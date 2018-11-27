Uzun İlişkisi Olanların Duymaktan Nefret Ettiği 8 Cümle
"Uzun ilişkiniz var ise ya da çevrenizde uzun süredir sevgilisi olan arkadaşlara sahipseniz aşağıda sayacağımız cümleleri defalarca duymuşsunuzdur. Siz siz olun uzun ilişkisi olan arkadaşlarınıza bunları söylemeyin. Bu cümlelere maruz kalan taraf eğer sizseniz kulaklarınızı tıkayın ve aşkınızın tadını çıkarın!"
1. Birbirinizden sıkılmıyor musunuz? Ben olsam çok sıkılırdım. Uzun ilişkiler çok monoton…
2. Buluştuğunuzda konuşacak şey bulabiliyor musunuz artık?
3. Kaç kere ayrılıp barıştınız?
4. Hiç başka biriyle beraber olmayı düşündünüz mü?
5. Kesin özel günleri de kutlamıyorsunuzdur artık.
6. Sizinki aşk değil alışkanlık.
7. Ne zaman evleniyorsunuz?
8. Evlenince hemen sıkılmayın da.