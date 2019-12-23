Uzun Süre Kaynatmak Bitki Çaylarının Etkisini Azaltıyor

Tıbbi bitkiler her hastalığın tedavisinde kullanılamaz ancak destekleyici bir tedavi yöntemi olabilir. Kanseri, çok ciddi bir kalp hastalığını iyileştirmek için bitkilere başvurulmaz. Bunlar yalnızca destekleyicidir. Ancak tabii bitkiler, rasyonel tıbbın bir parçasıdır. Özel bir inanışa değil, bilimsel verilere dayalıdır.

Özellikle kış aylarında çay formülasyonlu bitkiler tercih edilir. Bitkiler kuvvetli, orta ve zayıf etkili olmak üzere 3'e ayrılır. Özellikle kuvvetli etkisi olan bitkilerden çay hazırlanamaz.

Ciddi zehirlenmeler ve ölüme yol açabiliyor

Güzelavrat otu, yüksük otu gibi bitkiler kuvvetli etkiye sahip bitkilere örnek gösterilebilir. Bunlar, çay formülasyonunda kullanıldığında ciddi zehirlenmeler ve ölüme yol açabilir.

Orta etkili bitkiler ise bazen çay formülasyonuna girebilir. Özellikle kabızlıkta kullanılan sinameki otu bunlardan biridir. Zayıf etkili grup ise soğuk algınlığında yararlanılan ada çayı, ıhlamur, papatya gibi bitkilerdir.

Ihlamur, papatya, ada çayı gibi soğuk algınlığında çay formülasyonunda tercih edilen bitkilerin hazırlama tekniğine dikkat etmek gerekiyor. Özellikle ıhlamuru çok uzun saatler kaynatmak yerine demleme yöntemiyle hazırlamalıyız ki faydalı olsun. Uzun süre kaynattığımızda içindeki maddeler dönüşüme uğruyor ve beklediğimiz etkiyi göremiyoruz. Rengi kırmızıya döndüğünde bizim için faydalı olmayan kısmı kalıyor. Aynı şekilde papatyayı da yine demleme usulü hazırlıyoruz. Kaynamış suyu koyuyoruz, ağzı kapalı bir şekilde 5-10 dakika bekleterek demliyoruz. Çünkü uzun süre kaynatmanın bir anlamı yok.