıntı rahatsızlığını azaltabilecek bazı tedaviler vardır.

Vajinal kaşıntı bir haftadan fazla devam ederse veya kaşıntılarınız aşağıdaki semptomlarla birlikte ortaya çıkarsa, doktorunuza da başvurmalısınız:

Vulvadaki ülserler veya kabarcıklar

Genital bölgede ağrı veya hassasiyet

Genital kızarıklık veya şişme

İdrara çıkma sorunu

Olağandışı bir vajinal akıntı

Cinsel ilişki sırasında rahatsızlık

Randevunuz sırasında doktorunuz neler sorar?

Doktorunuz size ne kadar şiddetli oldukları ve ne kadar sürdüğü de dahil olmak üzere belirtilerinizi soracaktır. Size cinsel aktivitelerinizi de sorabilirler. Ayrıca pelvik muayene yapmaları da gerekecektir.

Pelvik muayene sırasında doktorunuz vulvayı görsel olarak inceler ve vajinanın içinde görmek için bir spekulum kullanabilir. Vajinaya eldivenli bir parmak sokarken karnına basabilirler. Bu üreme organlarını herhangi bir anormallik açısından kontrol etmelerini sağlar. Doktorunuz ayrıca vulvadan bir cilt dokusu örneği veya analiz için akıntı örneğini de toplayabilir. Ayrıca kan veya idrar testleri yapabilir.

Vajinal kaşıntı için tıbbi tedavi;

Doktorunuz vajinal kaşıntılarınızın altında yatan nedeni bulduğunda, tedavi seçeneklerini önerecektir. Tedavi, soruna neden olan duruma bağlıdır.

Vajinal mantar enfeksiyonları

Doktorunuz vajinal mantar enfeksiyonlarını antifungal ilaçlarla tedavi edebilir. Bunlar kremler, merhemler veya haplar dahil olmak üzere çeşitli formlarda gelir.

Bununla birlikte, doktorunuz size hiçbir zaman bir mantar enfeksiyonu teşhisi koymadıysa, reçetesiz satılan herhangi bir ilaç almadan önce doktorunuzla konuştuğunuzdan emin olun.

Bakteryel Vaginozis

Doktorlar genellikle BV'yi antibiyotiklerle tedavi eder. Bunlar ağızdan aldığınız haplar veya vajinaya eklediğiniz kremler olarak gelebilir. Kullandığınız tedavi türünden bağımsız olarak, doktorunuzun talimatlarını izlemeniz ve tüm ilacı tamamlamanız önemlidir.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH)

CYB Hastalıklar antibiyotikler, antiviraller veya antiparaziterlerle tedavi edebilirsiniz. İlaçlarınızı düzenli olarak almanız ve enfeksiyonunuz veya hastalığınız temizlenene kadar cinsel ilişkiden kaçınmanız gerekir.

Menopozda

Menopoza bağlı kaşıntı östrojen kremi, tabletler veya vajinal halka eki ile tedavi edilebilir.

Diğer nedenler

Diğer vajinal kaşıntı ve tahriş türleri sıklıkla kendi başlarına görülür.

Bu arada, iltihabı azaltmak ve rahatsızlığı azaltmak için steroid kremleri veya losyonları uygulayabilirsiniz. Bununla birlikte, bunları ne kadar kullandığınızı sınırlandırmalısınız çünkü aşırı kullanmanız durumunda kronik tahrişe ve kaşıntıya neden olabilirler.

Vajinal kaşıntı için evde yapılabilecek şeyler:

İyi hijyen ve yaşam tarzı alışkanlıkları ile vajinal kaşıntı nedenlerinin çoğunu önleyebilirsiniz. Vajinal tahrişi ve enfeksiyonu önlemek için evde atabileceğiniz birkaç adım vardır:

Genital bölgenizi yıkamak için ılık su ve hafif bir temizleyici kullanın.

Kokulu sabunlardan, losyonlardan ve köpük banyolarından kaçının.

Vajinal sprey ve duş gibi ürünleri kullanmaktan kaçının.

Yüzdükten veya egzersiz yaptıktan hemen sonra ıslak veya nemli kıyafetleri çıkarın.

Pamuklu iç çamaşırı giyin ve iç çamaşırınızı her gün değiştirin.

Mantar enfeksiyonlarına yakalanma olasılığını azaltmak için yoğurt yiyin.

Cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanın.

Büyük tuvalet sonrası daima önden arkaya silinin.