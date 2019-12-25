Enerjisi yüksek Twist Sonbahar-Kış 2019-2020 Koleksiyonu, grafik desen oyunları ve işlemeleriyle sezona hit bir başlangıç yapıyor. 70’lerin ışıltısı, 80’lerin renk oyunları ve 90’ların asi ruhu Grunge akımını günümüze taşıyan koleksiyon, Twister’ları eğlenceli bir stil yolculuğuna çıkarıyor.

Konfor alanındaki yerini alan bomber ceketler, şehrin koşuşturmasından kopamayanlar için sıra dışı formlarıyla ön plana çıkıyor. Mevsimin ivmesi yükselen desenlerinden floraller, elbise ve eteklerde belirerek oyun alanını genişletiyor. Yeni hava akımıyla hareket eden tarçın renkli, etnik köklerinden vazgeçmeyen püskül detaylı ceket ise sokak modasının favorisi olmaya aday! Bu iddialı parçaya eşlik eden, yeni nesil mom jean’ler, gündüzden geceye gerçekleşecek planlarınıza eşlik etmeye hazır!

Mevsimin yumuşaklığını hissettiren polar dokular, palto, cropped top ve sweatshirt’lerdeki hakimiyetini sürdürüyor. Spor-şık kavramını destekleyen bu yeni formül, payet ve kadife detaylı bir etek veya romantik edası yüksek tül eteklerle farklı tarzların uyumunu yakalıyor. 70’lerin ışıltısından ilham alan sim dozu yüksek desenler, partilerin vazgeçilmezi olmaya aday elbiselerle buluşarak sizi dans pistine davet ediyor.

90’lar moda akımının vazgeçilmezi asi Grunge tarzını ekose olmadan düşünmek imkansız. Gömlek, ceket veya eteklerde beliren bu desen, deri görünümlü mat veya rugan detaylarla şehrin ritmine kendisini kaptırıyor.

Twister’ların modunu yükselten ve enerjisini yukarıya taşıyan koleksiyon; sarı, turuncu, kahverengi, mor, pembe, yeşil, mavi gibi renk paletiyle alışılmış mevsim tonlarının sınırlarını aşarak yeni mevsimi adeta yeniden renklendiriyor.

Yeni nesil ugly-sneaker’lar yüksek tabanları ve çarpıcı renkleriyle favoriler arasına girmeye hazır. Rock-chic siyah ve rugan botlar, romantik etkisi yüksek kombininizle sokak stilini perçinliyor. Ekose veya renkli payetlerle binbir şekle bürünen mini çantalarsa uçsuz bucaksız planlara eşlik ediyor.