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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Stil Önerileri

Uygun Bütçeyle Şık Görünmenin 6 Basit Yolu

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Uygun Bütçeyle Şık Görünmenin 6 Basit Yolu

"Şık ve stil sahibi olmak için gardırobunun pahalı markalarla dolu olmasına gerek yok! Akıllıca yapacağın seçimlerle ve uygun bütçeyle de şık ve göz alıcı olabilirsin! Gel tüyolarımıza beraber bakalım."

1-DOĞRU AKSESUARLAR

Dönem dönem birçok aksesuar modeli moda oluyor, hevesle alıyoruz fakat bir süre modası geçiyor ve takı çekmesinde unutulup gidiyor. Yapacağın doğru aksesuar seçimiyle hem paranızı çöpe atmamış olursun hem de farklı kombinlerde de her daim şıklığı yakalarsın. Bunu yapmanın tek yolu ise zamansız parçalara yatırım yapmak. Modası hiç geçmeyecek takıları satın alın. Uygun Bütçeyle Şık Görünmenin 6 Basit Yolu

2-NUDE OJE

Renkli ojeler zaman zaman aklımızı çelse de hiçbir zaman nude renklerin yerini tutamaz! Süreceğin nude renkte oje hem bakımlı görünmeni sağlayacak hem de kombinini tamamlayarak şıklığını pekiştirecek.

Uygun Bütçeyle Şık Görünmenin 6 Basit Yolu

3-SİYAH DAHA DA SİYAH!

Siyah sadece bir renk değil, bir yaşam tarzıdır desek yanlış olmaz. Öyle bir renk ki tüm cilt ve saç tonlarına uyum sağlar, çekici ve şık gösterir. Eğer gardırobunda yoksa mutlaka temel siyah parçaları edinmelisin. Siyah mini elbise ve birçok kombinin ana parçası siyah pantolon mesela…Uygun Bütçeyle Şık Görünmenin 6 Basit Yolu

4-SAĞLAM BİR ÇANTA

Evet uygun bütçe dedik fakat bu konuda sınırlarımızı zorlayabiliriz :) Çünkü kaliteli bir çanta gerçekten iyi bir yatırımdır. Alacağın nötr renkli kaliteli bir çanta, çoğu kombinde hayatını kurtaracak ve oldukça şık görünmeni sağlayacak.

Uygun Bütçeyle Şık Görünmenin 6 Basit Yolu

5-LOGOSUZ PARÇALAR

Küçük butikler, ikinci el mağazalar ya da semt pazarları… Hepsinde oldukça şık ve uygun parçalar bulmak mümkün. Fakat tek dikkat etmen gereken, seçtiğin parçaların logosuz olmaları :)

Uygun Bütçeyle Şık Görünmenin 6 Basit Yolu

5-İYİ BİR KOKU

Son olarak her zaman iyi koktuğundan emin ol. Temiz kıyafetlerinle birlikte taze bir koku şıklığına son noktayı koymana yardım eder.

MAHMURE ÖZEL

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