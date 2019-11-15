Uzmanından Tavsiye: Kahveyi Kalın Fincanda İçin

İnsan vücudunu zinde tutması, algıları açması gibi birçok faydası olan ve 500 yıllık bir gelenekten gelen Türk kahvesi hakkında aslında bilmediğimiz pek çok şey bulunuyor.

Günde 3 fincanı geçmemek lazım. Türk kahvesi bizim geleneklerimizde olan bir şey. Dünyanın en eski demleme yöntemidir. Kız isteme törenlerinden, cenazelerimize, dertleşmemize, fallarımıza kadar başlı başına bir Türk kahvesi kültürü ve geleneğimiz var diyebiliriz. UNESCO’da da somut olmayan kültürel miras listesinde şu anda Türk kahvesi ve kültürü de mevcut.

İyi kahve yapmanın püf noktaları

Türk kahvesi ve filtre kahve daha çok evde yapılan kahveler olarak biliniyor. İyi kahve yapmanın püf noktalarını ise şöyle sıralayabiliriz;

Bunları kaynatmamak gerekiyor. Kaynayan suyla bir araya getirmemek gerekir ki, acılaşmasın. Taze kahve kullanmak, çekirdekten yapmadan 10 dakika önce öğütmek kahveyi daha aromatik ve daha keyifli hale getiren ana etkenlerdendir. Bunları yaptıktan sonra bile birçok kahveden daha keyifli sonuçlar çıkartabilirsiniz.

Közde kahvenin cezveyi ve fincanı homojen bir şekilde sarmasından dolayı daha iyi kahve çıktığını teorik olarak söyleyebiliriz. Ama ocakta kısık ateşte 2,5-3 dakika, oda sıcaklığında bir su ile kahvenin yapımı çok daha keyifli sonuçlar verecektir.

Doğru fincanı seçin

Türk kahvesi fincanları daha ince, daha zarif fincanlar olarak günümüze kadar gelmiştir. Ama biraz daha etli denilen kalın fincanlar, sıcak tutması bakımından kahvenin tadına da etki ediyor. Isıtılmış fincanları kullanmak ve kahvenin soğuma sürecini daha yavaşlatmak için önemli etken.

Damak tadına göre aromalar kullanın

Türk kahvesine eklenebilecek doğal maddeler olması gerekiyor. Damla sakızı, kakule olabilir. Ege Bölgesi’nde damla sakızı ciddi oranda kullanılıyor. Bu tarz doğal olan bütün aromalar, kahvenin tadını keyifli noktalara götürebilir ama bu biraz keyif ve zevk işi. Bu aromalardan keyif alıyorsanız, doğal olması kaydıyla keyfinize ve zevkinize göre her türlü aromayı kahveye katabilirsiniz.