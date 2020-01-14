Ünlü Sanatçılar Milyon Performance Hall’de Sevenleriyle Buluşuyor

Bu kapsamda alanlarında devleşen müzik grupları sezon boyunca müzik ve eğlence severlere keyifli zamanlar sunacak… Siz de sevdiğiniz sanatçıların konserlerini iple çekiyorsanız müzik dolu bir gün için linki tıklayın.

Yakın zamanda Milyon Performance Hall sahnesinde konser verecek gruplara göz atacak olursak:

Türkçe sözlü rock müzikte, kendine has bir stil ve sound peşinde kendisine sıkı bir hayran kitlesi edinen Flört; 22 Şubat tarihinde Milyon Performance Hall’da dinleyicileriyle buluşuyor.

Sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Pera ile keyifli bir cumartesi geçirmek isterseniz 15 Şubat’taki konseri için şimdiden biletinizi alın.

Usta sanatçı Ümit Besen, Pamela ile birlikte 8 Şubat’ta Milyon Performance Hall Ankara sahnesinde sevenleriyle buluşacak. Güzel bir hafta sonu konseri için şimdiden planınızı yapın.

Bu bir ilandır.

Sevenlerin gönlünde farklı bir yere sahip olan maNga en sevilen şarkılarını 25 Ocak’ta Milyon Performance Hall Ankara sahnesinde seslendirecek bu keyifli konseri kaçırmayın.

Ankaralıları konserlerle coşturan Milyon Performance Hall etkinlikleri için linki tıklayın ve sevdiğiniz sanatçıların canlı performansını izlemenin keyfine varın.

Hem Yeni Türkü hem de Moğollar eşliğinde eşsiz bir konser deneyimi yaşamak istiyorsanız bu konser tam size göre! Müzikle dolu, unutulmaz anlara ortaklık edeceğiniz ve muhteşem bir anıyla ayrılacağınız bu konser 24 Ocak’ta Milyon Performance Hall Ankara sahnesinde sizi bekliyor.

Yanınıza en sevdiklerinizi alın, 90’ların en sevilen şarkılarıyla doyasıya eğlenin. Milyon Performance Hall Ankara’da müziğin ritmiyle eğlence dolu anlar yaşamak için şarkılarla 90’lara yolculuk yapmaya hazır olun.

Türk Heavy Metalinin öncüsü efsane grup Pentagram, 17 Ocak’ta Milyon Performance Hall Ankara sahnesinde sevilen parçalarını seslendirecek. Bu efsane konser için şimdiden kuponunuzu alın.

Milyon Performance Hall konserleri için Milyonbilet uygulamasını indirip, biletlerim kısmına fırsat kodunuzu yazıp oluşturacağınız QR kod ile giriş yapmanız gerekmektedir. Böylelikle sevdiğiniz sanatçıların konserlerine gitmenin heyecanını yaşayabilirsiniz. Konserler için linki tıklamanız yeterli!

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