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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kadın Sağlığı

Vajen Estetiği Nedir? Hangi Durumlarda Yapılır?

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Vajen Estetiği Nedir? Hangi Durumlarda Yapılır?

"Jinekolog, Cinsel Terapist, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr.Esra Demir Yüzer vajen estetiği konusunda önemli bilgiler verdi."

Kadınlarda cinsel hayatın başlamasıyla vajen esnemeye başlar. Bu esnemenin derecesi aşağıdaki faktörlere göre değişir:

Kişinin kollagen ve bağ doku yapısı

igara ve alkol kullanımı

insel ilişkinin sıklığı

Gebelik , menopoz gibi hormonal değişiklikler

zellikle travmatik olan normal doğumlar

Cinsel hayatı etkiliyor

Vajende genişleme; hem erkek hem de kadında haz alamama cinsel ilişki esnasında rahatsız edici seslerin gelmesi, büyük tuvaletini yaparken zorlanma (özellikle vajen ile makat arasındaki bölgeye bastırma ihtiyacı olur), vajenden hava gelmesi, idrar kaçırma gibi şikayetlere neden olur.

Tüm bu şikayetler kadını fiziksel olarak olumsuz etkiler. Ancak kadını jinekoloğa getiren asıl neden cinsel hayatındaki mutsuzluktur. Hatta birçok kadın eşinin ısrarı ile jinekoloğa gelir. Yani kısacası; kadının genital estetik sorunları sadece kadını değil erkeği de etkileyen ve cinsel hayatta mutsuzluk yaratan bir sorundur.

Vajen estetiği nasıl yapılır?

Vajen genişlemesinde tedavi planı yaparken öncelikle ayrıntılı bir öykü alınmalı ve muayene yapılmalıdır. Öyküde cinsel ilişkide hava sesi gelmesi özellikle vajen yan duvarındaki bağ doku yırtıklarının, büyük tuvaletini rahat yapamama şikayetinin vajen arka duvar bağ doku yırtığının, karın içi basıncını artıran hallerde (öksürme, hapşırma, hoplama) idrar kaçırma ön duvar bağ doku yırtıklarının belirtisi olarak karşımıza çıkar. Muayenede bu yırtıklara bağlı genişlemelerin derecesi belirlenir ve buna göre tedavi planı yapılır. Tedavide lazer ve cerrahi seçeneklerinden hangisinin uygulanacağı hastanın yaşına, genişlemenin derecesine, tedavi sonrası gebelik isteyip istememe durumuna göre değişir.

Vajen Estetiği Nedir Hangi Durumlarda Yapılır

Lazer tedavilerinde işlem, 15-20 dakika gibi oldukça kısa sürdüğü ve ağrısız bir işlem olduğundan oldukça konforludur. Kadınların daha çok çalışma hayatına katıldığı bu dönemde işlemin kısa sürmesi ve işlemden sonra da günlük hayata hiçbir sorun olmadan devam edebilmek çok önemli bir avantajdır. Lazerde amaç kollajen dokuyu hedef alarak dokunun tekrar sıkılaşmasını sağlamaktır. Başarıda laser cihazının önemi büyüktür. Tedavide sadece hedef dokuyu etkileyen , çevre dokuya zarar vermeyen bir cihaz tercih edilmesi komplikasyon riskini düşürür. Seans sayısı ve aralıkları hastanın durumuna göre değişir.

En çok sorulan sorulardan biri de “Daha sonra lazer tedavisine ihtiyaç olacak mı?” sorusudur. Vücudumuzda her bölgede olduğu gibi vajen de yaşlanıyor. Bu yaşlanma sürecini yavaşlatmak bizim elimizde. Lazer bakımının menopoz döneminde 6 ayda bir, menopoz dışında senede bir yapılması tedavinin kalıcılığı açısından önemlidir.

Gelelim cerrahi tedaviye... Cerrahi tedavi vajende sarkma ve genişlemesi ileri derece olan hastalarda tercih edilir. Cerrahi tedavi, mutlaka hastanede ameliyathane şartlarında ve steril koşullarda yapılmalıdır. Cerrahi tedavide ön, arka ve yan duvar onarımı birlikte yapılırsa sonuçlar yüz güldürücü olur. Vajen onarım ameliyatı sırasında aynı anda idrar kaçırma ameliyatları da yapılabilir. İdrar kaçırma ameliyatlarında ameliyat öncesi idrar kaçırmanın idrar torbası sarkmasına mı bağlı yoksa idrar torbasının sinir sisteminin iyi çalışmamasına mı bağlı olduğu mutlaka netliğe kavuşturulmalıdır. Çünkü tedavi yaklaşımları oldukça farklıdır.

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