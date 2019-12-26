Üçgen Teras'ta Yılbaşı Heyecanı

2019 yılının son günlerini keyifli bir şekilde geçirmek ve 2020 yılı için moral depolamak isteyen misafirleri için de Akmerkez Üçgen Teras, soğuk kış aylarını sıcacık bir sahneye dönüştürüyor. 26-28 Aralık tarihlerinde Akmerkez Üçgen Teras’ta kurulacak sahnede, birbirinden değerli üç büyük isim ağırlanacak. Üçgen Teras Yılbaşı Konserleri olarak düzenlenecek konserler serisinin ilk konuğu; 26 Aralık Perşembe akşamı 40’ıncı sanat yılını kutlayan Yeni Türkü olacak.

27 Aralık Cuma akşamı ise pop müziğin sevilen kadın sesi Ayşegül Aldinç, dillerden düşmeyen şarkılarını hayranları ile seslendirecek.

Son olarak 28 Aralık Cumartesi akşamı ise, caz alanındaki besteleri ve coverları ile gönülleri kazanan sanatçı Karsu, sevenleriyle buluşacak. Ardı sıra aldığı ödüllerle son yıllarda Türkiye’nin adının dünyada duyulmasında rol oynayan genç müzisyen, Akmerkez misafirleri için çok özel bir performans sergileyecek. Karsu’dan önce Sanatçı Deniz Sipahi ile Müzik yazarı Tolga Akyıldız sahnede olacak.