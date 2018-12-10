Uygun Bütçeyle Şık Görünmenin 6 Basit Yolu
"Şık ve stil sahibi olmak için gardırobunun pahalı markalarla dolu olmasına gerek yok! Akıllıca yapacağın seçimlerle ve uygun bütçeyle de şık ve göz alıcı olabilirsin! Gel tüyolarımıza beraber bakalım."
1-DOĞRU AKSESUARLAR
Dönem dönem birçok aksesuar modeli moda oluyor, hevesle alıyoruz fakat bir süre modası geçiyor ve takı çekmesinde unutulup gidiyor. Yapacağın doğru aksesuar seçimiyle hem paranızı çöpe atmamış olursun hem de farklı kombinlerde de her daim şıklığı yakalarsın. Bunu yapmanın tek yolu ise zamansız parçalara yatırım yapmak. Modası hiç geçmeyecek takıları satın alın.
2-NUDE OJE
Renkli ojeler zaman zaman aklımızı çelse de hiçbir zaman nude renklerin yerini tutamaz! Süreceğin nude renkte oje hem bakımlı görünmeni sağlayacak hem de kombinini tamamlayarak şıklığını pekiştirecek.
3-SİYAH DAHA DA SİYAH!
Siyah sadece bir renk değil, bir yaşam tarzıdır desek yanlış olmaz. Öyle bir renk ki tüm cilt ve saç tonlarına uyum sağlar, çekici ve şık gösterir. Eğer gardırobunda yoksa mutlaka temel siyah parçaları edinmelisin. Siyah mini elbise ve birçok kombinin ana parçası siyah pantolon mesela…
4-SAĞLAM BİR ÇANTA
Evet uygun bütçe dedik fakat bu konuda sınırlarımızı zorlayabiliriz :) Çünkü kaliteli bir çanta gerçekten iyi bir yatırımdır. Alacağın nötr renkli kaliteli bir çanta, çoğu kombinde hayatını kurtaracak ve oldukça şık görünmeni sağlayacak.
5-LOGOSUZ PARÇALAR
Küçük butikler, ikinci el mağazalar ya da semt pazarları… Hepsinde oldukça şık ve uygun parçalar bulmak mümkün. Fakat tek dikkat etmen gereken, seçtiğin parçaların logosuz olmaları :)
5-İYİ BİR KOKU
Son olarak her zaman iyi koktuğundan emin ol. Temiz kıyafetlerinle birlikte taze bir koku şıklığına son noktayı koymana yardım eder.
MAHMURE ÖZEL