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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriBeslenme Önerileri Uzmanından Tavsiye: Kahveyi Kalın Fincanda İçin
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Beslenme Önerileri

Uzmanından Tavsiye: Kahveyi Kalın Fincanda İçin

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Uzmanından Tavsiye: Kahveyi Kalın Fincanda İçin

"Kahve eğitmeni ve danışmanı Cenk Girginol, kahve yapmanın püf noktalarını anlattı, “Kahve kalın fincanlarda içilmeli. Böylece sıcaklığını koruyabiliyor” dedi."

İnsan vücudunu zinde tutması, algıları açması gibi birçok faydası olan ve 500 yıllık bir gelenekten gelen Türk kahvesi hakkında aslında bilmediğimiz pek çok şey bulunuyor. 

Günde 3 fincanı geçmemek lazım. Türk kahvesi bizim geleneklerimizde olan bir şey. Dünyanın en eski demleme yöntemidir. Kız isteme törenlerinden, cenazelerimize, dertleşmemize, fallarımıza kadar başlı başına bir Türk kahvesi kültürü ve geleneğimiz var diyebiliriz. UNESCO’da da somut olmayan kültürel miras listesinde şu anda Türk kahvesi ve kültürü de mevcut.

İyi kahve yapmanın püf noktaları

Türk kahvesi ve filtre kahve daha çok evde yapılan kahveler olarak biliniyor. İyi kahve yapmanın püf noktalarını ise şöyle sıralayabiliriz;

Bunları kaynatmamak gerekiyor. Kaynayan suyla bir araya getirmemek gerekir ki, acılaşmasın. Taze kahve kullanmak, çekirdekten yapmadan 10 dakika önce öğütmek kahveyi daha aromatik ve daha keyifli hale getiren ana etkenlerdendir. Bunları yaptıktan sonra bile birçok kahveden daha keyifli sonuçlar çıkartabilirsiniz.

Közde kahvenin cezveyi ve fincanı homojen bir şekilde sarmasından dolayı daha iyi kahve çıktığını teorik olarak söyleyebiliriz. Ama ocakta kısık ateşte 2,5-3 dakika, oda sıcaklığında bir su ile kahvenin yapımı çok daha keyifli sonuçlar verecektir.

Doğru fincanı seçin

Türk kahvesi fincanları daha ince, daha zarif fincanlar olarak günümüze kadar gelmiştir. Ama biraz daha etli denilen kalın fincanlar, sıcak tutması bakımından kahvenin tadına da etki ediyor. Isıtılmış fincanları kullanmak ve kahvenin soğuma sürecini daha yavaşlatmak için önemli etken.

Damak tadına göre aromalar kullanın

Türk kahvesine eklenebilecek doğal maddeler olması gerekiyor. Damla sakızı, kakule olabilir. Ege Bölgesi’nde damla sakızı ciddi oranda kullanılıyor. Bu tarz doğal olan bütün aromalar, kahvenin tadını keyifli noktalara götürebilir ama bu biraz keyif ve zevk işi. Bu aromalardan keyif alıyorsanız, doğal olması kaydıyla keyfinize ve zevkinize göre her türlü aromayı kahveye katabilirsiniz.

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