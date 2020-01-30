Uçuş Sırasında İşinize Yarayacak 7 İpucu

Check-in

Bagaja vermeniz gereken bir bavulunuz yoksa uçuşunuzdan önce online check-in yapmak işinizi kolaylaştıracaktır. Bu şekilde biniş kartınızı telefonunuza alabilir ve bilet sırası beklemeden qr kodla giriş yapabilirsiniz. Bu seçenek size uçuş saatinden 24 saat öncesinde sunulur ve uçuş saatine 1 saat kalana kadar devam eder.

Bagaj

Eğer bu mümkünse, bavulunuzu bagaja vermeyin. Uçuşunuzdan önce uçacağınız hava yolu firmasının bagaj kurallarını ve limitlerini okuyun. Bavulunuzu bagaja vermemeniz size zaman kazandıracaktır. Ayrıca, bavulunuzun kaybolması durumunda oluşabilecek sorunlar için özellikle aktarmalı uçuşlarda bavulun fotoğrafını çekmeniz elinizde bir kanıt olmasını sağlayacaktır.

Havalimanı güvenliği

El bagajında 100 ml’den fazla sıvı taşınmasına izin verilmiyor. Sıvı sınırlamasını geçtiğiniz takdirde güvenlik bagajınızdaki veya çantanızdaki sıvıyı çöpe atacaktır. Ayrıca birçok havalimanı güvenliği cihazdan geçerken botları çıkarttırır, rahat bir ayakkabı giymeniz iyi olur. Dizüstü bilgisayarınız varsa onu da açmanız gerekecektir bu yüzden şarjı olmasına özen gösterin.

Koltuk seçimi

Kendinize uygun koltuğu seçmeniz çok önemli. Uzun yolculuklarda sık sık tuvalete gitme sorunu yaşıyorsanız koridor tarafını seçmeniz iyi olacaktır. Uyumak için bir yere yaslanmanız gerekiyor ise cam kenarı sizin için doğru tercihtir. Orta koltukta oturmaktan kaçının çünkü sağınız ve solunuzdakilerden oluşabilecek tüm rahatsızlıkları çekmek zorunda kalırsınız.

Eğlence

Uzun bir uçuşunuz varsa öncesinde geçireceğiniz zaman için hazırlıklar yapın. Çoğu hava yolu şirketi, özellikle uluslararası uçuşlarda, yiyecek, eğlence, yastıklar ve battaniyeler sunsa da, bu şeyler ekstra ücrete tabi olabilir, bu nedenle uçuş ortasında yüksek fiyatlar ile karşılaşmak istemiyorsanız, kendi atıştırmalıklarınızı, filmlerinizi ve boyun yastıklarınızı taşıyın.

İniş

Uçak iniş yaptığında uçaktan çıkmak için o gürültülü kargaşaya karışmak istemiyorsanız eşyalarınızı koltukların üst kısmındaki yere değil, önünüzdeki koltuğun altında sizin için ayrılmış yere koyun. Böylece kalabalığı beklemeden uçaktan çıkabilirsiniz.

Her zaman hazırlıklı olun

Bazı uçuşlar rötar yapabilir. Bu rötarlar 10 dakika da olabilir 3 saat de. Bu yüzden uçağa binmeden önce tuvalet gibi tüm ihtiyaçlarınızı karşıladığınızdan emin olun ve hazırlıklı bir şekilde uçağa binin.