Ultra Geniş Açıdan Türkiye Manzaraları

Profesyonel Türk fotoğrafçıları da iPhone 11 Pro’nun sunduğu Ultra Geniş kamera özelliğini kullanarak dört bir yanı kültürel ve coğrafi zenginliklerle dolu Türkiye’nin eşsiz güzelliklerini daha geniş bir açıdan fotoğrafladılar.

Sizi İstanbul Boğazı’ndan, Haliç’e, Kayseri’nin Yılkı Atlarından Kapadokya’nın balonlarına Türkiye’nin büyüleyici manzarlarını daha geniş bir açıdan seyredebileceğiniz bir yolculuğa davet ediyoruz.

Kerem Uzel, Foto muhabir

''Benim için İstanbul’u güzel kılan şey deniz. İstanbul Boğazının insanı tesiri altına alan büyüleyici etkisinden yola çıkarak insanların denizle olan ilişkisi üzerinden şehir fotoğrafları çekmeyi planladım. İki yakadan sahil bölgeleri, Haliç üzerine yeni yapılmış köprü gibi alanları seçtim. iPhone 11’in ultrawide kamerasının geniş görüş açısı ile şehrin büyüklüğü ve insanların ne kadar küçük kaldığının hissini vermek istedim. Ve çekimlerimde mesafeleri de bunu öne çıkarak şekilde ayarladım.

Fotoğraflarımda post proses için Lightroom App ve Photoshop App'den faydalandım. Ayrıca iPhone için JOBY TelePod Mobile Tripod kullandım. Ben genelde sokak fotoğrafçılığı yaptığım için ergonomik olarak beni rahatlattı ve daha hızlı çalışmamı sağladı.Ve tabii ki Ultra Wide çekimlerde kameranın olduğu köşeden parmağın fotoğrafın içine girmesi durumu engellenmiş oldu.

iPhone 11 Pro'nun üçlü kamera sistemindeki Telefoto, Geniş ve Ultra Geniş kameralarını kullanarak çektiğim üçlü pozlar için seçtiğim fotoğraf serisi Beşiktaş sahilden. İnsan fotoğrafları çektiğim için sabit bir durum bulmam gerekiyordu. Soğuk ve yağmurlu bir gündü ve çok az insan vardı. Hatta bazı zamanlarda neredeyse sadece kuşlar vardı. Aynı mekana tekrar gittiğimde şemsiyeli bir adamın uzun uzun denize baktığını ve hat üzerinde yürüdüğünü gördüm. Ve fotoğrafı çekmek istediğim yerde durmasını bekledim bir süre. Işık tersten geliyordu, bu sayede şemsiye daha görünür oldu ve ıslak zeminde oluşan yansıması da görsel açıdan fotoğrafı güçlendirdi.

Ömer Serkan Bakır, Fotoğraf Dergisi Yayın Yönetmeni

Kapadokya’nın en fotoğrafik konularından biri olan balonları bu kez aşağıdan iPhone 11 Pro ile fotoğrafladım. Balonların kalkışını fotoğrafladıktan sonra sarı tonları çok hoşuma giden bir balonu takip etmeye başladım. İndiği yerde balonu söndürmeye başladıklarında içerisine girip Ultra Geniş Açı kamerayla bu abartılmış perspektife sahip fotoğrafı çekebildim. Balonun içerisine giren ters ışık fotoğrafa ayrı bir hava kattı doğrusu…

Kapadokya’da hava şartları uygun olduğunda her sabah gün doğumuna yakın yüzlerce sıcak hava balonu havalanıyor. Bu görsel şöleni fotoğraflamak için iPhone 11 Pro’nun 3 kamerasını da epeyce kullandım. Her üç kamera açısında da balonları ve Kapadokya’nın muhteşem doğasını detaylı bir şekilde fotoğraflamak mümkün oldu. iPhone 11 Pro az ışıkta bile etkileyici görüntüler sunabiliyor.

Kayseri’de Hürmetçi Sazlığı’nda yaşayan yüzlerce Yılkı Atı bölgenin tanıtılmasında önemli rol oynuyor. Türkiye’de yaşayan en kalabalık Yılkı Atı sürüsünü iPhone 11 Pro yardımıyla fotoğraflamak çok keyifli oldu. At sürüsünü yönlendiren kişiler dinlenmek için küçük bir tepenin üzerine çıktığında ben de biraz aşağıdan bakarak iPhone 11 Pro’nun 3’lü kamerasıyla aynı noktada durarak iPhone 11’in 3 farklı kamerası arasında geçiş yaparak bu 3 farklı açılı fotoğrafları çektim. Ultra Geniş Açı kamerasında arkada Erciyes Dağı’nın uzantıları bile gözükürken, Telefoto kamerasında ise sadece iki konuyu siluet olarak fotoğraflayabildim.

Türkiye’nin pek çok bölgesi fotoğraf açısından neredeyse sonsuz imkanlar verir. Tabi bazen fotoğrafçının şansa da ihtiyacı olur. Erciyes Dağı’nın eteklerinde tesadüfen karşıma çıkan bu kurumuş ağaçlar inanılmaz hoş bir görüntü veriyor. Özellikle iPhone 11 Pro’nun Ultra Geniş Açı kamerası ile kaydettiğim fotoğraftaki boşluk hissi bulutların oluşturduğu doku ile tamamlanıyor. Bu karelerde herhangi bir renk düzeltmesi ya da başka bir editleme yapmaya bile gerek kalmadı. Yeni nesil akıllı HDR işini gayet iyi yaptı.

