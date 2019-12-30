Vajinadan gaz çıkması nedir?

Vajinadan gaz çıkması, gaz çıkarma ile aynı şey değildir. Vajinadan gaz çıkması, havanın vajinadan dışarıya çıkmasıdır. Vajinadan gaz çıkması, cinsel ilişki sırasında meydana gelir. Vajinadan gaz çıkması çoğu zaman normal kabul edilse de bazen ciddi sorunların işareti olabilir.

Vajinadan gaz çıkması neden olur?

Vajinadan gaz çıkması, yukarıda da belirttiğimiz gibi cinsel ilişki sırasında olur. Seks sırasında vajen genişleyip daralır ve içeri hava dolabilir. Bu hava ilişki anında veya ilişki sonrasında dışarı çıkar.

Vajinadan gaz çıkması pelvik tabanla ilgili bir sorundan da kaynaklanıyor olabilir. Pelvik taban egzersizleri bu sebeple çok önemlidir. Pelvik taban egzersizleri, pelvik taban kaslarını güçlendirir. Bu da doğum sonrası oluşabilecek sarkmaları önlemeye yardımcı olur.

Öte yandan pelvik taban egzersizleri cinsel hayatınızın daha iyi olmasını da sağlar.

Vajina içine sokulan herhangi bir şey de hava sıkışmasına ve vajinadan gaz çıkmasına neden olabilir. Buna tampon da dahil.

Vajinal gaza neden olan bir diğer şey ise fistül olabilir. Fistül, bir organ ile başka bir yapı arasında olan tüp şeklinde anormal bir bağlantı olarak tanımlanabilir. Çok ciddi gibi durmasa bile iltihaplanmalardan kaynaklanabilir ve vajinal gaza sebep olabilir. Fistüller en sık vajina, mesane ve bağırsaklar arasında görülür. Vajibal gazın yanı sıra idrar sızıntısı ve karın ağrısına da neden olabilir. Öte yandan fistüller, tümörlerin de belirtisi olabilir.

Çoğu zaman vajinal kasların ve dokuların genişlemesine bağlı olarak gerçekleşen vajinal gaz, cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir.

Vajinadan gaz çıkması nasıl geçer?

Vajinadan gaz çıkmasını, vajina bölgesini sıkılaştırma işlemi ile çözebilirsiniz. Lazer uygulamalı vajinoplasti tedavisi, vajen bölgesindeki genişleme ve sarkmaları tedavi eder, vajinal gaz sorununa da çözüm olur.