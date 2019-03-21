Vajinal Akıntı Neden Olur? Vajinal Akıntı Türleri

Vajinal akıntının türlerine ve ne anlatmak istediğine geçmeden önce neden meydana geldiğine bir göz atalım. Vajinal akıntıların yaşanması çoğu zaman normaldir.

Vajina, florasını korumak için akıntı salgılar. Bu yüzden genellikle endişelenecek bir şey yoktur. Öte yandan bir enfeksiyonun habercisi olabilecek türde akıntılar da vardır.

Vajinal akıntı türleri

Beyaz akıntı

Genellikle regl dönemİ başlamadan önce ve sonunda meydana gelen beyaz akıntı, pürüzsüz ve kokusuz olduğu sürece sorun yok demektir.

Ancak akıntınız beyaz olmasına rağmen daha katı bir yapıdaysa dikkatli olmalısınız. Bu yeterince su içmediğiniz anlamına gelebileceği gibi bir mantar enfeksiyonu yaşadığınızın da habercisi olabilir.

Şeffaf akıntı

Şeffaf akıntı, en sık yaşanan akıntı türüdür. Günlük hayatınızda da ara ara meydana gelebilen şeffaf akıntının asıl sebebi ise libidonun artmasıdır. ‘Islanmak’ olarak tanımlanan şeffaf akıntı, uyarılma sonucunda salgılanır ve vajinayı cinsel birleşmeye hazırlar.

Kötü kokulu, sarı, yeşil ya da kahverengi akıntı

Eğer bu tarz bir akıntıyla regl bitiminde karşılaşıyorsanız, tamamen normal. Ancak normalde böyle bir akıntı meydana geliyorsa, bir uzmana görünme zamanınız geldi demektir. Normal zamanda yaşanan kötü kokulu ve renkli akıntılar, enfeksiyonun ya da cinsel yolla bulaşan hastalıkların habercisi olabilir.

Balık kokulu akıntı

Balık kokulu akıntının en temel sebebi vajinozis hastalığıdır. Vajinozis hastalığı, vajinada biriken ve bir şekilde dışarı atılamayan bakterilerin büyümesi sonucu meydana gelir. Bu tarz bir akıntı yaşıyorsanız mutlaka uzmana görünmeniz gerekir.