Çiler Geçici, Seyahat fotoğrafçısı

Kapadokya, enerjisiyle, doğasıyla dünyanın en güzel coğrafyalarından biri. Her fırsatta gitmek istediğim yerlerin başında geliyor. Bu fotoğrafı da Uçhisar’da fırtınalı bir günde, güneşin açtığı çok kısa bir zamanda çektim. iPhone 11 Pro’nun Ultra Geniş kamerası sayesinde istediğim gibi fotoğraflayabildim. Düzenlemeyi ise iPhone’un kendi uygulamasından yapmam yeterli oldu.

Burçin&Erdi Vahid, Gezgin Fotoğrafçılar

Urla'da Demircili Koyu'nda bu fotoğrafı çekerken, gün batımına karşı en iyi açıyı yakalamak için kıyı boyunca uzanan kayalar üzerinde bir müddet ilerlemem gerekti. Kayalar düzensiz şekilde dizildiğinden fazla hareket alanım yoktu ama iPhone 11 Pro Max Ultra Wide özelliği sayesinde kendi gözümden, oradaki varlığımı da hatırlatacak bir anı ölümsüzleştirme şansım oldu. Kareyi olduğu gibi bırakırken, o günün bende uyandırdığı duyguları yansıtacak renk düzenlemesini iPhone Fotoğraflar uygulaması üzerinden yaptım.

Bafa Gölü kıyısındaki Kapıkırı kasabasında karavan kampı yaptığımız bir sabah balıkçı teknelerinin sesini duydum ve hızla bir gün önceden gördüğüm adacık ile tekneyi fotoğraflamaya karar verdim. İstediğim kompozisyonu yakalamak için birkaç saniye zamanım vardı, çünkü tekne hızla ilerliyordu. iPhone 11 Pro Max Ultra Wide özelliği sayesinde yer değiştirmekle zaman kaybetmeden hem tekneyi, hem de adayı istediğim pozisyonda fotoğraflayabileceğim bir kare yakaladım. Fotoğrafta denize, dağlara vuran ışığı ve adacığın suya vuran yansımalarını vurgulamak için iPhone Fotoğraflar uygulamasında düzenleme yaptım.

Bafa Gölü kıyısındaki Kapıkırı kasabasına ulaştığımızda göl kenarında duran yazdan kalma bir masa dikkatimi çekti. Masanın bu mevsimdeki yalnızlığını vurgulamak için iPhone 11 Pro Max Ultra Wide özelliğini kullandım. Renkli sandalyeleri vurgulamak ve kontrast yaratmak için iPhone Fotoğraflar uygulamasında renk ve ışık düzenlemesi yaptım.

Bolu Abant Gölü'nde gün batımı sonrasındaki mavi saatlerde çektiğim bu karede iskelenin gölle olan uyumunu vurgulamak istedim. Etrafına özellikle yerleştirilmiş gibi duran sazlar, simetrik yapısı ve gökyüzündeki renkler adeta bir Wes Anderson filmini hatırlatıyordu. Simetrik dokuyu yakalarken gökyüzündeki renk geçişini de kareye dahil edebilmek için dik ve Ultra Wide bir kare tercih ettim. Gökyüzündeki renkleri daha da vurgulamak için iPhone Fotoğraflar uygulamasında renk düzenlemesi yaptım.

Yazın oldukça popüler olan Dikili Pissa Koyu'nda yürüyüş yaparken uzaktaki iki yabancının ayaklarını denize soktuklarını fark ettim. İnsanın doğa karşısında ne kadar küçük olduğunu ve yazın popüler olan bu yerlerin kışın nasıl da tenhalaştığını vurgulamak için bu anı iPhone 11 Pro Max Ultra Wide özelliği ile fotoğrafladım. iPhone Fotoğraflar uygulamasında renk ve ışık düzenlemesi yaparak ters ışığın oluşturduğu estetik algıyı daha da öne çıkartmaya çalıştım.

Her şeyi kadraja sığdıramıyor musunuz? O zaman görüntüyü uzaklaştırın.

iPhone 11 Pro ile çekim yaparken Telefoto kameradan yeni Ultra Geniş kameraya geçiş yaparak göz alıcı 4 kat optik zoom aralığına sahip olabilirsiniz. Bu da daha geniş bir kadrajla, hiç olmadığı kadar göz alıcı manzaralara imza atmanıza yardımcı olur. Ultra Geniş kameranın 120 derecelik görüş açısı, manzara fotoğrafları için de çok ideal açılar yakalamanıza yardımcı olur.

iPhone 11 ve iPhone 11 Pro’nun Ultra Geniş kamerası nasıl kullanılır?

iPhone 11 ve iPhone 11 Pro'daki yeniden tasarlanmış Kamera arayüzü, çerçevenin ötesinde neler olduğunu göstermek için yeni Ultra Geniş kamerayı kullanıyor ve bu sayede kadraja eskisiden dört kat daha geniş bir alan sığdırabiliyor.

Ultra Geniş kameraya geçmek ve iPhone'unuzun görebileceği her şeyi yakalamak için 0.5 düğmesine dokunun ve zoom tekerleğini döndürerek Ultra Geniş'ten Telefotoya kameralar arasında hızlıca ve kesintisiz hareket ederek 4 kat optik zoom aralığı sağlayın.